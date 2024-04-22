Sainz: "Leclerc ile ilk virajda girdiğimiz mücadele bize pahalıya patladı"

Leclerc ve Sainz ikilisi Çin Grand Prix'ine altıncı ve yedinci sırada başladılar. Ancak her ikisi de Şangay'ın ilk viraj kompleksinde Mercedes sürücüsü George Russell ve Haas sürücüsü Nico Hulkenberg'e pozisyon kaybettiler.

Hulkenberg her ikisi için de kolay bir av olsa da, Russell ikiliye daha uzun süre direnebildi. Leclerc, Russell'ı 9. turda geçmeyi başarırken Sainz yarış ortasındaki güvenlik aracına kadar Britanyalı'nın pite girmesini beklemek zorunda kaldı.

Sainz, "Biraz çılgın bir yarıştı. Başlangıçta yaşadığımız olay hem Charles'a hem de bana bir ya da iki pozisyon kaybettirdi. Bu da yarışta bize çok pahalıya mal oldu."

"Sonra Mercedes'i takip etmeye çalıştık. Onu geçmeye çalıştık ama o pit yaptı. Sonra bizde pit yaptık ve sert lastikleri çok erken taktık."

"Son bölümde çok uzun gitmek zorunda kaldım ama yine de beşinciliğe tutunmayı başardık ki bence yapabileceğimiz maksimum şey buydu." dedi.

Ferrari'nin Şangay'da iyi bir performans göstereceği tahmin ediliyordu. Ancak sert hamurda zorlandıkları için beklediklerini alamadılar.

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Sainz, "Dürüst olmak gerekirse, bu hafta sonu çok hızlı değildik. Altıncı ve yedinci sıraları aldığınızda araçta çok fazla tempo olmuyor."

"Yarışta daha iyi olmayı bekliyorduk ama olamadık. Bu yüzden açıkçası en çok acı çektiğimiz pist burası oldu."

"Ayar ile yapabileceğimiz her şeyi yapıp yapmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer yapmadıysak, araç üzerinde çalışma zamanı çünkü bu tür bir pistte işler bizim için iyi yolunda gitmedi."

"Sadece sonuna kadar gitmeye ve Russell'ın yeni lastiklerle beni geçmemesini sağlamaya odaklandım ve bunu başardık." dedi.

Hafta sonunda Leclerc, Sainz'ın sprint yarışında takım arkadaşına karşı pozisyonunu savunurken "sınırı biraz aştığını" düşünmüş, ardından da konunun kendi içinde çözüldüğünü açıklamıştı.

Sainz, Ferrarş'nin Lewis Hamilton ile anlaşmasının ardından sezon sonunda Ferrari'den ayrılmaya hazırlandığı için 2025 sürücü pazarındaki en yüksek profilli isim olarak yer alıyor.