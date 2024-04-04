Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP
Analiz

Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi

Red Bull, Suzuka'da RB20'nin soğutma sistemine yeni bir güncelleme getirdi. Halo'nun başlangıç noktasına bir hava girişi eklendi ve yandaki büyük çıkıntılar kaldırıldı.

Franco Nugnes Giorgi Piola
Red Bull Racing RB20 technical detail

Giorgi Piola

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Red Bull Suzuka'da ilk güncellemelerini tanıttı. Pierre Waché liderliğindeki teknik ekip, RB20'nin soğutma sistemi üzerinde çalıştı.

Güncelleme, Halo alanında görülebilir: Bu kısma RB20'nin radyatörlerine doğru giden hava akışını artıran küçük bir yarı dairesel giriş eklendi.

Red Bull RB20: ecco le prese supplementari di raffreddamento ai lati dell'Halo

Red Bull RB20: ecco le prese supplementari di raffreddamento ai lati dell'Halo

Foto di: Giorgio Piola


Red Bull yazısının üzerinde açılan yan havalandırma delikleri artık yok ve arka tarafa giden hava akışının düzeni değişmiş durumda.

Takım, pist özelliklerine ve Honda güç ünitesinin dayanıklılığını koruma ihtiyacına göre 'özelleştirmesine' olanak tanıyan çok yenilikçi bir soğutma sistemine geçti.

Japon üreticinin güç ünitesi tasarımı sayesinde Red Bull, aerodinamik anlamda avantaj elde edebiliyor.

Bu kez Adrian Newey'in bazı konseptleri çok zorladığı ve yeni hava girişinin, Honda'nın güvenilirlik kriterlerini sağlamak için bazı parametreleri değiştirmek zorunda kaldıklarının teyidi gibi görünüyor.

Red Bull Suzuka'da kazanma niyetinde ve pistin yapısı RB20'ye epey uyuyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok
Sonraki haber Perez: "Lastik aşınmasını geliştirmemiz gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Franco Nugnes
Daha fazlası
Franco Nugnes
Aston Martin ilk büyük güncellemesini bu hafta sonu getiriyor

Aston Martin ilk büyük güncellemesini bu hafta sonu getiriyor

Formula 1
Japonya GP
Aston Martin ilk büyük güncellemesini bu hafta sonu getiriyor
2026 F1 kurallarını yazma sorumluluğu, FOM ve F1 takımları olmadan sadece FIA'da!

2026 F1 kurallarını yazma sorumluluğu, FOM ve F1 takımları olmadan sadece FIA'da!

Formula 1
2026 F1 kurallarını yazma sorumluluğu, FOM ve F1 takımları olmadan sadece FIA'da!
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

Formula 1
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"
Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"

Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"
Vettel: "Red Bull daha şeffaf olsa iyi olurdu"

Vettel: "Red Bull daha şeffaf olsa iyi olurdu"

Formula 1
Vettel: "Red Bull daha şeffaf olsa iyi olurdu"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull'un, Suzuka güncellemelerinden öğrendiklerimiz

Red Bull'un, Suzuka güncellemelerinden öğrendiklerimiz

Formula 1
Japonya GP
Red Bull'un, Suzuka güncellemelerinden öğrendiklerimiz
Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"

Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"

Formula 1
Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"
Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"

Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"

Formula 1
Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"

Son Haberler

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

F1 Formula 1
Japonya GP
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye