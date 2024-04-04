Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi
Red Bull, Suzuka'da RB20'nin soğutma sistemine yeni bir güncelleme getirdi. Halo'nun başlangıç noktasına bir hava girişi eklendi ve yandaki büyük çıkıntılar kaldırıldı.
Giorgi Piola
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada
Red Bull Suzuka'da ilk güncellemelerini tanıttı. Pierre Waché liderliğindeki teknik ekip, RB20'nin soğutma sistemi üzerinde çalıştı.
Güncelleme, Halo alanında görülebilir: Bu kısma RB20'nin radyatörlerine doğru giden hava akışını artıran küçük bir yarı dairesel giriş eklendi.
Red Bull RB20: ecco le prese supplementari di raffreddamento ai lati dell'Halo
Foto di: Giorgio Piola
Red Bull yazısının üzerinde açılan yan havalandırma delikleri artık yok ve arka tarafa giden hava akışının düzeni değişmiş durumda.
Takım, pist özelliklerine ve Honda güç ünitesinin dayanıklılığını koruma ihtiyacına göre 'özelleştirmesine' olanak tanıyan çok yenilikçi bir soğutma sistemine geçti.
Japon üreticinin güç ünitesi tasarımı sayesinde Red Bull, aerodinamik anlamda avantaj elde edebiliyor.
Bu kez Adrian Newey'in bazı konseptleri çok zorladığı ve yeni hava girişinin, Honda'nın güvenilirlik kriterlerini sağlamak için bazı parametreleri değiştirmek zorunda kaldıklarının teyidi gibi görünüyor.
Red Bull Suzuka'da kazanma niyetinde ve pistin yapısı RB20'ye epey uyuyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"
Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"
Vettel: "Red Bull daha şeffaf olsa iyi olurdu"
Red Bull'un, Suzuka güncellemelerinden öğrendiklerimiz
Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"
Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"
Son Haberler
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar