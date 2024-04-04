Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi

Red Bull Suzuka'da ilk güncellemelerini tanıttı. Pierre Waché liderliğindeki teknik ekip, RB20'nin soğutma sistemi üzerinde çalıştı.

Güncelleme, Halo alanında görülebilir: Bu kısma RB20'nin radyatörlerine doğru giden hava akışını artıran küçük bir yarı dairesel giriş eklendi.

Red Bull RB20: ecco le prese supplementari di raffreddamento ai lati dell'Halo Foto di: Giorgio Piola



Red Bull yazısının üzerinde açılan yan havalandırma delikleri artık yok ve arka tarafa giden hava akışının düzeni değişmiş durumda.

Takım, pist özelliklerine ve Honda güç ünitesinin dayanıklılığını koruma ihtiyacına göre 'özelleştirmesine' olanak tanıyan çok yenilikçi bir soğutma sistemine geçti.

Japon üreticinin güç ünitesi tasarımı sayesinde Red Bull, aerodinamik anlamda avantaj elde edebiliyor.

Bu kez Adrian Newey'in bazı konseptleri çok zorladığı ve yeni hava girişinin, Honda'nın güvenilirlik kriterlerini sağlamak için bazı parametreleri değiştirmek zorunda kaldıklarının teyidi gibi görünüyor.

Red Bull Suzuka'da kazanma niyetinde ve pistin yapısı RB20'ye epey uyuyor.