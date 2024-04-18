Leclerc: "Sainz son yarışlarda açıkça daha iyi bir iş çıkardı"
Charles Leclerc, son yarışlarda Carlos Sainz ile arasındaki performans farkının İspanyol pilotun daha iyi bir iş çıkarmasından kaynaklandığını söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılmasına engel olan apandisit ameliyatından döndüğünden beri Sainz hem Avustralya hem de Japonya'da Leclerc'i geride bıraktı.
Sainz'ın ilk yarışlarda Ferrari'nin 2024 aracına daha çabuk adapte olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, şöyle yanıt verdi: "Bence daha iyi bir iş çıkarıyor."
"Bahreyn'le ilgili karşılaştırma yapmak zor çünkü benim tarafımda sorunlar vardı. Bunun dışında gayet güçlü bir hafta sonu geçirdiğimi düşünüyorum."
"Ancak son iki yarışta benden daha güçlüydü. Artık çalışmam gerekiyor; özellikle de normalde güçlü olduğum sıralama temposuna odaklanmalıyım."
"Turu bir araya getirmekte zorlanıyorum; piste çıkış turunda doğru ya da tamamen yanlış yapmak arasında çok ince bir çizgi var."
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Şimdilik Carlos'tan daha fazla zorlanıyorum. O, çok yüksek bir seviyede sürüyor ve ben de bunun üzerinde çok çalışıyorum. Dolayısıyla oldukça hızlı bir şekilde gelişeceğimden oldukça eminim."
"Endişeli değilim ama yarından itibaren başta sıralama turları olmak üzere, ilerleme kaydettiğimi pist üstünde göstermem gerekiyor."
Leclerc, Şangay pistinin gerekliliklerine baktığında Ferrari'nin bu hafta sonu Red Bull'a daha yakın olmasını bekliyor.
"Şanghay'da kağıt üzerine Suzuka'ya kıyasla biraz daha güçlü olmalıyız fakat hafta sonuna aynı şekilde yaklaşacağız; Red Bull'un bu hafta sonu yine üstün olacağını düşünüyorum."
"Sadece kendimize odaklanmamız gerekecek, çünkü Suzuka'daki sıralamalarda gördüğümüz gibi hata yapmak çok kolay. Orada cumartesi günü iyi bir iş çıkaramadım ve sonra dördüncülükten beşinci sıraya değil, sekizinci sıraya geriledim."
"Yarışta daha yakın olacağımızı düşünüyorum. Fakat buradaki son yarıştan bu yana çok uzun zaman geçti. Pistin boyandığını ya da üzerinde garip şeyler olduğunu gördüm, bu yüzden aracımızın bu konuda nasıl davrandığını görmemiz gerekecek."
"Ancak kağıt üzerinde onlara daha yakın olacağımızı düşünüyorum."
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