Bahreyn GP öncesinde Mercedes W14'ün karoseri ortaya çıktı

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Mercedes, bazı düzenlemelere gittiği W14'ü sezonun ilk hafta sonuna hazırlıyor. "Siyah ok" geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bahreyn testlerinde taraftarlarını heyecanlandıracak bir performans gösterememişti.

Mercedes'in teknik direktörü Mike Elliott, aracın mevcut sidepod tasarımını ve diğer takımlara kıyasla çok daha önde yer alan pilot konumlandırmasını korumakta ısrarcı.

Sakhir Pisti'nin pit yolunda Motorsport.com İtalya'dan Roberto Chinchero'nun çekmiş olduğu fotoğraflar bize Mercedes'in karoserini gösteriyor ve W14'ün ilgi çekici iki yönünü vurguluyor: W14'ün sidepod bölgesindeki radyatör ağzı çok dar ve yukarıda yer alıyor. Gövde duvarı ise üçgen şeklinde.

Mercedes'in yeni aracının en ayırt edici özelliklerinden bir diğeri ise motor kapağının yanında yer alan iki büyük hava kanalı. Bu iki kanalın içerisinden, soğutma ızgaralarından çıkan sıcak hava geçiyor. Bu hava hem arka kanadı hem kiriş kanadı besliyor.

Mercedes mühendislerinin neredeyse araçtaki tüm parçaları minyatürleştirmeyi başardıklarını kabul etmek gerek ancak bu yoğun minyatürleştirme çalışması, henüz istenilen düzeyde geri dönüş sağlamadı gibi duruyor.

George Russell'ın eski yarış mühendisi olan İtalyan Riccardo Musconi'ye emanet edilen W14'ün gelişim programının ne yönde ilerleyeceğini görmek ilginç olacak. Musconi, siyah okun en azından sezon öncesi testlerindeki zorlu başlangıcı göz önüne alındığında çok hassas bir göreve terfi etti ve işi zor olacak.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images