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Bahreyn GP öncesinde Mercedes W14'ün karoseri ortaya çıktı

2023 F1 sezonunun ilk yarışı öncesinde takımlar garajlarını açmaya başladılar. Mercedes, aracının bazı parçalarını garajının dışarısına koydu ve bizlere gözlem şansı tanıdı. W14'ün sidepod'larının ne kadar küçük ve dar olduğu dikkat çekerken, motor kapağının üzerinde yer alan ve kiriş kanadıyla arka kanadı sıcak havayla besleyen büyük hava kanalları da göze çarpıyor.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Bahreyn GP öncesinde Mercedes W14'ün karoseri ortaya çıktı
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Mercedes, bazı düzenlemelere gittiği W14'ü sezonun ilk hafta sonuna hazırlıyor. "Siyah ok" geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bahreyn testlerinde taraftarlarını heyecanlandıracak bir performans gösterememişti. 

Mercedes'in teknik direktörü Mike Elliott, aracın mevcut sidepod tasarımını ve diğer takımlara kıyasla çok daha önde yer alan pilot konumlandırmasını korumakta ısrarcı. 

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Sakhir Pisti'nin pit yolunda Motorsport.com İtalya'dan Roberto Chinchero'nun çekmiş olduğu fotoğraflar bize Mercedes'in karoserini gösteriyor ve W14'ün ilgi çekici iki yönünü vurguluyor: W14'ün sidepod bölgesindeki radyatör ağzı çok dar ve yukarıda yer alıyor. Gövde duvarı ise üçgen şeklinde. 

Mercedes'in yeni aracının en ayırt edici özelliklerinden bir diğeri ise motor kapağının yanında yer alan iki büyük hava kanalı. Bu iki kanalın içerisinden, soğutma ızgaralarından çıkan sıcak hava geçiyor. Bu hava hem arka kanadı hem kiriş kanadı besliyor. 

Mercedes mühendislerinin neredeyse araçtaki tüm parçaları minyatürleştirmeyi başardıklarını kabul etmek gerek ancak bu yoğun minyatürleştirme çalışması, henüz istenilen düzeyde geri dönüş sağlamadı gibi duruyor. 

George Russell'ın eski yarış mühendisi olan İtalyan Riccardo Musconi'ye emanet edilen W14'ün gelişim programının ne yönde ilerleyeceğini görmek ilginç olacak. Musconi, siyah okun en azından sezon öncesi testlerindeki zorlu başlangıcı göz önüne alındığında çok hassas bir göreve terfi etti ve işi zor olacak. 

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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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