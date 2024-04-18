Russell: "Şu anda ince marjlarla dolu bir savaşın içindeyiz"
George Russell'a göre Mercedes, Formula 1'deki talihini en küçük şeylerin belirlediği bir 'ince marjlar savaşının' içinde yer alıyor.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes, 2024 sezonuna çalkantılı bir başlangıç yaptı; henüz podyuma çıkamadı ve şu anda şampiyonada Aston Martin'in sadece bir puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.
Durum pek iç açıcı görünmese de Russell, Mercedes'in kaderinin küçük unsurlar nedeniyle kötüleştiğini ve nispeten küçük bir hız artışının işleri büyük ölçüde değiştireceğini düşünüyor.
Çin Grand Prix'si öncesinde Russell, "Bence küçük şeyler genel sonuç üzerinde büyük fark yaratır."
"Bence sıralama turlarında 0.1-0.2 saniye kazanırsanız gridde dört sıra yükselirsiniz. Japonya'da sert lastiklerle başlamak gibi bir seçim yapmasaydık yarış çok farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Ama o zamanki bilgilerimizle bu kesinlikle doğru bir karardı."
"Bence şu anda ince marjlarla dolu bir savaşın içindeyiz. Son birkaç yarış hafta sonu boyunca, bu aracın özelliklerine pek de uygun olmadığını düşündüğüm iki pistte bunun yanlış tarafındaydık."
George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes W15'in yüksek hızlı virajlarda rakiplerine karşı zorlanmasıyla; Cidde, Avustralya ve Suzuka gibi yakın zamandaki yerlerde zayıflığı ortaya çıktı.
Bu nedenle Russell bu hafta sonu yapılacak Çin GP'sinde daha iyi olabileceklerine inanıyor.
"Bence bu hafta sonu McLaren'e kıyasla nerede geride kaldığımızı görmek için gerçekten iyi bir test olacak."
"Onlar yüksek hızlı virajlarda son derece güçlü, düşük hızlı virajlarda ise biraz zayıf görünüyorlar."
"Dolayısıyla, gösterilecek çok daha fazla potansiyel olduğunu düşünüyorum. Son birkaç yarışta aracı ve ayarlarını optimize ettiğimizi düşünmüyorum. "
Takım arkadaşı Lewis Hamilton, Mercedes'in bu hafta sonu Şanghay'a bir güncelleme getirmeyeceğini ancak ayar konusunda Japonya'da birtakım dersler çıkardığını söyledi.
Hamilton, "Aracımızda hiçbir şey değişmedi, yani bu hafta sonu da aynı araç olacak. Ama onu biraz daha iyi anlıyoruz."
"Geçen hafta sonunda iyileştirmeler yaptık. Eğer geriye dönebilseydik, bazı şeyleri farklı yapardık ama bu da geçmişi görmenin ve deneyimin faydası."
"Bu hafta sonu, Suzuka'da yapabileceğimiz bazı değişiklikleri uygulayıp uygulayamayacağımızı göreceğiz. Umarım bu bize biraz performans kazandırabilir." dedi.
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