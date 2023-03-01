Vasseur: "Şampiyonluk Bahreyn'de kazanılmayacak veya kaybedilmeyecek"

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Ferrari, geçen yılın ilk üç yarışında iki zafer almış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. O noktada herkes italyan ekibin sezona damga vurmasını bekliyordu.

Fakat sonrasındaki 19 yarışta sadece iki galibiyet alabildiler. Bu da araç gelişiminin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan bir durum

Bu yıl takımın başında Frederic Vasseur var ve Fransız patron, ilk yarış öncesinde tedbiri elden bırakmamak istiyor.

Sezonun başlangıcı için çok heyecanlı olduğunu belirten Vasseur, şöyle dedi: "Kariyerim boyunca bu hissi oldukça sık tattım fakat bu seferki hissin çok daha özel olduğunu kabul etmem gerekiyor."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Sadece Maranello'daki her bir çalışanın değil, tifosinin de heyecanını hissedebiliyorum. Bu tutku ve heyecanı paylaşmam da sadece birkaç ayımı aldı."

"Sezona başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"Testler iyi geçti. Geçen hafta yaptığımız üç günlük testte aracımızın beklentilerimizi karşıladığını gördük. Şimdi ondan en iyi şekilde yararlanmak için detaylar üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Kesin olan bir şey var; Bu yıl şimdiye kadarki en uzun şampiyona olacak, dolayısıyla sonuç ne olursa olsun, şampiyonluk Bahreyn'de kazanılmayacak ya da kaybedilmeyecek."

Bu hafta sonu neler bekleyebilecekleri sorusuna Vasseur, "Pisti oldukça iyi biliyoruz fakat değişen hava, pist sıcaklığı, rüzgarın durumu ve yeni Pirelli lastikleri, doğru ayarları bulmayı zorlaştıracak."

"Fakat hem Carlos hem de Charles üç günlük test boyunca çok fazla veri topladı, bu nedenle iyi bir hafta sonu geçirmek adına hazırız." cevabını verdi.