"Red Bull, rakiplerinden 10mm daha alçak sürüş yapabiliyor"
AMuS'a konuşan bir Mercedes mühendisine göre, "Red Bull rakiplerinden 10mm daha alçak sürüş yapabiliyor." Yine bu haberde geçen demeçlere göre, "W14, RB19 kadar alçak ayarlansaydı tabanı paramparça olurdu". Buna ek olarak, Mercedes mühendisleri, Aston Martin'in sürüş yüksekliği ve tümsekleri emme konusunda Red Bull'dan sonra en iyi ekip olduğu görüşünde.
Halihazırda güçlü bir araç olan RB18'i ince ayarlar ve küçük dokunuşlarla zayıf noktası bulunmayan bir canavara dönüştüren Red Bull, testlerden kesinlikle oldukça mutlu ayrıldı. Hem kıdemli yöneticiler hem de pilotlar, heyecan ve mutluluklarını gizlemeye çalışsalar da Red Bull kampındaki rahatlık ve özgüven, dışarıdan bakıldığında da rahat bir şekilde sezilebiliyordu.
En azından sezonun ilk bölümünde "yenilmesi gereken araç" olarak Red Bull'un bu kadar hızlı olmasının birçok nedeni var: Mükemmel aerodinamik verimlilik, DRS etkisinin verimli kullanılması, lastiklere yumuşak davranılması, ağırlık limitine inilmesi...
Eminim bu listeye daha birçok faktörü ve etkeni ekleyebiliriz ama bunlardan en büyüğü şu olurdu: Aracın taban tasarımı.
Adrian Newey önderliğindeki ekibin tasarladığı taban sayesinde Red Bull, yeni taban etkili araçların en büyük sorunu olan dalgalanmadan en az etkilenen ekip oldu ve aracını her zaman yere çok yakın yarıştırabildi, böylelikle de daha çok yere basma gücü üretti.
Buna ek olarak daha alçak bir araçla yarışmak hızlanmada da bir avantaj getirmekte. Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Red Bull'un hızlanması nefes kesici." diyerek Red Bull'un bu konudaki avantajını da özetliyor.
2022'de Red Bull alçak bir şekilde sürüş yaparken, diğer takımlar dalgalanma yaşadıklarından sürüş yüksekliği konusunda Red Bull'a yaklaşmakta oldukça zorlandılar. 2023'te ise Red Bull'un sürüş yüksekliği konusundaki avantajı daha da artmış gibi duruyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
F1 dünyasının en önemli haber kaynaklarından AMuS'un bu konuyu ele alan haberinde, aracın 2023'ten daha da alçak bir şekilde yarıştığını ve bu alandan performans kazanıldığı yazıyor.
Aynı haberde yer alan demeçlerde, ismini vermek istemeyen bir Mercedes mühendisi şunları söylüyor: "Onlar (Red Bull) herkesten 10 milimetre daha alçak sürüş yapıyorlar. Eğer biz (Mercedes) bu kadar alçak sürüş yapsaydık taban kırılırdı."
Sürüş yüksekliği konusunda dikkat çeken bir başka takım ise Aston Martin. Mercedes mühendislerine göre, Red Bull'dan sonra en alçak sürüş yüksekliği Aston Martin'de.
Bu da daha fazla yere basma gücü ve hızlanmada bir avantaj demek. Buna ek olarak AMR23'ün tümseklerden "sanki eski jenerasyon bir araçmış gibi" geçtiği de söyleniyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the pit wall
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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