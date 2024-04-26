Acosta: "Yarışlar arasında evi ziyaret etmek 'ayaklarımı yere sağlam basmamı' sağlıyor"
MotoGP çaylak pilotu Pedro Acosta, yarışlar arasında evine gittiğinde yaşadığı 'gerçeklik kontrolünün' ayaklarını yere basmasını nasıl kolaylaştırdığını anlattı.
Fotoğraf: Rob Gray / Polarity Photo
19 yaşındaki son Moto2 şampiyonunun MotoGP'deki ilk yarışı merakla bekleniyordu ve şu ana kadar hayal kırıklığına uğratmadı.
Katar'daki açılış yarışında dokuzuncu olan Acosta, Portekiz'de üçüncü olarak ilk podyumunu elde ettikten sonra Amerika GP'sinde ikinci oldu.
Pek çok kişi Acosta'nın yakın zamanda bir yarış galibiyeti alacağını tahmin ediyor ve kendisi bu hafta sonu İspanya Grand Prix'sinin favorileri arasında yer alıyor.
Perşembe günü, 2021'deki ilk Moto3 sezonunda kazandığı Jerez'de Acosta, şu anda ayaklarını yere sağlam basmasına katkıda bulunan şeyleri anlattı.
Acosta, "Her hafta eve gidiyorum ve balıkçıların [babası dahil olmak üzere] yaptıkları iş karşılığında bir şeyler almaya çalıştıklarını görüyorum."
"Böylelikle hayatın gerçeklerini ve insanların nasıl bu kadar çok çalıştığını görüyorum. Bunu gördüğünüzde ayaklarınızı yere basmaya devam ediyorsunuz." dedi.
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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