Vesti: "W15'in sorunlarının geçen yılla aynı olduğunu söyleyemem"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Şanghay pistindeki Sprint yarışını ikinci sırada tamamlarken, Max Verstappen dördüncü sıradan gelip yarışı kazanmıştı.

Britanyalı pilot podyum sevincini yaşarken bile beklentileri düşük tuttu ve "daha geriden başlamış olsaydım ilerlemekte zorlanırdım" diyerek Mercedes'in Red Bull ile baş edemeyeceğini kabul etti.

Hamilton, sprint yarışını podyumda bitirdiği günün ilerleyen saatlerinde ana yarış için yapılan sıralama turlarında 14. virajda hata yaptı ve 18. sırada kalarak ilk bölümde elendi. Yarışı ise dokuzuncu sırada bitirerek yaptığı hatanın sonuçlarını en aza indirmeye çalıştı.

Formula 1 beş yıllık bir aradan sonra Şanghay'a döndüğüne Mercedes'in umduğu sonuç bu değildi.

Alınan bu sonuç, Mercedes'in büyük ölçüde revize edilmiş W15 ile beklediği kazanımları elde edemediği sezonda olağan bir hale geldi.

F1 Nation podcast'inde, Tom Clarkson'ın Mercedes'in sorunlarının geçen yıl ile aynı olup olmadığını sorusuna yedek pilot Vesti, "Geçen yılla tamamen aynı olduklarını söyleyemem."

"Açıkçası, bir sorunu düzeltirken başka bir sorunu ortaya çıkarabilirsiniz. Bu olabilir ve olanın bu olup olmadığından tam olarak emin değilim."

"Ama kesinlikle bu araçla ilgili bir sorun ve iyileştirilmesi gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, waves at the fans from Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hem takım hem de pilotlar tur zamanını kovalıyor. Bu yüzden Lewis'in sıralamada yaptığı gibi bir hata, araç yeterince hızlı olmadığında meydana geliyor. Çünkü aşırı hızlanmanız gerekiyor, turu en üst düzeye çıkarmak için her şeyi ortaya çıkaramnız gerekiyor. Bu da bir sürücü için sorun olabiliyor." dedi.

Ancak 22 yaşındaki Danimarkalı, Mercedes'in geri dönmeye kararlı olduğunu da söylüyor.

Brackley merkezli takım, en son 2021 sezonunda Brezilya'da galibiyet elde etti. O günden bu yana da galibiyet hasreti devam ediyor.

Vesti, Mercedes'in Formula 1'i domine ettiği geçmiş yıllardaki "ihtişamlı günlere" geri dönmek istediğini söylüyor.

Vesti, "Bence takım, sıralamalarda pole pozisyonunda, yarışta birinci oldukları ve yarışları domine ettikleri o görkemli günlere geri dönmeye kararlı."

"Ama bence herkes bunun çok fazla çalışma gerektirdiğinin de farkında. Ben bir yedek ve simülatör pilotuyum. Ne kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bunu ben de hissediyorum, mühendisler de hissediyor, fabrikadaki herkes de hissediyor."

"Beklentileriniz yüksek olduğunda ve araç bunu karşılayamadığında elbette zor oluyor."

"Ama aynı zamanda ekip olarak birlik içindeyiz ve bu yıl yapılacak güncellemeleri görmek için gerçekten çok sıkı çalışmaya hazırız. Aynı zamanda ileriye de bakıyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton'ın Çin GP hafta sonuna da değinen Vesti, "Biraz inişli çıkışlı performansı vardı."

"Biraz sinir bozucuydu. Çünkü sprint yarışı iyi geçti. Yarışta liderdi ve sonunda ikinci bitirdi. Ama sonra evet, sıralama onun için zordu."

"14. virajda lastiklerini kilitledi. İkinci bölüme kalamadı. Aslında son bölüme girecek hıza sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu büyük bir hataydı ve ne yazık ki bu onu sıralamanın en arkasına attı."

"Pazar günkü yarışta dokuzunculuğa yükseldi ama kesinlikle aracından memnun değildi. Bu da araçtan daha fazla performans almak için geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Yarış başladığında her iki Ferrari'yi de geçtikten sonra önce Charles Leclerc'e geçilse de, daha sonra Carlos Sainz'ı arkasında tutmayı başaran Russell ile ilgli konuşan Vesti, "Birincilik veya altıncılık için mücadele ederken bir sürücü olarak ihtiyacınız olan zihniyet budur."

"Puanlar için savaşmaya istekli olduğunuzu göstermek önemlidir. Bir takım olarak sürücünüzden de görmek istediğiniz şey gerçekten budur." dedi.