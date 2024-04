Vesti: "W15'in sorunlarının geçen yılla aynı olduğunu söyleyemem"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Şanghay pistindeki Sprint yarışını ikinci sırada tamamlarken, Max Verstappen dördüncü sıradan gelip yarışı kazanmıştı.

Britanyalı pilot podyum sevincini yaşarken bile beklentileri düşük tuttu ve "daha geriden başlamış olsaydım ilerlemekte zorlanırdım" diyerek Mercedes'in Red Bull ile baş edemeyeceğini kabul etti.

Hamilton, sprint yarışını podyumda bitirdiği günün ilerleyen saatlerinde ana yarış için yapılan sıralama turlarında 14. virajda hata yaptı ve 18. sırada kalarak ilk bölümde elendi. Yarışı ise dokuzuncu sırada bitirerek yaptığı hatanın sonuçlarını en aza indirmeye çalıştı.

Formula 1 beş yıllık bir aradan sonra Şanghay'a döndüğüne Mercedes'in umduğu sonuç bu değildi.

Alınan bu sonuç, Mercedes'in büyük ölçüde revize edilmiş W15 ile beklediği kazanımları elde edemediği sezonda olağan bir hale geldi.

F1 Nation podcast'inde, Tom Clarkson'ın Mercedes'in sorunlarının geçen yıl ile aynı olup olmadığını sorusuna yedek pilot Vesti, "Geçen yılla tamamen aynı olduklarını söyleyemem."

"Açıkçası, bir sorunu düzeltirken başka bir sorunu ortaya çıkarabilirsiniz. Bu olabilir ve olanın bu olup olmadığından tam olarak emin değilim."

"Ama kesinlikle bu araçla ilgili bir sorun ve iyileştirilmesi gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, waves at the fans from Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images