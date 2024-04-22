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Formula 1 Çin GP

Mercedes, Miami'ye güncelleme getirmeyi planlıyor!

Mercedes, bir sonraki yarış olan Miami Grand Prix'sine formunu yükseltmeye yardımcı olacak güncellemeler getirmeyi planlıyor, George Russell ise temel yaklaşımlara geri dönülmesi gerektiğini söylüyor.

Burak Yasul
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, Çin'de bir başka zorlu hafta sonu geçirdi. Lewis Hamilton'ın sprint yarışında aldığı ikincilik ana yarışta tekrarlanamadı.

Russell pazar günü altıncı, Hamilton ise dokuzuncu olurken takım bir kez daha W15'te var olduğunu düşündükleri potansiyeli neden ortaya çıkaramadığına dair cevaplar peşinde koşmak zorunda kaldı.

Sprint yarışından sonra her iki sürücü için de yapılan büyük ayar değişiklikleri araç performansında bir gelişme sağlayamayınca, takım neler olup bittiği konusunda hâlâ anlayamadıkları bir durumun içinde olduklarını kabul ediyor.

Takım patronu Toto Wolff, "Aracın ayarlanmasının ve sürülmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Bence bu yüzden performanslarda bu iş çıkışları yaşıyoruz."

"Bence aracın bulunduğu yer ve Lewis'in bulunduğu yer kesinlikle optimumdan uzaktı. Bıçak sırtında bir durum."

"Miami için yeni parçalar getiriyoruz ve bunların otomobilde nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak." dedi.

Russell'a göre Çin'deki hafta sonunda yapılan büyük ayar değişikliklerinin performansta fazla bir fark yaratmamasının, belki de Mercedes'in şu anda yapabileceklerinin tamamını ortaya koyduğunu kabul etmesini işaret ediyor olabilir.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı garajda

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı garajda

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell, "Bu hafta sonu iki farklı ayar yaptık ve her ikisi de çok benzer tur zamanları ve performans üretti." 

"Dolayısıyla, buna fabrikaya döndüğümüzde bakmamız gerekiyor. Nihayetinde F1'de ne kadar fazla yere basma kuvvetine sahip olursanız, o kadar hızlı gidersiniz. Ayarlar ise pastanın üzerindeki kirazdır." dedi.

Russell'ın bakış açısına göre, Mercedes'in mükemmel bir ayar bulma hedefinden uzaklaşması ve agresif güncellemelere odaklanan daha standart bir yaklaşıma geri dönmesi gerekiyor.

Russell, "Bence sihirli bir değneğimiz yok. Sadece performans eklemeye devam etmeli ve rüzgar tüneli, CFD gibi temel konulara odaklanmalıyız. Sadece yere basma kuvvetini arttırmalıyız. Belki de bazen bu kadar basittir." dedi.

Russell, takımın şu anda sahip olduğu yere gelmek için zemin etkili araçlar dönemi boyunca çok fazla deney ve yön değişikliği yapıldığını, belki de mevcut ekipmanlarıyla en üst noktaya ulaştıklarını söyledi.

Russell, "Şimdiye kadar sadece yere basma kuvvetini arttırmamız gerektiğini yeterince anladığımızı düşünüyorum. Son iki yılda birkaç kez felsefe ve konsept değiştirdik."

"Benim kişisel görüşüm, hangi konseptte olursanız olun, mümkün olduğunca fazla yere basma kuvvetine sahip olmanız gerektiği ve daha sonra sınırlamalarla başa çıkacağınız yönünde olmuştur."

"Evet, Miami'de göreceğiz. Araca bazı güncellemeler yapacağız. Bakalım bununla neler yapabileceğiz." dedi.

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