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Formula 1 Çin GP

Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının Formula 1 hafta sonlarındaki bir kaç "parlak an " ile yaşamaya devam edemeyeceğini ve mevcut performans seviyesinin yeterince iyi olmadığını söyledi.

Jonathan Noble Markus Luettgens
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes, Lewis Hamilton'ın geçen hafta sonu Çin'deki sprint yarışında ikinciliği elde etmesiyle moral bulsa da, pazar günü ana yarışta yine McLaren ve Ferrari'nin arkasında kaldı.

Ancak Wolff, W15'i daha iyi anlamak için gösterdiği çabalara rağmen formunda kayda değer bir yükseliş olmadığından ve ilerlemeye devam etmeleri için çalışmalarını sürdürmelerini gerektiğini düşünüyor.

Çin GP hafta sonuna hakkında ServusTV'ye konuşan Wolff, "Hiç memnun değilim. Belki sprint yarışındaki ikincilikle küçük bir mutluluk yaşayabiliriz ama performansımız o kadar iyi değil."

"Kendimize hafta sonunda birkaç parlak anımız olduğunu söylemeye devam edebiliriz. Ancak bir adım atmamız gerekiyor."

"Miami'ye güncellemeler getireceğiz Umarım orada bir şeyler bekleyebiliriz. Ama bugün Ferrari'lerin ve  Norris'in hemen arkasındaydık. Yeterince iyi değiliz." dedi.

Mercedes bu yıla W15'in kaydettiği ilerleme konusunda iyimser başlamıştı. Alınan ilk sonuçlar aracın güçlü olduğu ancak yüksek hızlı virajlarda bazı zayıflıkları olduğu yönündeydi.

Yarışlar ilerledikçe, takım araçla ilgili daha fazla istenmeyen sorunları ortaya çıkardı ve bu da ayarlarla doğru tatlı noktayı bulmayı zorlaştırdı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, yüksek hızlı virajlarda hızlandıklarını Japonya'da gördüklerini ancak bu gelişimin düşük hızlı viraj performansını etkilediğini söyledi.

Wolff, "Bence bunu kesinlikle başardık, yüksek hızda süper rekabetçiydik. Suzuka'da 'S virajlarda' da öyleydik. Daha önce sahip olduğumuz hızla karşılaştırıldığında gece ve gündüz gibi fark vardı."

"Pilotlarımız son iki buçuk yılda sahip oldukları en iyi araç olduğunu söylüyorlardı. Sonra düşük hızlarda gerçekten performans gösteremedik."

"Yani yüksek hızlı virajlarda yarım saniye kazanıyorsunuz ama düşük hızlı virajlarda yarım saniye kaybediyorsunuz. Denklem sıfıra eşitleniyor. Dolayısıyla bu geliştirmemiz gereken bir konu."

"Anlama noktasını geçtik ve şimdi sadece geliştirmemiz gerekiyor. Gelmemiz gereken nokta bu ve elimizde tüm gerçekler var."

"Yüksek hızlı virajlardaki sorunumuz çözmek için neleri değiştirdiğimizi biliyoruz. Aracın düşük hızda hızlı olmak için daha önce nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken her ikisini de yapabilen bir aracı bir araya getirmek." dedi.

Mercedes bu sezon şimdiye kadar hiçbir yarışı podyumda tamamlayamamış olsa da, Wolff W15'in önceki nesil zemin etkili araçlardan daha kötü olduğunu düşünmüyor.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, wave at the crowds during the driver introduction

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, wave at the crowds during the driver introduction

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff, McLaren ve Ferrari gibi rakiplerin geçen yıl yaptıkları hatalardan iyi yararlandıklarını ama bu sezon seviye yükselttikleri için şu an o kadar hızlı görünmüyor olabileceklerini söyledi.

Wolff, "Sahip olduğumuz avantaj, McLaren'in sezonun ilk yarısında bizimle yarışmıyor olmasıydı. Bu yüzden bizim için bir rakip değillerdi." 

"Ferrari o kadar hızlı değildi ve birkaç kez hata yaptılar. Bu yüzden podyum için savaşıyorduk ve Red Bull'a en yakın ola takımdık."

"Şimdi bu takımlar performans seviyelerini yükseltti. Bu göreceli bir oyun. Önceki yıl üçüncülük için yeterince iyi olan takım-araç şimdi altıncılık için sadece yeterli olabiliyor. İşte bu yüzden zor."

"Araç geçmişte olduğu gibi zor, sürücüler için zor. George [Russell], cumartesi günü bunu tartıştığımızda, şimdiye kadar sahip olduğu en zor sıralama aracı olduğunu söyledi. Yani genel olarak, bir bakıma aynı belirtiler var." dedi.

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