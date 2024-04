Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"

Mercedes, Lewis Hamilton'ın geçen hafta sonu Çin'deki sprint yarışında ikinciliği elde etmesiyle moral bulsa da, pazar günü ana yarışta yine McLaren ve Ferrari'nin arkasında kaldı.

Ancak Wolff, W15'i daha iyi anlamak için gösterdiği çabalara rağmen formunda kayda değer bir yükseliş olmadığından ve ilerlemeye devam etmeleri için çalışmalarını sürdürmelerini gerektiğini düşünüyor.

Çin GP hafta sonuna hakkında ServusTV'ye konuşan Wolff, "Hiç memnun değilim. Belki sprint yarışındaki ikincilikle küçük bir mutluluk yaşayabiliriz ama performansımız o kadar iyi değil."

"Kendimize hafta sonunda birkaç parlak anımız olduğunu söylemeye devam edebiliriz. Ancak bir adım atmamız gerekiyor."

"Miami'ye güncellemeler getireceğiz Umarım orada bir şeyler bekleyebiliriz. Ama bugün Ferrari'lerin ve Norris'in hemen arkasındaydık. Yeterince iyi değiliz." dedi.

Mercedes bu yıla W15'in kaydettiği ilerleme konusunda iyimser başlamıştı. Alınan ilk sonuçlar aracın güçlü olduğu ancak yüksek hızlı virajlarda bazı zayıflıkları olduğu yönündeydi.

Yarışlar ilerledikçe, takım araçla ilgili daha fazla istenmeyen sorunları ortaya çıkardı ve bu da ayarlarla doğru tatlı noktayı bulmayı zorlaştırdı.

Wolff, yüksek hızlı virajlarda hızlandıklarını Japonya'da gördüklerini ancak bu gelişimin düşük hızlı viraj performansını etkilediğini söyledi.

Wolff, "Bence bunu kesinlikle başardık, yüksek hızda süper rekabetçiydik. Suzuka'da 'S virajlarda' da öyleydik. Daha önce sahip olduğumuz hızla karşılaştırıldığında gece ve gündüz gibi fark vardı."

"Pilotlarımız son iki buçuk yılda sahip oldukları en iyi araç olduğunu söylüyorlardı. Sonra düşük hızlarda gerçekten performans gösteremedik."

"Yani yüksek hızlı virajlarda yarım saniye kazanıyorsunuz ama düşük hızlı virajlarda yarım saniye kaybediyorsunuz. Denklem sıfıra eşitleniyor. Dolayısıyla bu geliştirmemiz gereken bir konu."

"Anlama noktasını geçtik ve şimdi sadece geliştirmemiz gerekiyor. Gelmemiz gereken nokta bu ve elimizde tüm gerçekler var."

"Yüksek hızlı virajlardaki sorunumuz çözmek için neleri değiştirdiğimizi biliyoruz. Aracın düşük hızda hızlı olmak için daha önce nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken her ikisini de yapabilen bir aracı bir araya getirmek." dedi.

Mercedes bu sezon şimdiye kadar hiçbir yarışı podyumda tamamlayamamış olsa da, Wolff W15'in önceki nesil zemin etkili araçlardan daha kötü olduğunu düşünmüyor.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, wave at the crowds during the driver introduction

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images