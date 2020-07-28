Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı

Max Verstappen’in gride gelirken yaptığı kaza, 20 dakikalık bir dramaya neden olmuş ve aracın sol tarafındaki hasarın tamir edilmesi, rakiplerin buna inanamamasına yol açmıştı.

Diğerleri, bu hasarın gridde tamir edilemeyeceğine inanıyordu. Mercedes bile Lewis Hamilton’a, Verstappen’in yarışamayacağını söylemişti. Ancak yarış içerisinde Verstappen’in kendisini kovaladığı söylendiğinde, İngiliz sürücü şaşkınlığını gizleyemedi.

Paniğin ortasında sakin kalmak

Verstappen gride çıkış turunda 12. virajda bariyerlere çarpınca, büyük bir tamir işinin yapılmasının gerektiği açıktı. Takım, en azından direksiyon kolunun kırıldığını biliyordu. Ayrıca aracın o tarafındaki lastiğin de bağımsız şekilde sallandığı açıkça görülüyordu.

Hollandalı sürücü hemen takım telsizinden, mühendisi Gianpiero Lambiase'ye “Aracı pite getiriyorum. Umarım.” dedi.

Ancak Verstappen’e direkt olarak gride gitmesi uyarısında bulunuldu.

Sinirli Max Verstappen, Red Bull Racing, gridde bulunan aracından çıkıyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Araç, griddeki yerine gelir gelmez mekanikerler, araç üzerinde hummalı bir çalışmaya başladı. Ve bir saniye bile kaybetmeden, formasyon turuna sadece 19 dakika 32 saniye kala aracın sol ön tarafını sökmeye başladılar.

Takım, hem direksiyon kolunu hem de kumanda çubuğunu değiştirmek zorunda kaldı, ki her ikisinin de RB16’da paketleme zorlukları oluşturması, bunu zor bir çalışma haline getirdi.

Pit duvarından çalışmaları izleyen takım, yarışa normal şekilde hazırlanırken, takım yöneticisi Jonathan Wheatley yarışa başlayabilme konusunda Helmut Marko ile konuşurken karamsardı. Wheatley, “Bunu, her zamankinden daha hızlı yapmamız gerekiyor.” diye düşünüyordu.

Formasyon turunun başlamasına 16 dakika kaldığında ve ulusal marş okunduğunda mekanikerler çoktan kumanda çubuğunun iç tarafını araçtan ayırmışlardı ve çalışmanın daha zorlu olan tarafı ile uğraşıyorlardı. Bu da direksiyon kolu bağlantısının iç kısmıydı.

Red Bull Racing RB16 front suspension Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB16 front suspension Photo by: Giorgio Piola

Bu bölge özellikle karmaşıktı, çünkü RB16’daki direksiyon kurulumu özel bir noktada yer alıyor; bu kurulum diğer takımlardaki gibi ön tarafta değil, ön bölme paneli içinde gömülü bir konumda yer alıyor (üstteki resimde, alt tarafta kalan oklar).

15 dakikadan az bir süre kala ve iç taraf araçtan söküldüğünde, mekanikerler dış tarafı sökmeye başladı. Kumanda çubuğu ve direksiyon bağlantılarına erişmek için tüm fren kanalı kaplamasının çıkarılması gerektiği için, bu işlemi yapmak oldukça zorluydu.

Red Bull RB15 ön süspansiyon bağlantısı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu zorluk, takımın agresif kumanda çubuğu çözümünü kullanmasıyla daha da zor hale geldi (üstteki resim, okla gösterilen bölüm).

12 dakikadan az bir süre kala, dikkatli şekilde sökme ve birleştirme sürecini denetleyen şef mühendis Paul Monaghan, araç üzerinde kalan parçaları kontrol etti. Monaghan daha sonra, bariyere çarpmanın sebep olduğu baskı yüzünden bu parçaları analiz edecek ekipmanlar istedi.

Verstappen, seremonilerden sonra aracına geri döndü ve formasyon turuna 10 dakika kala kendini hazır hale getirdi. Bu noktada 4-5 mekaniker, sol ön süspansiyonda hâlâ özenle çalışıyordu. Araç üzerinde çalışmak için izin verilen sürenin sonu yaklaşırken baskı da artıyordu.

Mechanics rush to replace the damaged front wing of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Mechanics rush to replace the damaged front wing of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

8 dakika kaldığında ve kumanda çubuğunun iç tarafına son cıvata sıkıldığında, araç yapı olarak bir kez daha tamamlandı ve fren kanalı düzeneğini yeniden monte etme, burnu yeniden yerleştirme ve aracı yeniden dört lastik üzerine indirmek için zamana karşı yarış başladı.

Formasyon turuna kalan süre 5 dakikaya indiğinde, tüm işler tamamlanmalı ve ekipmanlar gridi terk etmeliydi. Bu anlarda son birleştirme cıvataları fren kanalına yerleştiriliyordu.

Bitime 26 saniye kala, Red Bull mekanikerleri işi tamamlandı. Verstappen aracı sürmeye hazırdı ve akıllara durgunluk veren bu işten dolayı mekanikerlerini övdü: “Çocuklar, bunun inanılmaz bir iş olduğunu söylemek istiyorum, bu inanılmaz. Çok teşekkürler.”

Bilinmeyene doğru yolculuk

Lastik battaniyeleri çıkarılırken ve araç piste indirilirken, havada açık şekilde bir endişe kokusu vardı. Mekanikerler, aracı tamir etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da zamana karşı yarıştılar ve bu yüzden parçaları bir araya getirirken hatalar olabilirdi.

Ancak formasyon turunda her şey iyi gözüktü ve Verstappen takımın yaptığı işe olan inancını, harika startıyla gösterdi. İlk virajda üçüncülüğe kadar yükselen genç sürücü, yarışı da ikinci sırada tamamladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, pitstop Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, pitstop Photo by: Red Bull Content Pool

Yarış startından önce mucizeler yaratan mekanikerlerin dinlenmek için zamanları yoktu, çünkü ilk turlarda kuruyan pistle beraber Verstappen’in kuru zemin lastiklerine geçmesi gerekti! Art arda üçüncü yarışta da en hızlı pit stopu yapmayı başardılar.

Red Bull’un Macaristan yarışı öncesinde yaptıkları, Formula 1’in bir takım sporu olduğunu hatırlatmaya yardımcı oluyor. Takımdaki her bir kişi, aracın çalışması ve sürücülerin başarısı için çok önemli. Verstappen podyumda olmaktan mutlu olsa da, her bir mekanikerin podyumda kendisiyle beraber olmasını ve yarış öncesinde neredeyse hayal edilemez gibi görünen şeyi kutlamak istediği görülebiliyordu.

Kutlama zamanı

Slider Liste Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with team members in parc ferme 1 / 5 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with team members in parc ferme 2 / 5 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with team members in parc ferme 3 / 5 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with team members in parc ferme 4 / 5 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 on the podium 5 / 5 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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