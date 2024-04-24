Kallf: "Perez'i eleştirmeye gerek yok sonuçta podyuma çıkıyor"
Eski yarış pilotu Allard Kalff, Sergio Perez'in Şangay'da Lando Norris'i ikincilik için zorlayamadığı için suçlanmasına gerek olmadığını ve podyumda yer almasının iyi bir sonuç olduğunu düşünüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Perez, griddeki en hızlı araçta yer almasına rağmen, iki pit stratejisiyle Çin Grand Prix'sinde pist pozisyonunu kaybettikten sonra Lando Norris'e karşı atağa kalkamadı.
Valtteri Bottas'ın motor arızası nedeniyle güvenlik aracı devreye girdiğinde ikinci kez pite gelen Perez, Norris ve Charles Leclerc'in arkasında piste döndü.
Ferrari'yi geçmesi birkaç tur sürdü ve bu sırada Norris ile fark dört saniyeye çıktı. Verstappen'in hızına bakıldığında Perez'in bu farkı hızla kapatacağı düşünülüyordu.
Ancak bunu başaramadı ve Norris damalı bayrağın altından Perez'in önünde geçti.
Allard Kalff, Perez'in Norris'in arkasında kaldığı eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyor ve podyumda yer almasının da iyi bir sonuç olduğunu ekliyor.
Motorsport.com'a konuşan Hollandalı yarış pilotu ve yorumcu, "Perez'in hiçbir şey için suçlanabileceğini sanmıyorum."
"Durum bu, değil mi? İkinci ya da üçüncü oluyor ve sonuçta bu iyi bir sonuç."
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, on the podium
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Ama Max, ilk andan itibaren hep oradaydı... hep oradaydı."
"Birinin arkasında gidiyorsa ve onu geçmesi gerekiyorsa, bunu hemen çok iddialı bir şekilde yapıyor. Neredeyse agresif ama ben buna iddialı sürüş diyorum." dedi.
Perez'in Şanghay Uluslararası Pisti'nde elde ettiği üçüncülük, Sky Sports'tan Ted Kravitz'in Perez'in neden takım arkadaşına yetişemediğini herkesin bildiğini ve bunun nedeninin de RB20'nin Verstappen'e göre tasarlanmış olması olduğunu söylemesine neden oldu.
Çin GP sonrası Notebook programında Kravitz, "Red Bull RB20'nin Max Verstappen üzerine inşa edildiğine şüphe yok. Bunu biliyoruz."
"Checo Perez için bu yıl daha iyi, muhtemelen Checo sezona daha iyi bir başlangıç yaptı. Ancak bu aracın tasarımı Max Verstappen'in sevdiği tarzda yapıldı." dedi.
Kalff, araç tasarım tartışmasına girmese de Red Bull'un Verstappen'in etrafında "döndüğüne" inanıyor.
Kalff, "Ayrıca o araçtan nasıl sinyal alacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Sergio Perez ve Max Verstappen arasındaki fark da tam olarak bu."
"Perez iyi, güzel, en iyi ikinci pilot. Ama sonuçta o ikinci pilot."
"Max Verstappen tüm bunların etrafında döndüğü adam. Max'in üç kez Dünya Şampiyonu olmasının nedeni de bu." dedi.
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