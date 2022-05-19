Mercedes, çekim gününün ardından W13'ü Barselona'ya getirdi

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Takım, Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapılan bu yılki ikinci çekim gününden saatler sonra Mercedes W13 araçlarını bu hafta sonu İspanya GP'nin yapılacağı Barselona pistine getirdi.

Mercedes W13 aracıyla ilk çekim gününü sezon öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirmişti ve böylelikle ikinci haklarını Barselona'da kullanmış oldular.

Bu çekim günü Mercedes için değerliydi çünkü takım, Barselona'da kullanacağı yeni aero paketi ilk kez burada test etti. George Russell, kurallar dahilinde izin verilen 100 kilometrelik süre zarfında hem aracı anlamaya çalıştı hem de sponsorlar için görüntü verdi.

Bu hafta sonu kullanılacak olan bu paket, Mercedes için bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Eğer sorun sidepod ve taban tasarımındaysa, o zaman hem bu yıl hem de gelecek yılki planları etkileyecek.