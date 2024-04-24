Audi ve Verstappen Formula 1 sürücü pazarını neden karmaşık hale getiriyor?

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi ve Fernando Alonso'nun Aston Martin'le yeni anlaşma imzalamış olmasına rağmen sürücü pazarı henüz rahatlamış değil.

Şu anda en etkileyici olan şey kimsenin aynı takvime göre hareket etmiyor olması ve bu durumun hem sürücüler hem de takımlar için durumu epey zor hale getiriyor.

Halihazırda şampiyonanın en çekici takımlarından bazıları olan Mercedes ve Red Bull, 2025 için en iyi seçeneklerinin ne olduğunu görmek için beklemeye hazırlar.

Red Bull'da Sergio Perez bir başka yıl daha takımda kalacak kadar iyi görünse de, geçmişte bu performansı yılın tamamına yayamadığı görülmüştü.

Bu nedenle Avusturyalı ekip, Max Verstappen'in yanında kimin yer alacağına karar vermek için yaza kadar beklemek istiyor.

Mercedes ise Hamilton'ın yerine kimin en iyi isim olacağını bulmaya çalışırken olayları izlemeye devam ediyor.

Koltuğun ana favorisi olan Andrea Kimi Antonelli, F1 testlerine çoktan başlamış durumda ve Mercedes, kendisini F1'e mümkün olduğunca hazırlamak adına daha fazla test düzenleyecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Koltuk için bir diğer seçenek olan Verstappen'in Avusturyalı ekiple sorun yaşaması ve Mercedes'e katılması artık çok düşük bir ihtimal.

İçeriden gelen bilgiler Verstappen'in şimdilik Red Bull'da kalmayı planladığı yönünde ama %0,01'lik bir serbest kalma ihtimali bile varsa, Mercedes'in bu şansı değerlendirmek isteyeceği gayet açık.

Bu nedenle, diğerleri hızlı karar alma konusunda baskı yapsa da, bu iki takım hiçbir şekilde acele etmiyor.

Mercedes, Verstappen'in takıma gelmemesi ve Antonelli'yi F2'de bir yıl daha kalması ya da başka bir F1 takımına kiralamayı seçmesi halinde bir "B seçeneğine" sahip olması gerektiğinin farkında.

Bu nedenle acele etmeseler de işlerin ne durumda olduğuna dair net bir resim elde etmek için keşif yapmaya devam ediyorlar.

Elbette herkes Mercedes ve Red Bull kadar rahat değil; bu yüzden sürücü kararlarının bir an önce verilmesini isteyen taraflar var.

Sürücü pazarındaki kilit taraflardan birisi Audi ve ilgilendiği sürücülerin "yakında" karar vermesini istiyorlar.

Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg'in Alman üreticinin radarında olduğu biliniyor ancak kaynaklar Audi'nin Mayıs ayına kadar karar verilmezse başka bir yere bakacağını söylüyor.

Sauber takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, geçtiğimiz hafta sonu Çin'de Audi'nin sürücü pazarındaki kilit taraflardan birisi olduğunu belirtmişti.

Bravi, "Audi'nin bağlılığı ve takımımızı geliştirmek için yapılacak tüm yatırımlar sayesinde, gelecekte sürücü pazarında farklı bir rol oynayabileceğimizin görülmesinden dolayı mutluyuz."

"Bence takımımız için iyi bir haber varsa o da nihayet çekici hale geldiğimiz. Biz artık sürücü pazarında bir seyirci değil, oyuncuyuz." demişti.

Audi'nin zamanlama konusunda neden agresif olmak istediği belli değil fakat bu, yönetim kurulu toplantılarının zamanlamasıyla ilgili olabilir.

Bu urum Sainz gibi bir sürücüyü özellikle zor bir noktada bırakıyor.

İspanyol pilot Audi'den gelecek cazip teklifi mi kabul edecek, yoksa Red Bull ya da Mercedes'ten gelecek ya da gelmeyecek bir koltuğu bekleyip her şeyi kaybetme riskini göze mi alacak?

Önümüzdeki birkaç hafta içinde verilmesi gereken bazı yüksek riskli kararlar var. Bu yıl atılacak adımlar 2026'da şampiyonluk için mücadele etmelerine yardım edebilir ya da her şeylerini kaybetmesiyle sonuçanabilir.