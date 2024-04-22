Çin GP'de eğlenmeyi unutmayan Verstappen: "GP, ekranına bak!"
Max Verstappen, Çin GP'sinin son turlarında Gianpiero Lambiase ile biraz eğlendi ve ona "ekranına bakmasını" söyledi ve hemen ardından RB20'sini arkadan kaydırdı.
Fotoğraf: Erik Junius
Verstappen, Şanghay Uluslararası Pisti'nde damalı bayrağı Lando Norris'in 13 saniye önünde görürken, Sergio Perez de podyumda onlara eşlik etti.
Arkasında bolca aksiyon ve geçiş yaşanırken, Verstappen yarışın çoğunu lider götürdü. Sadece ilk pit stopunda liderliği bıraktı ancak önce Charles Leclerc'i ve ardından Norris'i geçerek hızla liderliği geri aldı.
Yarışın ortasındaki iki Güvenlik Aracı periyodunun ardından ikinci Norris'ten çabucak uzaklaşan Hollandalı, sezonun dördüncü Grand Prix zaferine Norris'in 13 saniye önünde ulaştı.
Hollandalı pilot yarışın son bölümünde eğlenmeyi de ihmal etmedi.
Yarıştan sonra Hollandalı yayıncı Viaplay ile röportaj yapan Verstappen, yarışın sonunda aracını bir kez isteyerek arkadan kaydırdığını itiraf etti.
Verstappen, "GP'ye dedim ki: 'GP, ekranına bak!"
"Bir Formula 1 aracı elbette drift için yapılmamıştır. Eğer bir ralli aracı olsaydı, onu sonuna kadar fırlatabilirdiniz ama Formula 1 aracında bu biraz daha zor."
"Elbette çok öndeydik, bu yüzden biraz eğlenebiliriz." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ancak Gianpiero Lambiase ile dalga geçmek bir yana, Hollandalı'nın mükemmele yakın yarışı dışarıdan basit görünse bile bir iki an eksik değildi.
Yarış sonrası basın toplantısında verstappen, "İkinci güvenlik aracı periyodunun ardından yeniden başladığımızda 6. virajda sanırım biraz lastiklerimi kilitledim. Yani bu ideal değildi."
"Sonra vizör filmimi fırlattım ama sanırım hava girişine geldi çıkardığı sesi duyabiliyordum. Kaskıma çarparak etrafta uçuşuyordu. Bu yüzden nereye gittiğini bilmiyorum."
"Yarış bitiminden iki tur önce, sanırım 14. virajdan önce karbon fiber parçalarının üzerinden geçtim. Bu biraz korkutucuydu çünkü tüm lastiklerle parçaların üzerinden geçtiğinizde yüksek hızda bir patlama olması kolaydır. Sanırım hepsi bu kadardı." dedi.
Arka arkaya gelen güvenlik araçlarının pisti karıştırmasına rağmen Lando Norris'in 13 saniye önünde yarışı kazanan Verstappen'e bunun sezonun 'en baskın' galibiyeti olup olmadığı soruldu.
Verstappen, "İyi bir yarıştı, evet. Araçtaki denge açısından, hafta sonunun başında olduğundan daha iyi hale getirmek için ekip olarak iyi bir iş çıkardık." dedi.
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