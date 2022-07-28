Mercedes'in Macaristan GP düzenlemeleri
Mercedes, Macaristan'a yüksek yere basma gücü üretmeyi hedefledikleri bir ön kanatla gelirken; arka kanatta ise 1970'lerde gördüğümüz bir çözüme başvuruldu.
Hungaroring'de takımlar, pist düzeninden dolayı daha yüksek yere basma gücü üreten ayarlara geri dönüyorlar ve Mercedes'te de durum farklı değil.
Mercedes'in Budapeşte'ye getirdiği ön kanadın tek bir amacı var: üretilebilecek kadar çok yere basma üretmek.
Haberin kapak fotoğrafında iki beyaz ok bulunuyor. Solda yer alan ok, en üst planyayı gösteriyor ve en üst planya, yere basma gücünü arttırmak için yükseltilmiş.
Onun yanındaki okta ise orta planya gösteriliyor. O planya, biraz daha aşağıda yer alıyor. Böylelikle aracın altına giden hava akışının geliştirilmesi isteniyor.
Mercedes W13: 1970'ler esintisi
Mercedes, eski arka kanadına yeni bir parça tutturdu. Bütçe sınırı etkilerini bir daha gösteriyor
Fotoğraf: Giorgio Piola
Arka kanatta da yere basma gücü bulmak için düzenlemelere gidildi. Hem de 1970'lerdeki yöntemlerle. Yukarıdaki görselde beyaz dairenin içine aldığımız bölüme bakın.
Mercedes, eski arka kanadına perçin (kalıcı bir mekanik tutturucu) ile yeni bir parça ekledi ve eski arka kanadını yüksek yere basma gücü ayarlarında kullanacağı arka kanadına çevirdi. Yukarıdaki beyaz oklarla yeni parçanın eklendiğini daha net görebilirsiniz.
Perçinle birlikte arka kanada yeni parçalar tutturmak 50 yıl önce kullanılan bir yöntemdi ve şu anki süper teknolojiden çok uzakta.
Mercedes'in bu çözümü, bütçe sınırının etkilerini yeniden gözler önüne seriyor. Mercedes gibi verimli bir ekip dahi DIY çözümlerine baş vuruyor.
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