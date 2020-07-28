Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı

Northamptonshire'da bulunan pist, Birleşik Krallık hükumetinin koronavirüs ile mücadele karşısında getirdiği önlemler kapsamında, 23 Mart'tan itibaren 12 hafta boyunca kapalı kaldı.

Bu durum pistin, boş olan kış döneminden hemen sonra gerçekleşti ve bu sebeple, aralarında 2020/21 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonu açılış yarışı ve 2020 MotoGP Britanya yarışı dahil pek çok organizasyon iptal edildi.

Birkaç güne yapılacak olan Britanya ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix'leri ise, F1 ile yapılan görüşmelerden sonra düzenlenmiş olsa da yarış seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilecek, ki bu da bilet satışının olmaması anlamına gelecek - ancak anlaşılana göre Silverstone, her iki organizasyon için de yarış düzenleme ücreti ödemeyecek ve tüm masraflar şampiyona tarafından karşılanacak.

Pandeminin gidişatı da, Silverstone'un büyük yaz yarışları düzenlemesine ve motor sporları temalı tatil bölgesi olmasına neden oldu.

Motorsport.com'a konuşan Pringle şunları söyledi: "Durum, büyük bir 'yılanlar ve merdivenler' oyunu gibi."

"Çok uzun bir merdivene tırmanıyor gibiyiz - gittikçe de yoruluyoruz - ancak şu anda yılanların bulunduğu yerdeyiz. Ve gelir-gider tablosu olarak işlerimiz beş sene kadar geriye gidecek."

"Ancak hâlâ oyunun içerisindeyiz. Bu sadece bize özel bir şey değil. Bu bizim yaptığımız bir şey de değil, banka durumun farkında ve bizim stratejilerimize ve görüşümüze inanarak bizi destekliyorlar."

"BRDC de aynı şekilde destek veriyor. Ne yazık ki verilen maddi destek, pek de ellerinde olmayan bir durum sebebiyle daha kötü bir yöne saptı ve bunu görmek çok üzücü."

"Ancak olanlar oldu. Hâlâ ayaktayız. Ve bu da, diğer pek çok şirkete göre daha iyi durumda olduğumuzu gösterir. Herkes için zor bir zaman."