Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı
Silverstone patronu Stuart Pringle, koronavirüs pandemisinin getirdiği ekonomik etkinin pisti "beş sene kadar geriye" götürdüğünü söyledi.
Northamptonshire'da bulunan pist, Birleşik Krallık hükumetinin koronavirüs ile mücadele karşısında getirdiği önlemler kapsamında, 23 Mart'tan itibaren 12 hafta boyunca kapalı kaldı.
Bu durum pistin, boş olan kış döneminden hemen sonra gerçekleşti ve bu sebeple, aralarında 2020/21 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonu açılış yarışı ve 2020 MotoGP Britanya yarışı dahil pek çok organizasyon iptal edildi.
Birkaç güne yapılacak olan Britanya ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix'leri ise, F1 ile yapılan görüşmelerden sonra düzenlenmiş olsa da yarış seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilecek, ki bu da bilet satışının olmaması anlamına gelecek - ancak anlaşılana göre Silverstone, her iki organizasyon için de yarış düzenleme ücreti ödemeyecek ve tüm masraflar şampiyona tarafından karşılanacak.
Pandeminin gidişatı da, Silverstone'un büyük yaz yarışları düzenlemesine ve motor sporları temalı tatil bölgesi olmasına neden oldu.
Motorsport.com'a konuşan Pringle şunları söyledi: "Durum, büyük bir 'yılanlar ve merdivenler' oyunu gibi."
"Çok uzun bir merdivene tırmanıyor gibiyiz - gittikçe de yoruluyoruz - ancak şu anda yılanların bulunduğu yerdeyiz. Ve gelir-gider tablosu olarak işlerimiz beş sene kadar geriye gidecek."
"Ancak hâlâ oyunun içerisindeyiz. Bu sadece bize özel bir şey değil. Bu bizim yaptığımız bir şey de değil, banka durumun farkında ve bizim stratejilerimize ve görüşümüze inanarak bizi destekliyorlar."
"BRDC de aynı şekilde destek veriyor. Ne yazık ki verilen maddi destek, pek de ellerinde olmayan bir durum sebebiyle daha kötü bir yöne saptı ve bunu görmek çok üzücü."
"Ancak olanlar oldu. Hâlâ ayaktayız. Ve bu da, diğer pek çok şirkete göre daha iyi durumda olduğumuzu gösterir. Herkes için zor bir zaman."
Pringle, pandeminin “çeşitlendirme planımız gereği yaklaşık iki yıl çok erken” yaşandığını ve karantina sürecinin Silverstone'un geleneksel ekonomik modeline “kesinlikle uymadığını” açıkladı.
“Para kazandığımız dönem, birkaç ay ile sınırlı olduğu için kesinlikle çok kısa” diyen Pringle ekledi: "Burası, yazın para kazanılan ve kışın, yazın turistlerin gelmesini bekleyen bir sahil beldesi gibi."
“Geleneksel Silverstone modeli böyleydi ve biz sadece bunu devam ettirdik."
“Bu yüzden 2020'de önemli bir mali sıkıntı yaşayacağız."
“Beş buçuk yıl süren sıkı bir çalışmanın ardından, tekrar bu noktaya geri gelmemiz çok büyük bir utanç kaynağı."
“Bunun iki sebebi var - biri eski model altında ticareti çok daha verimli ve nakit üretecek hale getirmek oldu.
“İkinci nokta ise, geleceği daha güçlü kılmak için işi daha stratejik olarak yeniden düzenlemek."
“Bu yöntem kısmen tamamlanmış oldu, ama doğru yönde ilerliyor."
Silverstone, 2020'deki Grand Prix için taraftarlara paralarını geri ödeme teklifinde bulundu. Bilet alan taraftarların elinde olan bir diğer seçenek ise biletleri 2021 yılına devretmek, ki Pringle'a göre seyircilerin %70'i bu seçeneği tercih etti.
“Biletlerini seneye yapılacak yarış için ellerinde tutan taraftarların desteklerine minnettar olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum."
“Bu bizim işimizde büyük bir fark yaratıyor. Çünkü bu, işten gelir elde etmediğimiz bir zamanda bunları iade etmek için parayı almamız gerekmediği anlamına geliyor.
“Bakiyeyi daha da azaltmak zorunda kalmamanız çok yararlı bir durum.”
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|Editör
|Alex Kalinauckas