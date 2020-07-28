Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı

paylaşım
yorumlar
Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
28 Tem 2020 14:15

Silverstone patronu Stuart Pringle, koronavirüs pandemisinin getirdiği ekonomik etkinin pisti "beş sene kadar geriye" götürdüğünü söyledi.

Northamptonshire'da bulunan pist, Birleşik Krallık hükumetinin koronavirüs ile mücadele karşısında getirdiği önlemler kapsamında, 23 Mart'tan itibaren 12 hafta boyunca kapalı kaldı.

Bu durum pistin, boş olan kış döneminden hemen sonra gerçekleşti ve bu sebeple, aralarında 2020/21 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonu açılış yarışı ve 2020 MotoGP Britanya yarışı dahil pek çok organizasyon iptal edildi.

Birkaç güne yapılacak olan Britanya ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix'leri ise, F1 ile yapılan görüşmelerden sonra düzenlenmiş olsa da yarış seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilecek, ki bu da bilet satışının olmaması anlamına gelecek - ancak anlaşılana göre Silverstone, her iki organizasyon için de yarış düzenleme ücreti ödemeyecek ve tüm masraflar şampiyona tarafından karşılanacak.

Pandeminin gidişatı da, Silverstone'un büyük yaz yarışları düzenlemesine ve motor sporları temalı tatil bölgesi olmasına neden oldu.

Motorsport.com'a konuşan Pringle şunları söyledi: "Durum, büyük bir 'yılanlar ve merdivenler' oyunu gibi."

"Çok uzun bir merdivene tırmanıyor gibiyiz - gittikçe de yoruluyoruz - ancak şu anda yılanların bulunduğu yerdeyiz. Ve gelir-gider tablosu olarak işlerimiz beş sene kadar geriye gidecek." 

"Ancak hâlâ oyunun içerisindeyiz. Bu sadece bize özel bir şey değil. Bu bizim yaptığımız bir şey de değil, banka durumun farkında ve bizim stratejilerimize ve görüşümüze inanarak bizi destekliyorlar."

"BRDC de aynı şekilde destek veriyor. Ne yazık ki verilen maddi destek, pek de ellerinde olmayan bir durum sebebiyle daha kötü bir yöne saptı ve bunu görmek çok üzücü."

"Ancak olanlar oldu. Hâlâ ayaktayız. Ve bu da, diğer pek çok şirkete göre daha iyi durumda olduğumuzu gösterir. Herkes için zor bir zaman."

Pringle, pandeminin “çeşitlendirme planımız gereği yaklaşık iki yıl çok erken” yaşandığını ve karantina sürecinin Silverstone'un geleneksel ekonomik modeline “kesinlikle uymadığını” açıkladı.

“Para kazandığımız dönem, birkaç ay ile sınırlı olduğu için kesinlikle çok kısa” diyen Pringle ekledi: "Burası, yazın para kazanılan ve kışın, yazın turistlerin gelmesini bekleyen bir sahil beldesi gibi."

“Geleneksel Silverstone modeli böyleydi ve biz sadece bunu devam ettirdik."

“Bu yüzden 2020'de önemli bir mali sıkıntı yaşayacağız."

“Beş buçuk yıl süren sıkı bir çalışmanın ardından, tekrar bu noktaya geri gelmemiz çok büyük bir utanç kaynağı."

“Bunun iki sebebi var - biri eski model altında ticareti çok daha verimli ve nakit üretecek hale getirmek oldu.

“İkinci nokta ise, geleceği daha güçlü kılmak için işi daha stratejik olarak yeniden düzenlemek."

“Bu yöntem kısmen tamamlanmış oldu, ama doğru yönde ilerliyor."

Silverstone, 2020'deki Grand Prix için taraftarlara paralarını geri ödeme teklifinde bulundu. Bilet alan taraftarların elinde olan bir diğer seçenek ise biletleri 2021 yılına devretmek, ki Pringle'a göre seyircilerin %70'i bu seçeneği tercih etti.

“Biletlerini seneye yapılacak yarış için ellerinde tutan taraftarların desteklerine minnettar olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum."

“Bu bizim işimizde büyük bir fark yaratıyor. Çünkü bu, işten gelir elde etmediğimiz bir zamanda bunları iade etmek için parayı almamız gerekmediği anlamına geliyor.

“Bakiyeyi daha da azaltmak zorunda kalmamanız çok yararlı bir durum.”

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı

Önceki haber

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı

Sonraki haber

Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"

Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar Bugün

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı
Formula 1 Formula 1 / Analiz
1s

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
56dk

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı

Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı

Codemasters, F1 2020 oyununa siyah Mercedes'i ekledi
eSpor eSpor / Son dakika

Codemasters, F1 2020 oyununa siyah Mercedes'i ekledi

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"

Schumacher: "Ferrari'nin yapılandırma hamlesi çözüm değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Ferrari'nin yapılandırma hamlesi çözüm değil"

Rosberg: "Fren sistemi Mercedes'le aynı çıkarsa Racing Point için durum çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Fren sistemi Mercedes'le aynı çıkarsa Racing Point için durum çok zor olacak"

Son Haberler

Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"
F1 Formula 1 / Son dakika
12dk

Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı
F1 Formula 1 / Son dakika
56dk

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı
F1 Formula 1 / Analiz
1s

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı

1s
2
Formula 1

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

3
Formula 1

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı

56dk
4
Formula 1

Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı

5
eSpor

Codemasters, F1 2020 oyununa siyah Mercedes'i ekledi

Son Videolar

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

Son Haberler

Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"
F1

Masi: "F1, COVID-19 protokollerinde rahatlayamaz"

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı
F1

Silverstone, pandemi sebebiyle beş senelik zarara uğradı

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı
F1

Analiz: Red Bull’un inanılmaz grid tamirinin gizli karmaşıklığı

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"
F1

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!
F1

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.