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Formula 1

Marko: "Verstappen her geçen yıl daha da iyiye gidiyor"

Red Bull danışmanı Helmut Marko Max Verstappen'in performansından övgüyle bahsetti.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with Jos Verstappen and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Son beş Formula 1 yarışında dört galibiyet alan Max Verstappen, dünya şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Speedweek'e konuşan Marko, "Max şampiyonluğunu koruma yolunda hızla ilerliyor. Geçen yıldan sonra neredeyse hayal bile edilemeyecek olmasına rağmen her yıl daha da iyiye gidiyor."

"Bunu araç ayarlarında görüyoruz. Sadece bir antrenmanın yapıldığı ve hemen ardından sprint yarışının gerçekleştiği bir hafta sonunda bile ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz."

"Max ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase arasındaki uyum apaçık ortada."

"Artık huzursuz değil ve sadece iki şeye odaklanmış durumda: mümkünse aracı pole pozisyonuna oturtmak ve galibiyete ulaşmak."

"Bu odaklanma ve bakış açısı, mükemmel lastik yönetimiyle birleştiğinde onu  rakipsiz kılıyor."

RB20 bir başyapıt

Marko'ya göre ilk beş yarışın hepsinde Verstappen'in pole pozisyonunda olması, Red Bull'un bir kez daha harika bir araç hazırladığını gösteriyor.

"Artık aracımızın farklı pist türlerinde güçlü olduğunu söyleyebiliriz."

"Fakat Melbourne'de lastik aşınması alışık olduğumuzdan daha fazlaydı. Bunun Checo Pérez'in aracındaki hasardan kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin değiliz çünkü antrenmanlarda da benzerdi."

"Bu da hızlı olduğumuzu, ancak pist düzeninin ve asfalt türünün etkili olabileceğini gösteriyor."

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