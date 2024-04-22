Perez: "Güvenlik aracı, ikincilik mücadelesini bitirdi"
Sergio Perez, Çin GP'de ikincilik mücadelesinde Charles Leclerc'e geçilmesinin ardından "mücadelenin bittiğini" söylüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Şangay'da Ferrari pilotu Leclerc ve McLaren pilotu Lando Norris uzun bir ilk bölüm geçirdiler ve Valtteri Bottas'ın Sauber'inden kaynaklı güvenlik aracı sonrası avantaj kazandılar.
Perez ve takım arkadaşı Max Verstappen bundan önce pit stop yapmışlardı ve sert lastiklerle finişe gelebilmek için ikinci kez pitstop yapmak zorunda kaldılar.
Verstappen, müthiş hızı sayesinde liderliğini korumayı başardı ancak Perez, Norris ve Leclerc'in arkasına düştü.
Meksikalı sürücüye göre Leclerc'i geçmek için sert lastiklerini harcamak zorunda kalması, Norris'i geçmesine engel oldu.
Perez, Norris'in altı saniye, Verstappen'in ise 19 saniye gerisinde finiş gördükten sonra, "O noktada fark zaten oldukça büyüktü."
"İlk stintte hızının ne kadar iyi olduğunu göz önüne aldığımda yakın olacağını biliyordum."
"Temelde aynı hıza sahiptik ve Charles'ı geçmeden önce aramızdaki mücadelenin kaç tur sürdüğü göz önüne alındığında oyun gerçekten bitmişti."
"Savaşırken lastiğinizin çok büyük bir kısmını kullanıyorsunuz. Onlara o kadar çok enerji bindiriyorsunuz ki asla geri gelmiyorlar."
"Burası oldukça yüksek aşınma oranına sahip bir pist ve ben de bunun bedelini ödedim."
"Fakat Charles'ı geçebilmemin tek yolu buydu çünkü lastik ömrü aynıydı ve geçmek gerçekten zordu." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, 3rd position, arrives in Parc Ferme
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Takım patronu Horner, güvenlik aracının zamanlamasının Red Bull'un bir başka duble şansını ortadan kaldırdığı konusunda Meksikalı pilotla hemfikirdi.
"Güvenlik aracı tam olarak yanlış zamanda piste çıktı. Yarışın ikinci yarısında onlarla aynı stratejiyi uygulamak zorunda kaldık ve bu da Checo'ya pist pozisyonuna mâl oldu."
"Lando ve Charles'ın arkasına düştü. Muhtemelen Charles'ı geçmek için çok zorluyordu."
"Belki de o noktada lastiklere çok fazla yük yükledi ve bu da ona yarış sonunda Charles'ı geçmek için yeterli zamanı bırakmadı. Bence güvenlik aracı olmasaydı duble yapardık."
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