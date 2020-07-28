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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

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Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
28 Tem 2020 09:40

Ferrari Başkanı John Elkann, taraftarlarından sabırlı olmasını istedi ve 2022 Formula 1 sezonundan önce galibiyet beklemediklerini söyledi.

Son senelerde Mercedes'in gerisine düşmeye başlayan Ferrari'nin başkanı Elkann, tekrar mücadeleye ortak olabilmek için sıkı çalışmaları gerektiğini bildiklerini ve bunun biraz zaman alacağını söyledi.

Bu sene harcamaları düşürme çalışmaları kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle Ferrari'nin kısa vadede sorunlarını aşması pek mümkün olmayacak.

La Gazetta Dello Sport'a konuşan Elkann, yeni kuralların devreye gireceği 2022'den önce önemli bir başarı beklemediklerini kabul etti.

Elkann, "Ferrari çok zor bir dönemden geçiyor. 2008'den beri takımlar, 2007'den beri pilotlar şampiyonluğunu kazanamadık."

"Aerodinamik kapasitenin öne çıkmasının ardından Red Bull'un, sonrasında ise hibrit motorlar teknolojisindeki büyük yetenekleri sayesinde Mercedes'in kazanma dönemleri oldu."

"Bu sene, projedeki hatalar nedeniyle rekabetçi değiliz. Bir süredir aerodinami ve araç dinamikleri bölümünde bazı yapısal zayıflıklara sahiptik. Ayrıca motor gücünü kaybettik."

"Gerçek şu ki aracımız rekabetçi değil. Pist üstünde bunu gördünüz ve yine göreceksiniz."

"Bugün 2022'deki kural değişikliklerinde rekabetçi olmak ve tekrar kazanabilmek için gerekli temelleri atıyoruz. Bu konuda ikna oldum." dedi.

 

Elkann, şasilerin dondurulması nedeniyle gelecek iki sene içerisinde büyük değişiklikler yapamayacaklarını, bu yüzden hızlı bir şekilde durumu düzeltemeyeceklerini söyledi.

Ferrari'nin ne kadar zarar göreceğinin sorulması üzerine Elkann, "Bu kadar zayıf başlamamıza bakarsak, çok zarar göreceğiz."

"10 senedir içerisinde bulunduğumuz yapısal zayıflıkların farkında olmalı ve gerçekçi olmalıyız. Hibrit motorlara geçiş süreci bunun altını çizdi."

"2022'den itibaren başlayacak yeni kurallara onay verdik çünkü F1 içerisinde daha fazla rekabet olmasının doğru olduğuna inanıyoruz."

"Bütçe sınırının kazanma yeteneklerimize sınır koyacağını düşünmüyoruz. Bunun bir mücadele getireceğini düşünüyoruz."

"Mühendislerimiz, mekanikerlerimiz ve pilotlarımız Ferrari'nin yeniden yükseliş sürecinde bu gücü ve yaratıcılığı bulacaklar. Şahsen son 10 senedir böylesi güçlü ve bağlı bir takım ruhu görmemiştim." dedi.

Elkann, şu anda sahip oldukları yaklaşımın Ferrari taraftarlarının duymak istediği şey olmadığının farkında ancak takım için yaşanan durum hakkında açık olmanın önemli olduğunu söyledi.

Elkann, "Taraftarlarımız bizim gibi acı çekiyorlar, ancak onların bize yakın olduklarını biliyoruz. Bu yüzden onlara karşı açık ve dürüst olmak önemli. Önümüzde uzun bir yol var."

"Todt, 2000'deki tarihi kazanma dönemimizi başlattığında, 1979'dan bu yana devam eden bir oruçtan çıkmıştık. Onun 1993'te Maranello'ya gelmesinin ardından Ferrari'yi başarıya döndürmesi uzun zaman aldı."

"Önemli olan şey hem pist üstünde hem de pist dışında birleşmiş bir şekilde çalışmak, istediğimiz Ferrari'yi adım adım oluşturmak." dedi.

Elkann son olarak yaşadıkları sıkıntılara rağmen takım patronu Mattia Binotto'ya olan inançlarını yineledi.

Elkann, "Ona tamamen güveniyoruz. Scuderia'da kontrolü henüz bir sene önce devralan Mattia Binotto'nun, kazanma sürecimizi başlatabilecek yeteneklere ve özelliklere sahip olduğuna inanıyoruz. O, Todt ve Schumacher döneminde de Ferrari'deydi."

"Nasıl kazanılacağını biliyor ve gelecek seneden itibaren bizim gibi tutkulu iki genç pilotla çalışacak." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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