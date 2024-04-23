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Formula 1 Çin GP

Horner: "Verstappen dominasyonu sonsuza kadar sürmeyecek"

Red Bull, Max Verstappen'in Formula 1'deki 'metronomik' hakimiyetinin sonsuza kadar sürmeyeceği düşünüyor ve bu yüzden çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Burak Yasul
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Sergio Perez 2023 Azerbaycan Grand Prix'sini kazandıktan sonra Verstappen dışında yarış kazanan tek pilot. Verstappen aldığı bu peş peşe galibiyetlerle F1'i tek kişilik bir gösteriye dönüştürdü.

Rakipleri Red Bull'un avantajını kapatmak için ellerinden geleni yapsalar da, dünya şampiyonu takım hâlâ açık bir şekilde önde, ayrı bir sınıftaymış gibi yarışıyor.

Bu da Verstappen'in kariyerinin en formda dönemini geçirdiği ve aracıyla tamamen uyum içinde olduğu bir dönemde, Hollandalının bu yılki şampiyonluğu kazanma yolunda daha pek çok zafer kazanmasının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.

Verstappen'in ulaştığı seviye hakkında konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, "Bir metronom gibi ilerliyor."

"Geçen yıl gösterdiği hızı bu yıl da sürdürdü. Sanırım 2019'daki son Çin Grand Prix'sinden bu yana, tüm yarışların %50'sini kazandı. Son 23 yarışın 21'ini kazandı. Harika bir form seviyesinde. Aracıyla ve takımla bütünleşmiş durumda ve yarışmaktan keyif alıyor." dedi.

Ancak şu anda her şey mükemmel görünse de Horner, F1 tarihinin hakimiyet dönemlerinin hızla sona erebileceğini gösterdiğini ve bu nedenle takımının hiçbir şeyi hafife almadığını söylüyor.

Horner, "Bence başarıyı takdir etmeniz gerekiyor. Max özel bir yetenek. Bu onun için altın bir an ve her pilotta gördüğümüz gibi bu sonsuza kadar sürmüyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bence bu anın tadını çıkarmakla, anın içinde olmakla ilgili. Önümüzdeki beş yıl boyunca ona her yıl böyle bir araç verebileceğimizin garantisi yok. Dolayısıyla, önemli olan yapabiliyorken yapabildiğinizi yapmaktır." dedi.

Red Bull bu sezonun başında rakipleri tarafından daha yakın takipte olduğu görülüyordu. Ancak Verstappen'in son Japonya ve Çin Grand Prix'leri takımın bir kez daha hızlanmaya başladığnı işaret ediyor.

Ancak Horner, Suzuka ve Şanghay'ın uzun virajlı yapısının muhtemelen RB20'nin güçlü yanlarını ortaya çıkardığını ve form durumunun önümüzdeki yarışlarda farklı olabileceğini düşünüyor.

Horner, "Bunun muhtemelen piste özgü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sonraki yarışa gittiğimizde yine zorlayabiliriz. Muhtemelen bunu yapacak."

"Henüz gerçekten sıcak havalarda ya da buna benzer bir şeyde yarışmadık. Yani hâlâ çok fazla değişken var. Ancak yarıştığımız farklı pistlerde RB20 başarılı oluyor ve başta Max olmak üzere sürücülerimiz olağanüstü bir iş çıkarıyor." dedi.

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