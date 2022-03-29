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Suudi Arabistan GP'de kritik olan yere basma gücü tercihleri

Suudi Arabistan GP'nin gerçekleştirildiği yüksek hızlı Cidde pisti, bu sene ilk defa daha düşük sürüklenme paketlerini görmemizi sağladı.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
Suudi Arabistan GP'de kritik olan yere basma gücü tercihleri
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Red Bull, yüksek hızlı piste uyacak, sürüklenme seviyesini düşüren 3. versiyon arka kanadı (alt resim) Cidde'de tanıttı.

Kanadın genel olarak kaşık yapısı korunurken ana planya daha sığdı ve kademeli bir kaşık şekli (yeşil çizgili bölüm) oluşturulmuştu.

Ancak bunun sonucunda kenar plakasıyla birleşim noktasında daha ani çizgiler kullanıldı ve bu da kanadın dış kısmı için çok daha dar bir yarıçap (sarı çizgili bölüm) ile sonuçlandı.

Red Bull Racing RB18 rear wing comparison (dotted lines)

Red Bull Racing RB18 rear wing comparison (dotted lines)

Photo by: Uncredited

Red Bull, şu ana kadar kiriş kanadı üst üste gelecek şekilde kullanan tek takım oldu. Takım, arka kanat değişiklikleriyle birlikte Bahreyn'de kiriş kanatta da fark edilmeyen bir değişiklik yapmış

Altta, iç resimde görmüş olduğunuz kiriş kanadın alttaki kavisli yapısı yere basma gücünü ve sürüklenmeyi azaltmak için kırpılmış ve daha düz bir tasarım kullanılmış.

 

Red Bull Racing RB18 new beam wing comparison

Red Bull Racing RB18 new beam wing comparison

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull'un rakipleri neler yapıyor?

Ferrari de maksimum hızını iyileştirmek için Cidde'de arka kanadında değişiklik yaptı ancak kırmızı ekibin yaptığı Red Bull'unki kadar büyük çaplı değildi. Ferrari, yarıştaki lastik aşınması seviyesini düşünerek yere basma gücünü daha az kırptı.

Kanatta yapılan değişiklikler, üst planyanın şeklinde ve kenar yüksekliğinde görülüyor. Bu, sadece üretilen yere basma gücü ve sürüklenmeyi etkilemekle kalmaz aynı zamanda DRS'nin gücünü de etkiler.

Ferrari F1-75 rear wing Saudi Arabian GP

Ferrari F1-75 rear wing Saudi Arabian GP

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F1-75 rear wing comparison (dotted lines)

Ferrari F1-75 rear wing comparison (dotted lines)

Photo by: Uncredited

Üst planyanın kenar bölümündeki yükseklik farkını yeşil oklar ile görebilirsiniz. Kanadın kenar bölümüne doğru olan şekil değişikliğini ise sarı çizgilerden anlayabilirsiniz.

Bunun sonucunda kenar plakasına geçiş bölgesi de daha kıvrımlı bir hale getirilmiş.

Mercedes tarafında Toto Wolff, takımın yere basma gücü seviyelerini etrafındaki takımlara göre ayarlaması gerekebileceğini ve aynı zamanda rakiplerinin güç ünitesi açısından onlara göre ne kadar geliştiğini de görmeleri gerektiğini söylemişti.

Mercedes W13 rear wing detail

Mercedes W13 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, Suudi Arabistan GP'nin 1. antrenman seansında iki farklı arka kanat test ederek yere basma gücü seviyelerini kıyasladı. Takım ayrıca dalgalanma sorununun etkilerini azaltmaya yardımcı olacak yollar aramaya devam etti.

Diğer takımlar tamamen yeni arka kanat kullanırken, Mercedes Bahreyn'deki kanadın aynısını kullandı. Ancak takım, yere basma gücünü ve sürüklenmeyi azaltmak için kanadın üst planyasında değişiklik yaptı.

Hamilton'ın test ettiği arka kanadın üst planyasının üst ucunda Gurney kanatçık yer alıyordu.

Ancak sıralamalardan itibaren Mercedes, yüksek hız için Gurney kanatçığını kaldırdı ve düzlükte sürüklenmenin azalmasıyla rakiplerinin hızına cevap vermeyi hedefledi.

Alpine A522 rear wing comparison

Alpine A522 rear wing comparison

Photo by: Uncredited

Alpine, Bahreyn GP hafta sonunda düşük yere basma gücü üreten arka kanadını zaten görücüye çıkarmıştı. Hem yüksek, hem de düşük yere basma gücü üreten bu kanatların tasarımları birbirine oldukça benziyor.

En dikkat çekici fark, düşük yere basma gücü üreten kanattaki DRS akvitasyon mekanizmasının daha kısa olması ve Gurney kanatçığın kullanılmamasıydı.

AlphaTauri AT03 rear wing comparison

AlphaTauri AT03 rear wing comparison

Photo by: Uncredited

AlphaTauri, Cidde pistine uyacak yeni bir arka kanat getiren takımlardan birisiydi. Tıpkı Red Bull'da olduğu gibi arka kanadın ana planyasının orta kısmı daha derinken, kenar kısımları kenar plakasındaki birleşme noktasına doğru doğru inceliyor.

Aston Martin AMR22 rear wing comparison

Aston Martin AMR22 rear wing comparison

Photo by: Uncredited

Aston Martin de Suudi Arabistan GP'ye yeni bir arka kanat tasarımı getirdi. Yeni arka kanadın orta kısmı kaşık şeklindeyken kenar kısımları yere basma gücünü ve sürüklenmeyi düşürmek için çok ince tutulmuş.

Takım arka taraf kadar ön tarafta da ciddi değişiklik yapmış. Ön kanadın üst planyasının orta kısmı daha yüksek hız için düzleştirilmiş. Üst planyanın daha belirgin olan düz orta kısmı dikkat çekici biçimde küçültülerek daha kıvrımlı hale getirilmiş. Buna paralel olarak alt profil de elden geçirilmiş.

Aston Martin AMR22 front wing comparison

Aston Martin AMR22 front wing comparison

Photo by: Uncredited

Takım ayrıca Bahreyn'de aracına eklediği halo kanatçıklarını kaldırırken arka lastiklerin önüne tabanı sabitleyecek destek kolları eklemiş.

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