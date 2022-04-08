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Moto3 Amerika 2. antrenman: Foggia açık farkla lider, Deniz beşinci

Moto3 Amerika GP'nin 2. antrenman seansında Dennis Foggia en yakın rakibinin 0.4 sn önünde lider olurken, Deniz Öncü seansı 5. sırada noktaladı.

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Çeviren:
Can Çarpıcı
Moto3 Amerika 2. antrenman: Foggia açık farkla lider, Deniz beşinci
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COTA'da günün son seansında Moto3 sürücüleri piste çıktılar. Seansın ilk bölümlerinde sürücüler, sabah kullandıkları lastiklerle turladılar. Bu bölümde yarış temposuna ve lastik aşınmasına odaklanıldı. 

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Moto3, Pazar günü yarışacak son sınıf olacağından yarış öğlen vakitlerine denk gelecek. Yani takımların yüksek sıcaklıklara hazır olması gerekiyor. 

Bugün birçok kişiyi avlayan 11. virajda bir kaza daha yaşandı. Alberto Surra, 11. virajın çıkışında büyük bir highside yaşadı. Honda sürücüsü, motosikletinden uçmasının ardından ilk etapta ayağa kalkmaya çalıştı ancak sonrasında sedyeyle tıbbi merkeze götürüldü. Surra, 1. antrenman seansında da kaza yapmıştı. 

Bu kaza dışında sakin bir antrenman seansı izledik. Yarış temposuna odaklanılan bölümde birçok sürücü normal bir şekilde sabahki derecesini geliştiremedi. Seansın son 5 dakikasında ise zaman turları başladı. Tatsuki Suzuki, ilk virajda düştü ancak seansa devam etti. 

 

Foggia, seansın sonundaki zaman turlarında kendi liginde sürdü ve 2:15.440'lık derecesiyle ilk sırayı aldı. Andrea Migno, 0.380 sn geride ikinci oldu. Daniel Holgado 3. olurken, Jauma Masia seansı dördüncü sırada noktaladı. 

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansta 22. olmasının ardından bu seans çok daha iyi bir tempoya sahipti ve ilk 5'i tamamlayan isim oldu. 

Kaito Toba 6., Carlos Tatay 7. ve Tatsuki Suzuki 8. sırayı aldılar. Izan Guevara 9. olurken, Ayumu Sasaki ilk 10'u tamamladı. 

Moto3, yarın TSİ 18.55'te başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek. 

 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Dennis Foggia 14 2'15.440     146.535
2 Italy Andrea Migno 13 2'15.824 0.384 0.384 146.121
3 Spain Daniel Holgado 13 2'16.190 0.750 0.366 145.728
4 Spain Jaume Masia 13 2'16.357 0.917 0.167 145.550
5 Turkey Deniz Öncü 13 2'16.382 0.942 0.025 145.523
6 Japan Kaito Toba 14 2'16.393 0.953 0.011 145.511
7 Spain Carlos Tatay 10 2'16.451 1.011 0.058 145.450
8 Japan Tatsuki Suzuki 13 2'16.502 1.062 0.051 145.395
9 Spain Izan Guevara 14 2'16.527 1.087 0.025 145.369
10 Japan Ayumu Sasaki 12 2'16.538 1.098 0.011 145.357
11 Spain Sergio Garcia Dols 14 2'16.540 1.100 0.002 145.355
12 Italy Riccardo Rossi 13 2'16.553 1.113 0.013 145.341
13 Italy Matteo Bertelle 14 2'16.869 1.429 0.316 145.005
14 Italy Alberto Surra 6 2'16.894 1.454 0.025 144.979
15 Italy Elia Bartolini 13 2'16.905 1.465 0.011 144.967
16 Italy Stefano Nepa 11 2'17.223 1.783 0.318 144.631
17 Brazil Diogo Moreira 13 2'17.258 1.818 0.035 144.594
18 United Kingdom Scott Ogden 13 2'17.288 1.848 0.030 144.563
19 David Salvador 14 2'17.310 1.870 0.022 144.540
20 Spain Xavier Artigas 13 2'17.410 1.970 0.100 144.434
21 Australia Joel Kelso 11 2'17.518 2.078 0.108 144.321
22 France Lorenzo Fellon 12 2'17.658 2.218 0.140 144.174
23 Spain Gerard Riu 14 2'18.076 2.636 0.418 143.738
24 Mexico Adrian Fernandez 13 2'18.279 2.839 0.203 143.527
25 Japan Ryusei Yamanaka 14 2'18.360 2.920 0.081 143.443
26 Japan Taiyo Furusato 14 2'18.505 3.065 0.145 143.293
27 Indonesia Mario Suryo Aji 14 2'18.628 3.188 0.123 143.165
28 Spain Ana Carrasco 13 2'18.629 3.189 0.001 143.164
29 Ivan Ortola 11 2'19.306 3.866 0.677 142.469
30 United Kingdom Joshua Whatley 11 2'19.989 4.549 0.683 141.773
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