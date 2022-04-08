Moto3 Amerika 2. antrenman: Foggia açık farkla lider, Deniz beşinci

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COTA'da günün son seansında Moto3 sürücüleri piste çıktılar. Seansın ilk bölümlerinde sürücüler, sabah kullandıkları lastiklerle turladılar. Bu bölümde yarış temposuna ve lastik aşınmasına odaklanıldı.

Moto3, Pazar günü yarışacak son sınıf olacağından yarış öğlen vakitlerine denk gelecek. Yani takımların yüksek sıcaklıklara hazır olması gerekiyor.

Bugün birçok kişiyi avlayan 11. virajda bir kaza daha yaşandı. Alberto Surra, 11. virajın çıkışında büyük bir highside yaşadı. Honda sürücüsü, motosikletinden uçmasının ardından ilk etapta ayağa kalkmaya çalıştı ancak sonrasında sedyeyle tıbbi merkeze götürüldü. Surra, 1. antrenman seansında da kaza yapmıştı.

Bu kaza dışında sakin bir antrenman seansı izledik. Yarış temposuna odaklanılan bölümde birçok sürücü normal bir şekilde sabahki derecesini geliştiremedi. Seansın son 5 dakikasında ise zaman turları başladı. Tatsuki Suzuki, ilk virajda düştü ancak seansa devam etti.

Foggia, seansın sonundaki zaman turlarında kendi liginde sürdü ve 2:15.440'lık derecesiyle ilk sırayı aldı. Andrea Migno, 0.380 sn geride ikinci oldu. Daniel Holgado 3. olurken, Jauma Masia seansı dördüncü sırada noktaladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansta 22. olmasının ardından bu seans çok daha iyi bir tempoya sahipti ve ilk 5'i tamamlayan isim oldu.

Kaito Toba 6., Carlos Tatay 7. ve Tatsuki Suzuki 8. sırayı aldılar. Izan Guevara 9. olurken, Ayumu Sasaki ilk 10'u tamamladı.

Moto3, yarın TSİ 18.55'te başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: