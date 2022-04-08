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Moto2 / Austin Antrenman raporu

Moto2 Amerika 1. antrenman: Augusto Fernandez, seansın sonundaki kazasına rağmen lider

Augusto Fernandez, son dakikalarında kaza yaptığı seansı ilk sırada noktalamayı başardı.

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Çeviren:
Can Çarpıcı
Moto2 Amerika 1. antrenman: Augusto Fernandez, seansın sonundaki kazasına rağmen lider
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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Arjantin GP'nin ardından, Moto2 bu hafta sonu Amerika'da yarışıyor. 

Arjantin GP yarış raporu :

Texas'ta yer alan COTA Pisti'nde gerçekleştirilen Amerika GP hafta sonunu, normalden farklı şekilde Moto2 açtı. En son geçtiğimiz Ekim ayında COTA'da yarışılmasından bu yana pistin asfaltı yenilendi ancak COTA'nın meşhur tümsekleri, hâlâ sürücülere zorlu anlar yaşatıyor. 

Moto2'nin ilk antrenman seansında en hızlı zaman Fernandez'den geldi. Fernandez, seansın ilk dakikalarından güçlü bir tempoya sahip olduğunu gösterdi ve derecelerini sürekli olarak geliştirdi. 

İspanyol sürücü 2:10.489'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Fernandez, bitime iki dakika kala 16. virajda kaza yapsa da en hızlı zaman onda kaldı. 

Fernandez 16. virajda kaza yaptığından dolayı sarı bayraklar çıkmıştı. Ai Ogura ise en hızlı zamanla geliyordu. Ogura, çizgiyi geçti ve seansın en hızlı derecesini kaydetti. Ancak 16. virajdaki sarı bayraklarda yeteri kadar yavaşlamadığından dolayı Japon sürücünün turu silindi. Böylelikle en hızlı tur Fernandez'de kalmış oldu. 

 

Amerikalı sürücü Cameron Beaubier, kendi ülkesinde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk seansında ikinci oldu. Tony Arbolino ise 3. oldu. İlk 3'te yer alan sürücüler, 0.1 sn içerisinde toplandılar. 

Aron Canet, seansı 4. sırada tamamladı. Onu Sam Lowes takip etti. Somkiat Chantra 6. oldu. Jorge Navaro 7, Jake Dixon 8. sırayı aldılar. 

Sarı bayraklardan dolayı en hızlı turu silinen Ai Ogura, seansı 9. sırada noktaladı. Marcel Schrötter ise ilk 10'u tamamladı. 

Arjantin GP galibi ve şampiyona lideri Celestino Vietti, hafta sonuna yavaş başladı. İtalyan sürücü en hızlı 16. zamanı kaydetti ve liderin 1.3 sn arkasında kaldı. 

Barry Baltus, ilk virajda kaza yaptı ve derece kaydedemedi. Jake Dixon da dördüncü sektörde kaza yaptı. Niccolo Antonelli iyi hissetmediğinden dolayı seansa katılmadı ve otelde kaldı. Antonelli'nin bu hafta sonu sürüp süremeyeceğine yarın karar verilecek. 

Moto2, 21.15'teki antrenman seansı ile devam edecek. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Augusto Fernandez 12 2'10.489     152.095
2 United States Cameron Beaubier 15 2'10.525 0.036 0.036 152.053
3 Italy Tony Arbolino 13 2'10.569 0.080 0.044 152.002
4 Spain Aron Canet 13 2'10.769 0.280 0.200 151.769
5 United Kingdom Sam Lowes 16 2'10.894 0.405 0.125 151.624
6 Thailand Somkiat Chantra 18 2'11.090 0.601 0.196 151.398
7 Spain Jorge Navarro 14 2'11.160 0.671 0.070 151.317
8 United Kingdom Jake Dixon 10 2'11.205 0.716 0.045 151.265
9 Japan Ai Ogura 14 2'11.213 0.724 0.008 151.256
10 Germany Marcel Schrötter 12 2'11.271 0.782 0.058 151.189
11 United States Joe Roberts 15 2'11.353 0.864 0.082 151.095
12 Netherlands Bo Bendsneyder 14 2'11.418 0.929 0.065 151.020
13 Spain Pedro Acosta 13 2'11.563 1.074 0.145 150.853
14 Spain Marcos Ramírez 14 2'11.591 1.102 0.028 150.821
15 Spain Jeremy Alcoba 14 2'11.675 1.186 0.084 150.725
16 Italy Celestino Vietti Ramus 15 2'11.832 1.343 0.157 150.546
17 Italy Simone Corsi 15 2'12.157 1.668 0.325 150.175
18 Spain Albert Arenas 14 2'12.191 1.702 0.034 150.137
19 Spain Manuel Gonzalez 15 2'12.293 1.804 0.102 150.021
20 Italy Romano Fenati 13 2'12.579 2.090 0.286 149.697
21 Spain Fermin Aldeguer 12 2'13.175 2.686 0.596 149.027
22 Netherlands Zonta van den Goorbergh 14 2'13.979 3.490 0.804 148.133
23 Italy Alessandro Zaccone 15 2'14.303 3.814 0.324 147.776
24 Czech Republic Filip Salač 10 2'14.304 3.815 0.001 147.775
25 Sean Dylan 15 2'14.523 4.034 0.219 147.534
26 Italy Lorenzo Porta 14 2'14.581 4.092 0.058 147.471
27 Argentina Gabriel Rodrigo 12 2'15.075 4.586 0.494 146.931
28 Belgium Barry Baltus 1        
29 Italy Niccolò Antonelli 0        
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