Moto2 Amerika 1. antrenman: Augusto Fernandez, seansın sonundaki kazasına rağmen lider

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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Arjantin GP'nin ardından, Moto2 bu hafta sonu Amerika'da yarışıyor.

Arjantin GP yarış raporu : Moto2 Arjantin: Vietti zafere ulaştı, Aldeguer kaza yaptı

Texas'ta yer alan COTA Pisti'nde gerçekleştirilen Amerika GP hafta sonunu, normalden farklı şekilde Moto2 açtı. En son geçtiğimiz Ekim ayında COTA'da yarışılmasından bu yana pistin asfaltı yenilendi ancak COTA'nın meşhur tümsekleri, hâlâ sürücülere zorlu anlar yaşatıyor.

Moto2'nin ilk antrenman seansında en hızlı zaman Fernandez'den geldi. Fernandez, seansın ilk dakikalarından güçlü bir tempoya sahip olduğunu gösterdi ve derecelerini sürekli olarak geliştirdi.

İspanyol sürücü 2:10.489'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Fernandez, bitime iki dakika kala 16. virajda kaza yapsa da en hızlı zaman onda kaldı.

Fernandez 16. virajda kaza yaptığından dolayı sarı bayraklar çıkmıştı. Ai Ogura ise en hızlı zamanla geliyordu. Ogura, çizgiyi geçti ve seansın en hızlı derecesini kaydetti. Ancak 16. virajdaki sarı bayraklarda yeteri kadar yavaşlamadığından dolayı Japon sürücünün turu silindi. Böylelikle en hızlı tur Fernandez'de kalmış oldu.

Amerikalı sürücü Cameron Beaubier, kendi ülkesinde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk seansında ikinci oldu. Tony Arbolino ise 3. oldu. İlk 3'te yer alan sürücüler, 0.1 sn içerisinde toplandılar.

Aron Canet, seansı 4. sırada tamamladı. Onu Sam Lowes takip etti. Somkiat Chantra 6. oldu. Jorge Navaro 7, Jake Dixon 8. sırayı aldılar.

Sarı bayraklardan dolayı en hızlı turu silinen Ai Ogura, seansı 9. sırada noktaladı. Marcel Schrötter ise ilk 10'u tamamladı.

Arjantin GP galibi ve şampiyona lideri Celestino Vietti, hafta sonuna yavaş başladı. İtalyan sürücü en hızlı 16. zamanı kaydetti ve liderin 1.3 sn arkasında kaldı.

Barry Baltus, ilk virajda kaza yaptı ve derece kaydedemedi. Jake Dixon da dördüncü sektörde kaza yaptı. Niccolo Antonelli iyi hissetmediğinden dolayı seansa katılmadı ve otelde kaldı. Antonelli'nin bu hafta sonu sürüp süremeyeceğine yarın karar verilecek.

Moto2, 21.15'teki antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: