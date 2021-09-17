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Moto3 / Misano Antrenman raporu

Moto3 Misano 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 11. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dennis Foggia, Misano'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı.

Moto3 Misano 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 11. oldu

Honda sürücüsü Dennis Foggia, cuma günü öğleden sonra Misano'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı. 1:42.333'lük turu, sabahki en hızlı zamanından daha yavaştı fakat şampiyona lideri Pedro Acosta ve Niccolo Antonelli'nin önünde en hızlı isim olması için yeterliydi.

Sabah yağan yağmurun ardından pist tamamen kurudu ve ikinci Moto3 antrenman seansı kuru zeminde başladı. Başlangıçta sürücüler daha yavaş turlar attılar ve yavaş yavaş sınırı bulmaya başladılar.

Sonlara doğru tempolar artsa da, gridin sadece yarısı sabahki derecesini geliştirdi. Ayrıca son dakikalarda yeniden yağmur yağmaya başladı. Bu yüzden pek çok sürücü son denemelerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Foggia'nın ilk seanstaki 1:42.009'luk turunu geçebilen bir isim çıkmazken, İtalyan sürücünün ikinci seansta attığı 1:42.333'lük en hızlı tur da  sabahki derecesinden 0.3 saniye daha yavaştı.

Şampiyona lideri Acosta, seansı 0.013 saniye geride ikinci bitirirken, Antonelli 0.119 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Romano Fenati'nin dördüncü olduğu seansta Andrea Migno beşinci oldu. Özel davetle piste çıkan Matteo Bertelle güçlü bir sürüşle altıncı olurken, ilk onu John McPhee, Darryn Binder, Filip Salac ve Jaume Masia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 11. sırada tamamlarken, kombine edilmiş derecelerde günü sekizinci bitirdi.

Darryn Binder seans içerisinde kaza yaptı ve tıbbi merkeze götürüldü. Fakat neyse ki ciddi bir şeyi yoktu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'42.333  
2 Spain Pedro Acosta KTM 16 1'42.346 0.013
3 Italy Niccolò Antonelli KTM 17 1'42.452 0.119
4 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'42.469 0.136
5 Italy Andrea Migno Honda 17 1'42.495 0.162
6 Matteo Bertelle KTM 18 1'42.714 0.381
7 United Kingdom John McPhee Honda 14 1'42.777 0.444
8 South Africa Darryn Binder Honda 6 1'42.850 0.517
9 Czech Republic Filip Salač KTM 14 1'42.860 0.527
10 Spain Jaume Masia KTM 16 1'42.882 0.549
11 Turkey Deniz Öncü KTM 12 1'42.987 0.654
12 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'43.048 0.715
13 Spain Carlos Tatay KTM 17 1'43.140 0.807
14 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'43.181 0.848
15 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 17 1'43.306 0.973
16 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'43.367 1.034
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 1'43.430 1.097
18 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'43.454 1.121
19 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 14 1'43.474 1.141
20 Spain Xavier Artigas Honda 14 1'43.529 1.196
21 Elia Bartolini KTM 16 1'43.415 1.082
22 France Lorenzo Fellon Honda 13 1'43.639 1.306
23 Japan Kaito Toba KTM 15 1'43.801 1.468
24 Italy Alberto Surra Honda 17 1'43.877 1.544
25 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'43.894 1.561
26 Japan Yuki Kunii Honda 16 1'43.930 1.597
27 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'43.962 1.629
28 Indonesia Andi Gilang Honda 17 1'44.186 1.853
29 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 1'44.206 1.873
30 Austria Maximilian Kofler KTM 16 1'44.213 1.880
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