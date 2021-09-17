Moto3 Misano 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 11. oldu

Honda sürücüsü Dennis Foggia, cuma günü öğleden sonra Misano'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı. 1:42.333'lük turu, sabahki en hızlı zamanından daha yavaştı fakat şampiyona lideri Pedro Acosta ve Niccolo Antonelli'nin önünde en hızlı isim olması için yeterliydi.

Sabah yağan yağmurun ardından pist tamamen kurudu ve ikinci Moto3 antrenman seansı kuru zeminde başladı. Başlangıçta sürücüler daha yavaş turlar attılar ve yavaş yavaş sınırı bulmaya başladılar.

Sonlara doğru tempolar artsa da, gridin sadece yarısı sabahki derecesini geliştirdi. Ayrıca son dakikalarda yeniden yağmur yağmaya başladı. Bu yüzden pek çok sürücü son denemelerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Foggia'nın ilk seanstaki 1:42.009'luk turunu geçebilen bir isim çıkmazken, İtalyan sürücünün ikinci seansta attığı 1:42.333'lük en hızlı tur da sabahki derecesinden 0.3 saniye daha yavaştı.

Şampiyona lideri Acosta, seansı 0.013 saniye geride ikinci bitirirken, Antonelli 0.119 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Romano Fenati'nin dördüncü olduğu seansta Andrea Migno beşinci oldu. Özel davetle piste çıkan Matteo Bertelle güçlü bir sürüşle altıncı olurken, ilk onu John McPhee, Darryn Binder, Filip Salac ve Jaume Masia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 11. sırada tamamlarken, kombine edilmiş derecelerde günü sekizinci bitirdi.

Darryn Binder seans içerisinde kaza yaptı ve tıbbi merkeze götürüldü. Fakat neyse ki ciddi bir şeyi yoktu.

Seans sonucu: