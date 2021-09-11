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Önceki / Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü
Moto3 / Aragon Antrenman raporu

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aragon'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında Dennis Foggia ilk sırada yer alırken, Deniz Öncü beşinci oldu.

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

Honda sürücüsü Dennis Foggia, Moto3'ün Aragon'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı. Leopard sürücüsü, 1:58.051'lik zaman turuyla seansı Izan Guevara'nın sadece 0.025 saniye önünde tamamladı.

Seans içerisinde kaza yapan üç isim vardı. Yuki Kunii ve Alberto Surra, seansın başlangıcında motosikletlerinin kontrollerini kaybederek yerde kaldılar. Sergio Garcia ise seansın bitimine yaklaşık 10 dakika kala 9. virajda kaza yaptı ancak sonrasında seansa kaldığı yerden devam edebildi.

Tüm bunların yaşandığı seansta, sürücülerin çoğu 1:59 barajını aşarken, dereceler birbirlerine çok yakındı.

Foggia, en hızlı turunda 1:58.051 yapmasının ardından seansı lider tamamlarken, Guevara tıpkı dün olduğu gibi bugün de ikinci en iyi zamanı yaptı.

Darryn Binder, liderin sadece 0.1 saniye gerisinde üçüncü olurken, Gabiriel Rodrigo dördüncü ve cuma gününün en hızlı ismi olan temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Deniz, liderin sadece 0.175 saniye gerisinde kaldı ve böylelikle ilk beş sadece 0.175 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

İlk onu Sergio Garcia (GasGas), Niccolo Antonelli (KTM), Lorenzo Fellon (Honda), şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) ve Andrea Migno (Honda) tamamladı.

Jaume Masia (KTM), Xavier Artigas (Honda), Romano Fenati (Husqvarna) ve Jeremy Alcoba (Honda) da ilk 14'e girerek sıralama turlarında son bölüme kaldılar.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 13 1'58.051  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'58.076 0.025
3 South Africa Darryn Binder Honda 12 1'58.152 0.101
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 1'58.159 0.108
5 Turkey Deniz Öncü KTM 11 1'58.224 0.173
6 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 13 1'58.320 0.269
7 Italy Niccolò Antonelli KTM 14 1'58.398 0.347
8 France Lorenzo Fellon Honda 12 1'58.415 0.364
9 Spain Pedro Acosta KTM 13 1'58.432 0.381
10 Italy Andrea Migno Honda 11 1'58.436 0.385
11 Spain Jaume Masia KTM 13 1'58.479 0.428
12 Spain Xavier Artigas Honda 13 1'58.493 0.442
13 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 1'58.569 0.518
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'58.619 0.568
15 Spain Carlos Tatay KTM 14 1'58.699 0.648
16 Japan Ayumu Sasaki KTM 11 1'58.703 0.652
17 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'58.794 0.743
18 Japan Kaito Toba KTM 16 1'59.069 1.018
19 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'59.069 1.018
20 Czech Republic Filip Salač KTM 11 1'59.084 1.033
21 Italy Riccardo Rossi KTM 10 1'59.210 1.159
22 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 14 1'59.385 1.334
23 Austria Maximilian Kofler KTM 14 1'59.575 1.524
24 Japan Ryusei Yamanaka KTM 11 1'59.677 1.626
25 Syarifuddin Azman Honda 12 2'00.111 2.060
26 Japan Yuki Kunii Honda 6 2'00.335 2.284
27 Indonesia Andi Gilang Honda 12 2'00.404 2.353
28 Italy Alberto Surra Honda 6 2'00.629 2.578
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Moto3 Aragon 2. antrenman: En hızlısı Deniz Öncü

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