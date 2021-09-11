Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

Honda sürücüsü Dennis Foggia, Moto3'ün Aragon'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı. Leopard sürücüsü, 1:58.051'lik zaman turuyla seansı Izan Guevara'nın sadece 0.025 saniye önünde tamamladı.

Seans içerisinde kaza yapan üç isim vardı. Yuki Kunii ve Alberto Surra, seansın başlangıcında motosikletlerinin kontrollerini kaybederek yerde kaldılar. Sergio Garcia ise seansın bitimine yaklaşık 10 dakika kala 9. virajda kaza yaptı ancak sonrasında seansa kaldığı yerden devam edebildi.

Tüm bunların yaşandığı seansta, sürücülerin çoğu 1:59 barajını aşarken, dereceler birbirlerine çok yakındı.

Foggia, en hızlı turunda 1:58.051 yapmasının ardından seansı lider tamamlarken, Guevara tıpkı dün olduğu gibi bugün de ikinci en iyi zamanı yaptı.

Darryn Binder, liderin sadece 0.1 saniye gerisinde üçüncü olurken, Gabiriel Rodrigo dördüncü ve cuma gününün en hızlı ismi olan temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Deniz, liderin sadece 0.175 saniye gerisinde kaldı ve böylelikle ilk beş sadece 0.175 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

İlk onu Sergio Garcia (GasGas), Niccolo Antonelli (KTM), Lorenzo Fellon (Honda), şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) ve Andrea Migno (Honda) tamamladı.

Jaume Masia (KTM), Xavier Artigas (Honda), Romano Fenati (Husqvarna) ve Jeremy Alcoba (Honda) da ilk 14'e girerek sıralama turlarında son bölüme kaldılar.

Seans sonucu: