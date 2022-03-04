Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / 2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi
Moto3 / Losail Antrenman raporu

Moto3 Katar 1. antrenman: Foggia hızlı başladı

Dennis Foggia, Katar'daki ilk Moto3 antrenman seansında en hızlı isim olurken, Deniz Öncü 15. sırada yer aldı.

Moto3 Katar 1. antrenman: Foggia hızlı başladı
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Dennis Foggia, Katar'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı. Honda sürücüsü, 2:05.414'lük bir zaman turu yakaladı. İkinci sırayı bir başka Honda sürücüsü Andrea Migno alırken, 0.970 saniye gibi büyük bir farkla geride kaldı. İlk üçü ise Carlos Tatay tamamladı.

Losail'de cuma günü alışık olunduğu üzere pistin yüzeyi çok kirliydi ve bundan ötürü sürücüler  başlangıçta temkinli ilerlediler. Losail'in Moto3 tur rekorunun 2:04.075 olduğu düşünüldüğünde, tur zamanları epey yavaş kaldı.

Seansın başında Foggia 2:06'lık bir tur yakaladı ve ilk kısımda zirvede yer aldı. Dakikalar sonra rakiplerinin turlarını geliştirmesiyle baskı altına girdi.

Buna rağmen seansın son bölümünde 2:06'nın da altına inen Foggia, 2:05.414'le seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. İtalyan sürücü, 2:06'nın altına inebilen tek isimdi.

Migno'nun 0.9 saniye geride ikinci olduğu seansta, Tatay 1.1 saniye geride üçüncü ve Tatsuki Suzuki 1.4 saniye geride dördüncü oldu.

Riccardo Rossi, yaklaşık 1.5 saniye geride kalmasının ardından beşinci, Alberto Surra altıncı, Lorenzo Fellon yedinci, Jaume Masia sekizinci ve Daniel Holgado dokuzuncu oldu.

Masia, en iyi KTM sürücüsüydü. İlk onu Kaito Toba tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 2:07.639'luk derecesiyle 2.2 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'05.414  
2 Italy Andrea Migno Honda 14 2'06.384 0.970
3 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 2'06.554 1.140
4 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 2'06.820 1.406
5 Italy Riccardo Rossi Honda 12 2'06.912 1.498
6 Italy Alberto Surra Honda 12 2'07.021 1.607
7 France Lorenzo Fellon Honda 13 2'07.093 1.679
8 Spain Jaume Masia KTM 13 2'07.099 1.685
9 Daniel Holgado KTM 13 2'07.120 1.706
10 Japan Kaito Toba KTM 15 2'07.257 1.843
11 Spain Xavier Artigas CF MOTO 13 2'07.258 1.844
12 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 2'07.499 2.085
13 Italy Stefano Nepa KTM 15 2'07.534 2.120
14 United Kingdom John McPhee Husqvarna 12 2'07.600 2.186
15 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'07.639 2.225
16 Spain Izan Guevara   12 2'07.662 2.248
17 Diogo Moreira KTM 12 2'07.694 2.280
18 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 2'07.807 2.393
19 Spain Sergio Garcia Dols   15 2'08.486 3.072
20 Joel Kelso KTM 15 2'08.621 3.207
21 Mexico Adrian Fernandez KTM 14 2'08.622 3.208
22 Ivan Ortola KTM 16 2'08.668 3.254
23 Scott Ogden Honda 16 2'08.729 3.315
24 Mario Aji Honda 15 2'08.748 3.334
25 Matteo Bertelle KTM 15 2'08.864 3.450
26 Elia Bartolini KTM 13 2'09.243 3.829
27 Spain Ana Carrasco KTM 12 2'10.001 4.587
28 Joshua Whatley Honda 15 2'10.049 4.635
29 Gerard Riu KTM 11 2'10.549 5.135
Tüm sonuçları görüntüle

paylaşım
yorumlar
2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi
Önceki haber

2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi

Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Juliane Ziegengeist
MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins San Marino GP
MotoGP

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

Moto3 Misano: Fenati son turuyla pole pozisyonunda Misano
Moto3

Moto3 Misano: Fenati son turuyla pole pozisyonunda

Moto3 Misano 3. antrenman: Migno lider, kaza yapan Deniz hastaneye götürüldü Misano
Moto3

Moto3 Misano 3. antrenman: Migno lider, kaza yapan Deniz hastaneye götürüldü

Dennis Foggia Daha fazlası
Dennis Foggia
Moto3 Valensiya 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 13. oldu Valensiya
Moto3

Moto3 Valensiya 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 13. oldu

Moto3 Emilia Romagna: Foggia kazandı, Acosta podyuma döndü Misano II
Moto3

Moto3 Emilia Romagna: Foggia kazandı, Acosta podyuma döndü

Moto3 Misano 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 11. oldu Misano
Moto3

Moto3 Misano 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 11. oldu

Leopard Racing Daha fazlası
Leopard Racing
Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 5. oldu Misano
Moto3

Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 5. oldu

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu Aragon
Moto3

Moto3 Aragon 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci oldu

Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu Algarve
Moto3

Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu

Son Haberler

Moto3 Katar 1. antrenman: Foggia hızlı başladı
Moto3 Moto3

Moto3 Katar 1. antrenman: Foggia hızlı başladı

2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi
Moto3 Moto3

2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi

Moto3 Valensiya: Artigas ilk zaferini aldı, Deniz cezaya rağmen beşinci
Moto3 Moto3

Moto3 Valensiya: Artigas ilk zaferini aldı, Deniz cezaya rağmen beşinci

Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Acosta'nın, Deniz 13. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Acosta'nın, Deniz 13. oldu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.