Moto3 Katar 1. antrenman: Foggia hızlı başladı

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Dennis Foggia, Katar'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı. Honda sürücüsü, 2:05.414'lük bir zaman turu yakaladı. İkinci sırayı bir başka Honda sürücüsü Andrea Migno alırken, 0.970 saniye gibi büyük bir farkla geride kaldı. İlk üçü ise Carlos Tatay tamamladı.

Losail'de cuma günü alışık olunduğu üzere pistin yüzeyi çok kirliydi ve bundan ötürü sürücüler başlangıçta temkinli ilerlediler. Losail'in Moto3 tur rekorunun 2:04.075 olduğu düşünüldüğünde, tur zamanları epey yavaş kaldı.

Seansın başında Foggia 2:06'lık bir tur yakaladı ve ilk kısımda zirvede yer aldı. Dakikalar sonra rakiplerinin turlarını geliştirmesiyle baskı altına girdi.

Buna rağmen seansın son bölümünde 2:06'nın da altına inen Foggia, 2:05.414'le seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. İtalyan sürücü, 2:06'nın altına inebilen tek isimdi.

Migno'nun 0.9 saniye geride ikinci olduğu seansta, Tatay 1.1 saniye geride üçüncü ve Tatsuki Suzuki 1.4 saniye geride dördüncü oldu.

Riccardo Rossi, yaklaşık 1.5 saniye geride kalmasının ardından beşinci, Alberto Surra altıncı, Lorenzo Fellon yedinci, Jaume Masia sekizinci ve Daniel Holgado dokuzuncu oldu.

Masia, en iyi KTM sürücüsüydü. İlk onu Kaito Toba tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 2:07.639'luk derecesiyle 2.2 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu: