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Moto3 / Misano II Yarış raporu

Moto3 Emilia Romagna: Foggia kazandı, Acosta podyuma döndü

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Moto3'te Emilia Romagna'da gerçekleştirilen yarışı Dennis Foggia kazandı ve bitime iki yarış kala şampiyonluk umutlarını korudu.

Moto3 Emilia Romagna: Foggia kazandı, Acosta podyuma döndü

Pazar günü gerçekleştirilen Misano yarışına Niccolo Antonelli ilk sıradan başladı. Temsilcimiz Deniz Öncü, Austin'de gerçekleştirilen yarışta, tehlikeli bir kazaya sebebiyet verdiği için iki yarıştan men edilmişti ve bu sebeple yarışta yer alamadı.

Antonelli startla birlikte yerini korurken, Izan Guevara ikinci, Stefano Nepa üçüncü ve Ricciardo Rossi ise dördüncü sıradaydı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta yedinci sıraya gerilerken, Dennis Foggia 16. sıradaydı. İki tur boyunca Antonelli'nin liderliği vardı. Sonrada liderliği Nepa aldı.

Yeni sıralama Nepa, Antonelli ve Jaume Masia şeklinde oldu. Daha sonra Antonelli liderliğini geri almayı başardı. İtalyan sürücü, son 12 tura kadar liderliğini korumaya devam etti.

Sonrasında yaptığı hatayla beraber bir anda beş sıra birden kaybetti ve liderlik Pedro Acosta'ya geçti. Ancak İspanyol sürücünün liderliği sadece bir tur sürdü çünkü Guevara kendisinden ilk sırayı aldı.

Bir tur sonra Masia ilk sıraya yükseldi. Arkalardan mükemmel bir yükseliş gerçekleştiren Foggia ise ikinciliğe çıktı. Son yarışların yükselen ismi Foggia, ertesi tur Masia'dan liderliği aldı.

Bitime altı tur kala Guevara motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak geriye düştü. Böylelikle bitime altı tur kala yeni sıralama Foggia, Masia, Binder, Nepa, Acosta ve Ayumu Sasaki oldu.

Masia, son bölümde galibiyet için Foggia'yı zorlasa da İtalyan sürücü yerini korumayı başardı ve galibiyete ulaşan isim oldu. Foggia böylelikle son dört yarışta üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyona lideri Acosta ile arasını, bitime iki yarış kala 21 puana indirdi.

Masia damalı bayrağı ikinci sırada görüp, bu yılki üçüncü podyumunu aldı.

Son turda üçüncülük savası oldukça heyecanlıydı ve bu sıra için Nepa, Binder ve Acosta çekişti.

Acosta, rakiplerinin baskısına rağmen üçüncü sıradaki yerini korudu ve beş yarış aradan sonra podyuma çıktı.

Binder son turda dördüncü sıraya gerilerken, Nepa beşinci, Antonelli altıncı, Romano Fenati yedinci ve Sasaki sekizinci oldu.

İlk onu Xavier Artigas ve Filip Salac tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 7 Italy Dennis Foggia Honda  
2 5 Spain Jaume Masia KTM 0.292
3 37 Spain Pedro Acosta KTM 4.686
4 40 South Africa Darryn Binder Honda 4.797
5 82 Italy Stefano Nepa KTM 4.853
6 23 Italy Niccolò Antonelli KTM 5.052
7 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 5.335
8 71 Japan Ayumu Sasaki KTM 6.642
9 43 Spain Xavier Artigas Honda 6.736
10 12 Czech Republic Filip Salač KTM 6.800
11 6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 10.535
12 28 Spain Izan Guevara GASGAS 17.811
13 31 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 18.050
14 52 Spain Jeremy Alcoba Honda 18.260
15 19 Indonesia Andi Gilang Honda 19.264
16 67 Italy Alberto Surra Honda 20.217
17 27 Japan Kaito Toba KTM 24.704
18 73 Austria Maximilian Kofler KTM 24.902
19 20 France Lorenzo Fellon Honda 24.976
20 96 Daniel Holgado KTM 25.323
21 64 Mario Aji Honda 46.495
22 80 David Alonso GASGAS 1'25.207
  92 Japan Yuki Kunii Honda  
  16 Italy Andrea Migno Honda  
  99 Spain Carlos Tatay KTM  
  24 Japan Tatsuki Suzuki Honda  
  17 United Kingdom John McPhee Honda  
  54 Italy Riccardo Rossi KTM  
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Emilia Romagna Moto3: Antonelli büyük farkla pole pozisyonunda!

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