Moto3 Emilia Romagna: Foggia kazandı, Acosta podyuma döndü

Pazar günü gerçekleştirilen Misano yarışına Niccolo Antonelli ilk sıradan başladı. Temsilcimiz Deniz Öncü, Austin'de gerçekleştirilen yarışta, tehlikeli bir kazaya sebebiyet verdiği için iki yarıştan men edilmişti ve bu sebeple yarışta yer alamadı.

Antonelli startla birlikte yerini korurken, Izan Guevara ikinci, Stefano Nepa üçüncü ve Ricciardo Rossi ise dördüncü sıradaydı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta yedinci sıraya gerilerken, Dennis Foggia 16. sıradaydı. İki tur boyunca Antonelli'nin liderliği vardı. Sonrada liderliği Nepa aldı.

Yeni sıralama Nepa, Antonelli ve Jaume Masia şeklinde oldu. Daha sonra Antonelli liderliğini geri almayı başardı. İtalyan sürücü, son 12 tura kadar liderliğini korumaya devam etti.

Sonrasında yaptığı hatayla beraber bir anda beş sıra birden kaybetti ve liderlik Pedro Acosta'ya geçti. Ancak İspanyol sürücünün liderliği sadece bir tur sürdü çünkü Guevara kendisinden ilk sırayı aldı.

Bir tur sonra Masia ilk sıraya yükseldi. Arkalardan mükemmel bir yükseliş gerçekleştiren Foggia ise ikinciliğe çıktı. Son yarışların yükselen ismi Foggia, ertesi tur Masia'dan liderliği aldı.

Bitime altı tur kala Guevara motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak geriye düştü. Böylelikle bitime altı tur kala yeni sıralama Foggia, Masia, Binder, Nepa, Acosta ve Ayumu Sasaki oldu.

Masia, son bölümde galibiyet için Foggia'yı zorlasa da İtalyan sürücü yerini korumayı başardı ve galibiyete ulaşan isim oldu. Foggia böylelikle son dört yarışta üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyona lideri Acosta ile arasını, bitime iki yarış kala 21 puana indirdi.

Masia damalı bayrağı ikinci sırada görüp, bu yılki üçüncü podyumunu aldı.

Son turda üçüncülük savası oldukça heyecanlıydı ve bu sıra için Nepa, Binder ve Acosta çekişti.

Acosta, rakiplerinin baskısına rağmen üçüncü sıradaki yerini korudu ve beş yarış aradan sonra podyuma çıktı.

Binder son turda dördüncü sıraya gerilerken, Nepa beşinci, Antonelli altıncı, Romano Fenati yedinci ve Sasaki sekizinci oldu.

İlk onu Xavier Artigas ve Filip Salac tamamladı.

Yarış sonucu: