Moto3 Amerika 1. antrenman: Migno hızlı başladı

Haberi dinle

Moto3 antrenmanları, Amerika GP'sinde alışılmışın dışında Moto2 ve MotoGP antrenmanlarından sonra gerçekleştiriliyor.

COTA'da gerçekleştirilen 1. antrenman seansında iki deneyimli isim olan Andre Migno ve Dennis Foggia ön plana çıktı. Migno 2:16.241'lik bir tur zamanı yakalayıp en hızlı isim olurken, Foggia 0.382 saniye geride ikinci oldu.

5.5 kilometrelik pistte, Moto3 sürücüleri arasındaki farklar normalden daha büyüktü. Bu hava koridorunun etkisi 1.2 kilometrelik uzun düzlük nedeniyle önemli bir rol oynuyor ve bir saniye içinde sadece sekiz sürücü yer aldı.

Migno ve Foggia'nın en yakın rakibi, Prüstel GP sürücüsü Carlos Tatay'dı. Jaume Masia en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü olurken, Xavier Artigas beşinci oldu.

Diogo Moreira (KTM) altıncı en hızlı zamanı yaparak dikkatleri yine üzerine çekerken, onu Daniel Holgado (KTM), Izan Guevara (GasGas), Sergio Garcia (GasGas) ve Stefano Nepa (KTM) takip etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenman seansında sadece altı tur attı ve 2:19.149'luk derecesiyle 22. sırada yer aldı.

Seans içerisinde Alberto Surra (Honda) 18. virajda ve Elia Bartolini (KTM) 2. virajda kaza yaptı.

John McPhee, Katar sonrası antrenman yaparken sakatlanmıştı ve bu hafta sonu yapılan yarışta da yer almıyor. Max Racing Team, McPhee'nin yerine David Salvador'la piste çıktı.

1. antrenman sonucu: