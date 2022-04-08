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Moto3 / Austin Antrenman raporu

Moto3 Amerika 1. antrenman: Migno hızlı başladı

Andrea Migno, Amerika'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Moto3 Amerika 1. antrenman: Migno hızlı başladı
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Moto3 antrenmanları, Amerika GP'sinde alışılmışın dışında Moto2 ve MotoGP antrenmanlarından sonra gerçekleştiriliyor.

COTA'da gerçekleştirilen 1. antrenman seansında iki deneyimli isim olan Andre Migno ve Dennis Foggia ön plana çıktı. Migno 2:16.241'lik bir tur zamanı yakalayıp en hızlı isim olurken, Foggia 0.382 saniye geride ikinci oldu.

5.5 kilometrelik pistte, Moto3 sürücüleri arasındaki farklar normalden daha büyüktü. Bu hava koridorunun etkisi 1.2 kilometrelik uzun düzlük nedeniyle önemli bir rol oynuyor ve bir saniye içinde sadece sekiz sürücü yer aldı.

Migno ve Foggia'nın en yakın rakibi, Prüstel GP sürücüsü Carlos Tatay'dı. Jaume Masia en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü olurken, Xavier Artigas beşinci oldu.

Diogo Moreira (KTM) altıncı en hızlı zamanı yaparak dikkatleri yine üzerine çekerken, onu Daniel Holgado (KTM), Izan Guevara (GasGas), Sergio Garcia (GasGas) ve Stefano Nepa (KTM) takip etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenman seansında sadece altı tur attı ve 2:19.149'luk derecesiyle 22. sırada yer aldı.

Seans içerisinde Alberto Surra (Honda) 18. virajda ve Elia Bartolini (KTM) 2. virajda kaza yaptı.

John McPhee, Katar sonrası antrenman yaparken sakatlanmıştı ve bu hafta sonu yapılan yarışta da yer almıyor. Max Racing Team, McPhee'nin yerine David Salvador'la piste çıktı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 14 2'16.241  
2 Italy Dennis Foggia Honda 14 2'16.623 0.382
3 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 2'16.737 0.496
4 Spain Jaume Masia KTM 13 2'16.753 0.512
5 Spain Xavier Artigas CF MOTO 13 2'16.980 0.739
6 Brazil Diogo Moreira KTM 13 2'17.075 0.834
7 Spain Daniel Holgado KTM 12 2'17.160 0.919
8 Spain Izan Guevara GASGAS 15 2'17.174 0.933
9 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 2'17.309 1.068
10 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'17.585 1.344
11 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 2'17.690 1.449
12 Italy Alberto Surra Honda 10 2'17.845 1.604
13 Ivan Ortola KTM 14 2'17.862 1.621
14 Italy Matteo Bertelle KTM 13 2'18.061 1.820
15 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 13 2'18.153 1.912
16 France Lorenzo Fellon Honda 13 2'18.196 1.955
17 Australia Joel Kelso KTM 14 2'18.377 2.136
18 Japan Kaito Toba KTM 13 2'18.801 2.560
19 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 2'18.933 2.692
20 Italy Riccardo Rossi Honda 13 2'18.963 2.722
21 Mexico Adrian Fernandez KTM 3 2'18.988 2.747
22 Turkey Deniz Öncü KTM 6 2'19.149 2.908
23 Spain Gerard Riu KTM 15 2'19.151 2.910
24 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 14 2'19.746 3.505
25 Japan Taiyo Furusato Honda 15 2'20.138 3.897
26 David Salvador   13 2'20.346 4.105
27 Italy Elia Bartolini KTM 14 2'20.460 4.219
28 Spain Ana Carrasco KTM 13 2'20.995 4.754
29 United Kingdom Scott Ogden Honda 11 2'20.998 4.757
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 14 2'21.505 5.264
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