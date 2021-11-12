Moto3 Valencia 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 13. oldu

Moto3 şampiyonasını ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Dennis Foggia, Valensiya'daki 2. antrenman seansında en hızlı zamanı yapmıştı.

Sabahki ilk seansın sonuna doğru yağmur gelmişti ancak öğleden sonra yapılan seansta yağmur yoktu fakat pist kısmen ıslaktı. Sadece birkaç sürücü yağmur lastiklerindeydi. Çoğunluk, kuru zemin lastiklerinin kullanılacağı aralık gelene kadar garajda kaldı.

Seans içerisinde düşen isimler vardı. Bunlardan en korkutucu olanı, 12. virajda yerde kalan Husqvarna sürücüsü Adrian Fernandez'di. Genç sürücü, çok ağır bir kaza yapsa da neyse ki kendi başına ayağa kalktı ve olay yerinden uzaklaştı. Yine de topalladığı görülebiliyordu.

Son kısımda neredeyse tüm sürücüler kuru zemin lastikleriyle pistteydi ve yol tutuşun giderek artmasıyla dereceler daha da gelişti.

Atılan hızlı turların ardından en iyi zamanı 1:41.524'lük zaman turuyla Dennis Foggia yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Bu hafta sonu Maximilian Kofler'in yerini alan Joel Kelso 0.192 saniye geride ikinci olurken, Filip Salac üçüncü ve Niccolo Antonelli dördüncü oldu.

İlk onu Andrea Migno (Honda), Tatsuki Suzuki (Honda), Stefano Nepa (KTM), Pedro Acosta (KTM), Jaume Masia (KTM) ve Jose Antonio Rueda (Honda) tamamladı.

Darryn Binder (Honda) ve Romano Fenati (Husqvarna) öğleden sonra zaman turu kaydetmediler. Tüm tur süreleri, sabah antrenmanına göre daha yavaştı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, attığı 12 turun ardından 1:42.628 yaptı ve bu seansı 1.104 saniye geride 13. bitirdi.

Seans sonucu: