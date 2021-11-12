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Moto3 / Valensiya Antrenman raporu

Moto3 Valencia 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 13. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen 2. Moto3 antrenman seansında Dennis Foggia en hızı isim oldu.

Moto3 Valencia 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz 13. oldu

Moto3 şampiyonasını ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Dennis Foggia, Valensiya'daki 2. antrenman seansında en hızlı zamanı yapmıştı. 

Sabahki ilk seansın sonuna doğru yağmur gelmişti ancak öğleden sonra yapılan seansta yağmur yoktu fakat pist kısmen ıslaktı. Sadece birkaç sürücü yağmur lastiklerindeydi. Çoğunluk, kuru zemin lastiklerinin kullanılacağı aralık gelene kadar garajda kaldı.

Seans içerisinde düşen isimler vardı. Bunlardan en korkutucu olanı, 12. virajda yerde kalan Husqvarna sürücüsü Adrian Fernandez'di. Genç sürücü, çok ağır bir kaza yapsa da neyse ki kendi başına ayağa kalktı ve olay yerinden uzaklaştı. Yine de topalladığı görülebiliyordu.

Son kısımda neredeyse tüm sürücüler kuru zemin lastikleriyle pistteydi ve yol tutuşun giderek artmasıyla dereceler daha da gelişti.

Atılan hızlı turların ardından en iyi zamanı 1:41.524'lük zaman turuyla Dennis Foggia yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Bu hafta sonu Maximilian Kofler'in yerini alan Joel Kelso 0.192 saniye geride ikinci olurken, Filip Salac üçüncü ve Niccolo Antonelli dördüncü oldu.

İlk onu Andrea Migno (Honda), Tatsuki Suzuki (Honda), Stefano Nepa (KTM), Pedro Acosta (KTM), Jaume Masia (KTM) ve Jose Antonio Rueda (Honda) tamamladı.

Darryn Binder (Honda) ve Romano Fenati (Husqvarna) öğleden sonra zaman turu kaydetmediler. Tüm tur süreleri, sabah antrenmanına göre daha yavaştı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, attığı 12 turun ardından 1:42.628 yaptı ve bu seansı 1.104 saniye geride 13. bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 9 1'41.524  
2 Joel Kelso KTM 13 1'41.716 0.192
3 Czech Republic Filip Salač KTM 12 1'41.732 0.208
4 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 1'41.743 0.219
5 Italy Andrea Migno Honda 9 1'41.940 0.416
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 1'42.047 0.523
7 Italy Stefano Nepa KTM 12 1'42.176 0.652
8 Spain Pedro Acosta KTM 5 1'42.207 0.683
9 Spain Jaume Masia KTM 7 1'42.217 0.693
10 Jose Antonio Honda 6 1'42.318 0.794
11 Indonesia Andi Gilang Honda 7 1'42.468 0.944
12 Spain Xavier Artigas Honda 8 1'42.552 1.028
13 Turkey Deniz Öncü KTM 12 1'42.628 1.104
14 Spain Izan Guevara GASGAS 16 1'42.677 1.153
15 Spain Jeremy Alcoba Honda 4 1'42.939 1.415
16 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 5 1'42.941 1.417
17 Japan Yuki Kunii Honda 8 1'42.984 1.460
18 United Kingdom John McPhee Honda 9 1'43.002 1.478
19 Spain Carlos Tatay KTM 5 1'43.035 1.511
20 Italy Alberto Surra Honda 17 1'43.239 1.715
21 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 1'43.422 1.898
22 Italy Riccardo Rossi KTM 16 1'43.457 1.933
23 Japan Kaito Toba KTM 9 1'43.846 2.322
24 France Lorenzo Fellon Honda 9 1'44.691 3.167
25 Japan Ayumu Sasaki KTM 3 1'44.997 3.473
26 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 1    
27 South Africa Darryn Binder Honda 1    
28 Italy Romano Fenati Husqvarna 0    
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