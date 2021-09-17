Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 5. oldu

Aragon'daki son yarışın galibi olan Dennis Foggia, Misano'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı zaman turunu belirledi. İtalyan sürücü, son denemesinde 1:42.009 yaptı ve böylelikle ikinci sıradaki Romano Fenati'nin 0.370 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Diğer sürücüler epey geride kaldılar. Niccolo Antonelli 0.6 saniye geride üçüncü olurken, Andrea Migno dördüncü ve temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Son yarışta son ana kadar galibiyet için çekişen Deniz, ilk antrenman seansında lider Foggia'nın 0.780 saniye gerisinde kaldı.

Tatsuki Suzuki (Honda), en hızlı zamanın 0.9 saniye gerisinde altıncı sırada yer aldı ve 1:43'ün altına inen son sürücü oldu.

Onun arkasında Izan Guevara (GasGas), Jaume Masia (KTM), Xavier Artigas ve Gabriel Rodrigo (her ikisi de Honda) yer aldı. Rodrigo, liderin 1.138 saniye gerisinde kaldı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) ilk antrenmanı 14. sırada tamamlarken, şampiyonadaki rakibi Sergio Garcia (GasGas) 15. sırada yer aldı.

Misano'daki yarışta özel davetle piste çıkan Matteo Bertelle ve Elia Bartolini (KTM), 16. ve 18. sıralarda yer aldılar.

Seans sonucu: