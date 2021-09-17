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Moto3 / Misano Antrenman raporu

Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 5. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dennis Foggia, Misano'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken, Deniz Öncü beşinci oldu.

Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 5. oldu

Aragon'daki son yarışın galibi olan Dennis Foggia, Misano'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı zaman turunu belirledi. İtalyan sürücü, son denemesinde 1:42.009 yaptı ve böylelikle ikinci sıradaki Romano Fenati'nin 0.370 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Diğer sürücüler epey geride kaldılar. Niccolo Antonelli 0.6 saniye geride üçüncü olurken, Andrea Migno dördüncü ve temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Son yarışta son ana kadar galibiyet için çekişen Deniz, ilk antrenman seansında lider Foggia'nın 0.780 saniye gerisinde kaldı.

Tatsuki Suzuki (Honda), en hızlı zamanın 0.9 saniye gerisinde altıncı sırada yer aldı ve 1:43'ün altına inen son sürücü oldu.

Onun arkasında Izan Guevara (GasGas), Jaume Masia (KTM), Xavier Artigas ve Gabriel Rodrigo (her ikisi de Honda) yer aldı. Rodrigo, liderin 1.138 saniye gerisinde kaldı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) ilk antrenmanı 14. sırada tamamlarken, şampiyonadaki rakibi Sergio Garcia (GasGas) 15. sırada yer aldı.

Misano'daki yarışta özel davetle piste çıkan Matteo Bertelle ve Elia Bartolini (KTM), 16. ve 18. sıralarda yer aldılar.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'42.009  
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'42.379 0.370
3 Italy Niccolò Antonelli KTM 17 1'42.671 0.662
4 Italy Andrea Migno Honda 17 1'42.673 0.664
5 Turkey Deniz Öncü KTM 13 1'42.789 0.780
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'42.932 0.923
7 Spain Izan Guevara GASGAS 19 1'43.063 1.054
8 Spain Jaume Masia KTM 16 1'43.103 1.094
9 Spain Xavier Artigas Honda 13 1'43.112 1.103
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'43.147 1.138
11 Czech Republic Filip Salač KTM 14 1'43.207 1.198
12 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'43.225 1.216
13 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'43.272 1.263
14 Spain Pedro Acosta KTM 14 1'43.272 1.263
15 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 18 1'43.277 1.268
16 Matteo Bertelle KTM 18 1'43.287 1.278
17 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 1'43.427 1.418
18 Elia Bartolini KTM 17 1'43.560 1.551
19 France Lorenzo Fellon Honda 16 1'43.601 1.592
20 Italy Riccardo Rossi KTM 17 1'43.663 1.654
21 Indonesia Andi Gilang Honda 19 1'43.687 1.678
22 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'43.723 1.714
23 Spain Carlos Tatay KTM 20 1'43.733 1.724
24 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 18 1'43.742 1.733
25 Japan Kaito Toba KTM 19 1'43.743 1.734
26 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'43.780 1.771
27 Italy Alberto Surra Honda 17 1'44.179 2.170
28 Spain Jeremy Alcoba Honda 9 1'44.234 2.225
29 Japan Yuki Kunii Honda 9 1'44.634 2.625
30 Austria Maximilian Kofler KTM 17 1'44.729 2.720
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