Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia lider, Deniz 5. oldu
Dennis Foggia, Misano'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken, Deniz Öncü beşinci oldu.
Aragon'daki son yarışın galibi olan Dennis Foggia, Misano'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı zaman turunu belirledi. İtalyan sürücü, son denemesinde 1:42.009 yaptı ve böylelikle ikinci sıradaki Romano Fenati'nin 0.370 saniye önünde en hızlı isim oldu.
Diğer sürücüler epey geride kaldılar. Niccolo Antonelli 0.6 saniye geride üçüncü olurken, Andrea Migno dördüncü ve temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.
Son yarışta son ana kadar galibiyet için çekişen Deniz, ilk antrenman seansında lider Foggia'nın 0.780 saniye gerisinde kaldı.
Tatsuki Suzuki (Honda), en hızlı zamanın 0.9 saniye gerisinde altıncı sırada yer aldı ve 1:43'ün altına inen son sürücü oldu.
Onun arkasında Izan Guevara (GasGas), Jaume Masia (KTM), Xavier Artigas ve Gabriel Rodrigo (her ikisi de Honda) yer aldı. Rodrigo, liderin 1.138 saniye gerisinde kaldı.
Şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) ilk antrenmanı 14. sırada tamamlarken, şampiyonadaki rakibi Sergio Garcia (GasGas) 15. sırada yer aldı.
Misano'daki yarışta özel davetle piste çıkan Matteo Bertelle ve Elia Bartolini (KTM), 16. ve 18. sıralarda yer aldılar.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Dennis Foggia
|Honda
|17
|1'42.009
|2
|Romano Fenati
|Husqvarna
|16
|1'42.379
|0.370
|3
|Niccolò Antonelli
|KTM
|17
|1'42.671
|0.662
|4
|Andrea Migno
|Honda
|17
|1'42.673
|0.664
|5
|Deniz Öncü
|KTM
|13
|1'42.789
|0.780
|6
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|14
|1'42.932
|0.923
|7
|Izan Guevara
|GASGAS
|19
|1'43.063
|1.054
|8
|Jaume Masia
|KTM
|16
|1'43.103
|1.094
|9
|Xavier Artigas
|Honda
|13
|1'43.112
|1.103
|10
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|1'43.147
|1.138
|11
|Filip Salač
|KTM
|14
|1'43.207
|1.198
|12
|Darryn Binder
|Honda
|15
|1'43.225
|1.216
|13
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|1'43.272
|1.263
|14
|Pedro Acosta
|KTM
|14
|1'43.272
|1.263
|15
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|18
|1'43.277
|1.268
|16
|Matteo Bertelle
|KTM
|18
|1'43.287
|1.278
|17
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|17
|1'43.427
|1.418
|18
|Elia Bartolini
|KTM
|17
|1'43.560
|1.551
|19
|Lorenzo Fellon
|Honda
|16
|1'43.601
|1.592
|20
|Riccardo Rossi
|KTM
|17
|1'43.663
|1.654
|21
|Andi Gilang
|Honda
|19
|1'43.687
|1.678
|22
|John McPhee
|Honda
|16
|1'43.723
|1.714
|23
|Carlos Tatay
|KTM
|20
|1'43.733
|1.724
|24
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|18
|1'43.742
|1.733
|25
|Kaito Toba
|KTM
|19
|1'43.743
|1.734
|26
|Ayumu Sasaki
|KTM
|13
|1'43.780
|1.771
|27
|Alberto Surra
|Honda
|17
|1'44.179
|2.170
|28
|Jeremy Alcoba
|Honda
|9
|1'44.234
|2.225
|29
|Yuki Kunii
|Honda
|9
|1'44.634
|2.625
|30
|Maximilian Kofler
|KTM
|17
|1'44.729
|2.720
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