Vettel: "Yüksek sürüklenme, AMR21'in ana sorunlarından biri"

Aston Martin, F1'in 2021 için yaptığı aero kural değişikliklerinden en çok etkilenen takımlardan biriydi ve sezon boyunca genel olarak orta gruptaki rakiplerine ayak uydurmakta zorlandı.

Eski Racing Point takımı Monako ve Bakü'de iyi puanlar almayı başardı, ki Bakü Sebastian Vettel'in takımla ilk podyumuydu. Ancak o zamandan beri Alpine ve AlphaTauri'nin gerisinde kaldı ve şampiyonada yedinci sıraya kadar geriledi.

Vettel'e göre takım, aşırı sürüklenme ve yere basma gücü eksikliği nedeniyle geride kalıyor ve bu kombinasyonu aşmak artık mümkün değil.

Vettel, "Yarışta gerçekten iyi hissettiğim bazı iyi yarışlar vardı, çok zorlandığım başka yarışlarımız da oldu."

"Genel olarak en önemli şey ne kadar rekabetçi olduğunuzdur. Rekabet açısından bakıldığında, aracımızın biraz fazla sürüklenmeye sahip olduğunu düşünüyorum."

"Süper verimli bir araca sahip değiliz, ayrıca yeterli yere basma gücüne de sahip değiliz. Bence en büyük zayıflık bu. Bu noktadan sonra bunu aşmak zor." dedi.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, kendisi ve takım arkadaşı Lance Stroll'ün, lastik aşınması konusunda akıllı davranarak Aston Martin'in zayıf yönlerinin üstesinden gelmek için çok çalıştığını ve strateji ile bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Örneğin Katar'da Stroll tek stop yaptıktan sonra altıncı sırayı aldı.

Vettel, "Bazı pistler bu konuda yardımcı oldu, diğer pistler de ise belki iyi bir ayar bularak, lastikler üzerinde iyi çalışarak ve iyi bir strateji seçerek bunun üstesinden geldik."

"Genel olarak, araç doğru aralıktayken makul bir iş yaparak puan alabiliyoruz. Fakat başlangıçta onu o aralığa getirmek her zaman kolay olmuyor ve ayrıca yarıştığımız grid son derece rekabetçi."

"Görünüşe göre diğer takımlar sezonun yarısında bizim yaptığımızdan biraz daha fazla ilerleme kaydettiler." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Teknik düzenlemeler 2022'de büyük oranda değişecek bu, Aston Martin'e tekrar yolunu bulma şansı verecek.

Takım sahibi Lawrence Stroll'un gözünü beş yıl içinde dünya şampiyonluğu savaşı vermeye dikti ve uzun vadede takımı desteklemesi için birkaç önemli teknik personelle anlaştı.

Vettel, 2022'nin hâlâ bir bilinmeyen olduğunu fakat takımın gelişimini görmezden gelmenin imkansız olduğunu söylüyor.

"Gelecek yıl için en büyük bilinmeyenin değişen araçlarla birlikte ne olacağı vb. gibi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu soruyu gelecek yıla kadar cevaplayamayız."

"Fakat genel olarak çok güçlü bir takıma sahibiz. Bu, hem mühendislik hem de pist üstü tarafındaki çalışmalar açısından güçlü bir ekip. Bence hızla büyüyor ve birçok plan var. Harika şeyler geliyor."