Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

F1'in orta sıra takımlarının mevcut puan yapısının ilk 12'yi de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönündeki baskılarının ardından konu, Perşembe günü FIA, F1 ve 10 takımın katıldığı F1 Komisyonu toplantısının gündemine alındı.

Değişikliğin gerçekleşmesi için mevcut takımlardan beşinin desteği gerekiyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu Çin Grand Prix'sinde sorulan sorulara yanıt veren bazı küçük takımlar değişikliği desteklerken, Red Bull'dan Christian Horner ve Ferrari'den Fred Vasseur da öneriyi desteklediklerini dile getirdiler ya da en azından öneri üst düzey takımları etkilemediği için tarafsız kalıyor gibi göründüler.

Ancak bugünkü F1 Komisyonu toplantısında, değişikliğin sonuçlarını analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunun kabul edildiği ortaya çıktı.

FIA'nın 2025 F1 sportif düzenlemelerinde yeni sistemi benimsemesi için hâlâ bolca zaman varken, hızlı bir karar vermek için acele edilmemesi kararlaştırıldı.

Bunun yerine, konu daha kapsamlı bir şekilde araştırılacak ve bu yıl içinde yapılacak bir sonraki F1 Komisyonu toplantısında tekrar gündeme getirilecek.

Puan sistemini genişletme fikri F1'in 2024'te en üst ve en alt beş takım arasında uçurum yaratan rekabetçi sıralamasının bir sonucu olarak yeniden gündeme geldi.

McLaren, Olaylar veya nadir güvenilirlik sorunları dışında, ilk beş takım Red Bull, Ferrari Mercedes ve Aston Martin bu yıl sunulan puanların çoğunu toplayacak gibi duruyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu da sıralamanın geri kalanının kırıntılar için mücadele ettiği ve orta sıralardaki takımların ilk 10'a girmeyi başaramadıkları sürece doğrudan rakiplerini geçtikleri için ödüllendirilmedikleri anlamına geliyor.

İlk yedi sıra için puan dağılımını şu an olduğu gibi koruyacak, ancak 12. sıra için tek bir puana kadar daha kademeli bir kayan ölçeğe sahip olacak olan teklif, Haas, RB, Sauber Williams ve Alpine gibi takımlara uğruna savaşacakları daha fazla şey verecek.

Son üç takım 2024 sezonundaki ilk 5 yarışın ardından henüz tek bir puan bile alamadı.

Alpine pilotu Esteban Ocon , değişikliğin "büyük bir yaraya yara bandı olacağını, çünkü orta sıralardaki takımların puan almasına yardımcı olacağını ancak sıralamanın iki yarısı arasındaki eşitsizliği gidermek için hiçbir şey yapmayacağını" söyledi.

Ocon, "Bu büyük bir kesiğin üzerine yara bandı koymak, böyle diyelim. Bence bu mevcut duruma yardımcı olmanın bir yolu."

"Kesinlikle işe yarardı çünkü [Çin'de] puan kazanıyor olurduk, ancak ön tarafta yarışabilmeyi ve her takımın daha yakın olmasını tercih ederdim." dedi.