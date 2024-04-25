Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi
Motorsport.com/Autosport'un edindiği bilgiye göre, Formula 1 takımları puan yapısında yapılacak bir değişikliğe ilişkin kararı bu yılın sonuna kadar erteledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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