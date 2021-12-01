F1 takımları, yeni arka kanat testlerinden ceza almaktan kurtulabilecek

Gümüş Oklar'ın son birkaç yarışta ortaya koyduğu düzlük hızı göz önüne alındığında Red Bull, Mercedes'in arka kanat dizaynının kurallara uygunluğu konusunda şüphelere sahipti ve bu nedenle FIA, ekstra testler yapılması kararı aldı.

Red Bull, Mercedes'in arka kanadının dikey arka kanat ana plakasının iç kısmında "izler" gördüğünü açıklamıştı. Bu izler, kanadın esneyebileceğine dair bir gösterge olabilir.

Mercedes, bu yorumlardan etkilenmediğini açıkça belirtti. Takım patronu Toto Wolff, şampiyona rakiplerinin "hayaletler" gördüğünü, o ana kadar yapılan tüm testlerden onay alındığını belirtti.

Buna rağmen FIA, Katar GP'si itibariyle yeni testler yapmaya başladı.

Bu testler, bükülmenin ölçülmesi amacıyla arka kanada baskı uygulanarak gerçekleştirilmekte ve sezonun son iki yarışı olan Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de de uygulanmaya devam edecek - her iki yarışta birden birkaç araç seçilerek bu test gerçekleştirilecek.

Ancak takımlar, testlerden başarısız çıksalar bile, FIA'nın sezon sonuna infazın ertelenmesi kararını almasıyla beraber, her iki yarıştan birden diskalifiye edilmekten kurtulacaklar.

Bu durum sene başında İspanya GP'sinde Mercedes'in Red Bull'un dizaynında esneme konusunda ortaya çıkan şüphelerin ardından yaptığı sorgulama durumuna benzemekte.

Teknik Yönerge TD018 takımlara gönderilmişti ancak takımların o zamana kadar kullandığı arka kanatlar, yeni testlerin yapılması durumu nedeniyle Monaco, Azerbaycan ve Fransa'da da kullanılmaya devam etti.

Bir FIA sözcüsü yaptığı açıklamalarda, Teknik Kurallar'ın 3.9 sayılı kanununda veya TD018'de belirtildiği gibi, FIA'nın rutin denetimlerinin yanında yapılabilecek pek çok testin bulunduğunu belirtti.

Yapılan bu son testler de bilgi toplamak amacıyla yapılmakta ve herhangi bir kural zorunluluğuna sahip olmamakta ancak bu testlerin sonucunda gelecekte yeni kriterler oluşturulabilir.

Ayrıca anlaşılana göre FIA, arka kanatların sertlik, ağırlık ve masraflarının dengelenmesine oldukça önem veriyor.

Bu konuda da önemli bir değerlendirme, F1'in 2022 kuralları itibariyle yapılacak - ki gelecek seneden itibaren çok daha farklı ön ve arka kanat tasarımları görülecek.

Kaynak: racingnews365.com