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Formula 1 Japonya GP

Collins: "Vettel, kendisine iyi bir araç verilirse dönebilir"

Eski Aston Martin strateji mühendisi Bernie Collins, Sebastian Vettel'in F1'e dönmek için emeklilikten geri dönmeyi düşünebileceğine inanıyor.

Burak Yasul
Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Porsche Motorsport

Aston Martin'in eski strateji mühendisi Bernie Collins, Sebastian Vettel'in emekliliğine son verip F1'e dönmek için "cazip" olacağını düşünüyor.

Alman pilot Aston Martin ile geçirdiği iki sezonun ardından 2022 yılının sonunda F1'den emekli oldu ve o tarihten bu yana sadece gösteri sürüşlerinde ve Şampiyonlar Yarışı'nda yer aldı.

Ancak Porsche Penske'nin hiper aracıyla Aragon'da yapılan başarılı bir testin ardından motor sporlarına geri dönüş ufukta görünüyor.

Vettel'in gelecek yıl Mercedes'te Lewis Hamilton'ın koltuğu için olası bir rakip olduğu bile söylendi ve kısa süre önce F1'e geri dönme fikriyle "flört ettiğini" itiraf etti.

Collins, The Fast and The Curious podcast'ine verdiği demeçte Collins,"Bence dönebilir." 

"Bence hepsinin içinde bu dürtü var ve hepsi bunu son yıllarda yapıyor. F1 kariyerleri bile değil, karting kariyerleri, junior kariyerleri gibi, bunu çok uzun zamandır yapıyorlar."

"Yani o [F1'den] benim ayrıldığımdan daha kısa bir süre önce ayrıldı. Bu boşluğu çok hızlı bir şekilde doldurmadığınız sürece, sanırım hepsi için bu tür hafif bir geri çekilme yaşıyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Lance Stroll, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin Lance Stroll, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Collins şu anda Sky Sports F1'de analist olarak görev yapıyor ancak kendisinin bile pit duvarına dönmek isteyebileceğini itiraf ediyor.

Eski Aston Martin mühendisi, doğru aracın Vettel'i F1'e geri getirebileceğini düşünüyor. Özellikle de ona ön sıralarda yer alabilecek rekabetçi bir paket sunulursa.

Collins, "Beni düşündüğünüzde, eğer birisi 'Strateji için pit duvarına çıkıp bir yarış daha yapabilirsin' derse, muhtemelen bende dönerim." 

"Sadece sekiz yıldır strateji yapmama rağmen birisi 'Oh, bir yıl boyunca bu makul derecede hızlı araca binebilirsin' dese, 'Evet' derdim."

"Bence ne yazık ki Aston Martin'de yarışıyordu. Araç beklediği performansı göstermiyordu. Ev hayatına, çocuklarına ve bunun gibi şeylere öncelik vermeye çalışıyordu, bu çok önemliydi."

"Bu yüzden bence, eğer size bir fırsat verilirse, iyi bir performans göstereceğini bildiğiniz bir araca dönebilirsiniz."

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