Ricciardo, Çin'deki temastan önce "hızlı" hissetmiş
Daniel Ricciardo, Formula 1'in Çin Grand Prix'sinde Lance Stroll ile çarpışmasıyla daha olumlu hafta sonuna gölge düşene kadar RB aracının "hızlı hissettirdiğini" söyledi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Çin Grand Prix'sinde güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında Aston Martin pilotu Stroll, virajda Ricciardo'ya arkadan çarptı. Avustralyalı pilot, aracındaki hasar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Ricciardo'nun 2025'te Red Bull koltuğuna oturma umutlarını azaltan; 2024 sezonuna şu ana kadar puansız bir başlangıç yaptığı zorlu bir dönemde, Stroll ile yaşadığı olaya kadar Çin GP onun için çok daha iyi bir hafta sonuydu.
Ricciardo hem sprint hem de yarışta takım arkadaşı Yuki Tsunoda 'nın önünde yer aldı ve her iki yarışta da puanları kovalıyordu.
Ricciardo, "Kesinlikle bir tür yo-yo yarışıydı."
"Herkes erken pite girdi, bu yüzden biz biraz daha pistte kaldık."
"İkinci orta hamuru taktıktan sonra araç harikaydı. Sadece beş ya da altı tur boyunca sürdüğünü biliyorum ama hızlı hissettirdi."
"Lastikler oldukça iyiydi, pist pozisyonu için dışarıda kalmayı tercih ettik. Sonunda yumuşak lastik takacaktık. Çok iyi bir yerde olabilirdik."
"Açıkçası hayal kırıklığı ve hüsran yaşadık ama 48 saat sonra geriye dönüp hafta sonunu değerlendireceğiz. Kesinlikle iyi bir hafta sonuydu."
"Takım olarak şu anda karnımıza bir darbe almış gibi hissediyoruz. Ancak muhtemelen bundan daha derinlerde, olumlu yönlerimiz var."
"En başından beri daha iyi bir yerde olduğumuzu ve her şeyin biraz daha sorunsuz ilerlediğini hissettim."
"Bu hafta sonu için şasiyi değiştirmiştik. Bunun üzerine atlayıp 'Kesinlikle bu!' demek istemiyorum ama önceki şaside yolunda gitmeyen bir şeyler vardı."
"Beş yarış sonra burada olmayı ve bunu söylemeyi çok isterim çünkü o zaman sezonun kesinlikle tersine döndüğü ve doğru yolda olduğumuz anlamına gelir."
"Bunu Miami'de, Imola'da ve önümüzdeki birkaç [yarışta] göreceğiz." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Mekies: "Ricciardo ve Tsunoda'yı yarış dışı bırakan kazalar gereksizdi"
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Geleceğine odaklanmayan Ricciardo, yeni şasinin "kafasını rahatlatmasını" bekliyor
Horner: "Ricciardo'nun kendini toparlayacağından eminim"
RB: "Tsunoda 2024'te 'zihinsel açıdan' farklı bir seviyede"
Ricciardo, RB ile yaşadığı sorunların McLaren'a benzemediğinden "emin"
Son Haberler
Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar