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Formula 1 Çin GP

Ricciardo, Çin'deki temastan önce "hızlı" hissetmiş

Daniel Ricciardo, Formula 1'in Çin Grand Prix'sinde Lance Stroll ile çarpışmasıyla daha olumlu hafta sonuna gölge düşene kadar RB aracının "hızlı hissettirdiğini" söyledi.

Filip Cleeren Oleg Karpov
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Çin Grand Prix'sinde güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında Aston Martin pilotu Stroll, virajda Ricciardo'ya arkadan çarptı. Avustralyalı pilot, aracındaki hasar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Ricciardo'nun 2025'te Red Bull koltuğuna oturma umutlarını azaltan; 2024 sezonuna şu ana kadar puansız bir başlangıç yaptığı zorlu bir dönemde, Stroll ile yaşadığı olaya kadar Çin GP onun için çok daha iyi bir hafta sonuydu.

Ricciardo hem sprint hem de yarışta takım arkadaşı Yuki Tsunoda 'nın önünde yer aldı ve her iki yarışta da puanları kovalıyordu.

Ricciardo, "Kesinlikle bir tür yo-yo yarışıydı." 

"Herkes erken pite girdi, bu yüzden biz biraz daha pistte kaldık."

"İkinci orta hamuru taktıktan sonra araç harikaydı. Sadece beş ya da altı tur boyunca sürdüğünü biliyorum ama hızlı hissettirdi."

"Lastikler oldukça iyiydi, pist pozisyonu için dışarıda kalmayı tercih ettik. Sonunda yumuşak lastik takacaktık. Çok iyi bir yerde olabilirdik."

"Açıkçası hayal kırıklığı ve hüsran yaşadık ama 48 saat sonra geriye dönüp hafta sonunu değerlendireceğiz. Kesinlikle iyi bir hafta sonuydu."

"Takım olarak şu anda karnımıza bir darbe almış gibi hissediyoruz. Ancak muhtemelen bundan daha derinlerde, olumlu yönlerimiz var."

"En başından beri daha iyi bir yerde olduğumuzu ve her şeyin biraz daha sorunsuz ilerlediğini hissettim."

"Bu hafta sonu için şasiyi değiştirmiştik. Bunun üzerine atlayıp 'Kesinlikle bu!' demek istemiyorum ama önceki şaside yolunda gitmeyen bir şeyler vardı."

"Beş yarış sonra burada olmayı ve bunu söylemeyi çok isterim çünkü o zaman sezonun kesinlikle tersine döndüğü ve doğru yolda olduğumuz anlamına gelir."

"Bunu Miami'de, Imola'da ve önümüzdeki birkaç [yarışta] göreceğiz." dedi.

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