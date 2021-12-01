Hill: "2021 sezonunun Hamilton ve Verstappen kazasıyla bitmesi F1 için üzücü olur"

Red Bull, Mercedes ile sürekli olarak şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer aldı ve 2021 sezonu tartışmasız yıllardır en ilgi çekici sezon oldu.

2021 şampiyonasının Cidde ve Abu Dhabi'deki son iki Grand Prix'sine gidilirken Hamilton ve Verstappen arasında sadece sekiz puan var.

1996 dünya şampiyonu Hill, ikilinin Silverstone ve Monza'daki çarpışmaları ve Brezilya'daki tartışmalı bir çatışmanın ardından, adil oynamalarını ve sporu hak ettiği zirveye taşımalarını umuyor.

Hill, "Şampiyonluğun bir kazada belirlenmesinin F1 için üzücü olacağını düşünüyorum."

"Bence, bizim sportmen olma zorunluluğumuz var."

"Bunu dostane bir şekilde değil ama kesinlikle tatmin edici bir şekilde çözmenin bir yolu olsaydı harika olurdu... Bunun, iki değerli rakip tarafından yakından mücadele edilen ve en iyi takımdaki en iyi adamın kazandığı harika bir şampiyona olduğunu düşünmek istiyorum."

"Sonunda şampiyonluğun üzerinde bu tür şeylerin asılı kalmasını istemeyiz." dedi.

Adelaide'nin tekrarı olmaması için direnmek zor olacak

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford leads Damon Hill, Williams FW16B Renault Photo by: Motorsport Images

Hill benzer bir senaryoyu Williams günlerinde, 1994'te Adelaide'de yapılan ve her iki aracın da yarış dışı kalmasıyla sonuçlanan şampiyonluk yarışında, ilk elden deneyimledi. Schumacher'in puanları, ona yedi dünya şampiyonluğundan ilkini verdi.

Hill, Abu Dhabi'de şampiyona lideri olan kişi için, Adelaide benzeri bir manevraya direnmenin zor olabileceğini ve FIA'nın şampiyona finalinden önce net sınırlar belirlemesi gerekebileceğini düşünüyor.

"Diyelim ki Max önde ve iş teker teker bir mücadeleye geliyor, o zaman bir sürücünün agresif bir savunmacı olmamak için direnmesi gerekecek ve buna direnmenin çok zor olduğunu söyleyebilirim."

"Bence asıl mesele sporun buna mutsuz bir son vermemek için nasıl adımlar atabileceği. Tartışmalı bir şekilde belirlenen şampiyonlukların sonu gelmeli."

"Bence tatmin edici olmayan bir karar alınırsa sporun yaptığı tüm iyi işler biraz gölgede kalır."

"Belki bu yaşanmadan önce, adil olmadığı düşünülen bir çatışma olursa puan cezası verebileceklerine dair bir tür açık işaret iyi olur. Bu, böyle bir şeyin olmasını önlemenin tek yolu olabilir."