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Formula 1 Çin GP

Krack: "Kimse sıralama turlarında üçüncü olacağımızı beklemiyordu"

Aston MArtin takım patronu Mike Krack, Alonso ile sıralama turlarında aldıkları üçüncülüğü kimsenin beklemediğini söyledi.

Burak Yasul
Aston Martin F1 Takımından Fernando Alonso, Parc Ferme'den başparmaklarını kaldırıyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, cuma gününe sprint yarışı sıralama turlarında üçüncü olmuştu.

Sprint yarışına da iyi başlayan İspanyol pilot, podyumun son basamağına çıkabilmesi için son dört tur varken Sainz'ın baskısına dayanamadı ve 5.virajın çıkışında yan yana geldiler ve bu sırada Alonso'nun lastiği patladı ve pite döndü ardından da yarıştan çekildi.

Cumartesi gününün ikinci seansında ise Alonso, sprint sıralamada gösterdiği başarıyı tekrarladı v pazar günü yapılacak ana yarışa 3 sırada başlamaya hak kazandı.

Aston Martin takım patronu Mike Krack'e Yarıştan sonra Alonso'nun iki sıralama performansı sorulduğunda Aston Martin takım patronu Mike Krack, "Kimsenin burada normal sıralamada üçüncü olacağımızı tahmin edebileceğini sanmıyorum. Çünkü burası zaten mekanikler için, lastikler için, aerodinamik için ve sürücüler için, ayarlar için, zamanlama için çok zorlu bir pist."

"Liste uzayıp böyle gidebilir ama biz bugün iyi idare ettik."

"Sprint zordu, lastik aşınması yüksekti, elimizden geleni yaptık."

"Lance geçiş yapmakta zorlandı. Bu nedenle her iki araçla da sıralamada biraz daha önlerde olmamız önemliydi."

"Lance son bölüme çok yakındı. Sanırım Bottas'ın 0.069 saniye gerisinde kaldı. Ancak bu küçük farklarla bazen beş sıra yukarı çıkarsınız ve beş sıra aşağı inersiniz. Sadece bu küçük zaman farklarıyla önde olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor." dedi.

Sprint yarışından sonra ayar değişikliği yapıp yapmadıkları sorulduğunda Krack, "Evet, her takım gibi biz de öğrendiklerimizi geliştirmeye çalıştık."

"İlk iki gün yağmur ve dünden bugüne tamamen değişen rüzgar nedeniyle çok zorlandığımızı söylemeliyim."

"Daha sonra farklı sıcaklıklar, nem ve bir de gerçekten bilmediğimiz asfalt vardı. Sanırım dün de söyledim, bu hafta sonu hepimiz çok şey öğreneceğiz. Belki de bir ya da iki şeyi diğerlerinden daha hızlı öğrendik." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarış hakkındaki görüşleri merak edilen Aston Martin takım patronu Krack, "Tabii ki gerçekçi olmak zorundasınız."

"Üçüncülük pozisyonunu elde ettik ama bu aracın doğal hızının olduğu yer değil. Gerçekçi olmaya devam edeceğiz. Her iki araçla da mümkün olduğunca ileride ve puanlar alarak bitirmek istiyoruz." dedi.

Alonso bu sezon bir kez daha son bölüme kalırken takım arkadaşı Lance Stroll ise, Çin'de ikinci bölümde elendi. Bu sezon bir kez daha son bölüme kalmayı başaramayan Stroll'e nasıl yardımcı olmaya çalıştıkları sorusu üzerine Krack, "Evet, bu gerçekten aracın daha iyi huylu olmasını sağlamamız gereken bir konu."

"Sürmesi daha kolay hale gelmeli. Çünkü Fernando genellikle sorunların etrafından dolaşıyor ve bunu yapabiliyor. Ama bunu herkes yapamaz."

"Sanırım bugün ikinci bölümde iki araç arasında 0.2 saniye fark vardıı ki bu benim açımdan kabul edilebilir bir fark. "

"Ama aracı sürmek çok zor. Otomobillerin aerodinamik özellikleri sürekli olarak geliştiriliyor ve giderek daha iyi huylu hale gelmiyorlar ve bu da üstesinden gelmemiz gereken bir konu."

"Eğer bunu yapabilirsek, her iki sürücü de birbirine nispeten yakın olacaktır." dedi.

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