Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Vettel: "Red Bull daha şeffaf olsa iyi olurdu"

Yılın başından bu yana Red Bull'da bir belirsizlik söz konusu gibi görünüyor ve Sebastian Vettel de taraftarlar için artık bir tür "şeffaflık" istiyor.

Ezel Tan
christian horner, sebastian vettel, helmut marko

Dosya: Red Bull Racing'de Huzursuzluk

Red Bull Racing'de işler karışık. Birçok üst düzey ismin pozisyonu tehdit altında. Max Verstappen'in ayrılması bile ihtimal dışı görünmüyor. Tüm bunları bu dosyada okuyabilirsiniz.

Bu yıl sezon öncesinde Red Bull tarafında işler karışmaya başladı ve olayların merkezinde takım patronu Christian Horner vardı.

Horner'ın ygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasının ardından, Max Verstappen ve Red Bull danışmanı Helmut Marko gibi isimlerin geleceği de tartışma konusu haline geldi.

Sky News'ten Kay Burley'e konuşan Red Bull'un eski pilotu Sebastian Vettel'e bu konu soruldu.

Vettle, "Sezon başından beri bu konuda çok şey söylendi. Bu gibi durumlarda her şeyi bilmek çok zor ama biraz daha şeffaflık olursa mutlu olurum. O zaman ben de kendi fikrimi söyleyebilirim." dedi.

Vettel'e göre, kendi fikrini oluşturmak da durumun yorumlanma şekli nedeniyle zor.

Eski dünya şampiyonu, "Bir kişi bir taraftan bakıyor, diğeri diğer taraftan. Şu anda bu yaşanıyor ve bence sarmal haline geldik." dedi.

Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Fotoğraf: Porsche Motorsport

İlginç şekilde, Red Bull'un pistteki sonuçları - Melbourne'deki zorlu hafta sonu hariç - kargaşadan zarar görmedi.

Vettel, "Tüm dikkatlerin kargaşaya çekilmesi üzücü, çünkü Max'in  şu anda ne kadar iyi gittiğinin önemi kalmıyor."

"Çoğunu benim zamanımdan hatırladığım pek çok çalışan da harika bir iş çıkarıyor. Kargaşa dönemlerinde böyle şeyler genellikle unutuluyor." dedi.

Vettel'e F1'de yarıştığı dönemde kadınlara nasıl davranıldığı da soruldu.

"F1 çok hızlı değişiyor. Ben orada yarışırken çok fazla kadın çalışmıyordu, şimdi bu sayı artıyor. Geldiğim zaman ile ayrıldığım zaman arasında bile çok fazla fark var."

"Artık daha fazla kadın bu sporu takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sporda çalışıyor."

"Bunun olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum, ancak gelişime açık yerler var."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Wolff yeni F1 kitabında bir kez daha Masi'ye yüklendi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Aracın performansı virajdan viraja değişiyor"

Hamilton: "Aracın performansı virajdan viraja değişiyor"

Formula 1
Japonya GP
Hamilton: "Aracın performansı virajdan viraja değişiyor"
Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok

Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok

Formula 1
Japonya GP
Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok
Bottas: "Sauber'in pit stop sorunları Çin sonrasına kadar çözülemeyecek"

Bottas: "Sauber'in pit stop sorunları Çin sonrasına kadar çözülemeyecek"

Formula 1
Japonya GP
Bottas: "Sauber'in pit stop sorunları Çin sonrasına kadar çözülemeyecek"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi

Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi

Formula 1
Japonya GP
Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi
Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"

Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Red Bull fren sorununun sebebini buldu; endişeli değilim"
Wolff yeni F1 kitabında bir kez daha Masi'ye yüklendi

Wolff yeni F1 kitabında bir kez daha Masi'ye yüklendi

Formula 1
Wolff yeni F1 kitabında bir kez daha Masi'ye yüklendi
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"

Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"

Formula 1
Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"
Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"

Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"

Formula 1
Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"
Sainz: "Ferrari ilk güncellemesine kadar Red Bull'u yakalamakta zorlanacak"

Sainz: "Ferrari ilk güncellemesine kadar Red Bull'u yakalamakta zorlanacak"

Formula 1
Sainz: "Ferrari ilk güncellemesine kadar Red Bull'u yakalamakta zorlanacak"

Son Haberler

Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"
Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"

Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"
Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"

Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"

F1 Formula 1
Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"
Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

F1 Formula 1
Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye