Vettel: "Red Bull daha şeffaf olsa iyi olurdu"
Yılın başından bu yana Red Bull'da bir belirsizlik söz konusu gibi görünüyor ve Sebastian Vettel de taraftarlar için artık bir tür "şeffaflık" istiyor.
Dosya: Red Bull Racing'de Huzursuzluk
Red Bull Racing'de işler karışık. Birçok üst düzey ismin pozisyonu tehdit altında. Max Verstappen'in ayrılması bile ihtimal dışı görünmüyor. Tüm bunları bu dosyada okuyabilirsiniz.
Bu yıl sezon öncesinde Red Bull tarafında işler karışmaya başladı ve olayların merkezinde takım patronu Christian Horner vardı.
Horner'ın ygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasının ardından, Max Verstappen ve Red Bull danışmanı Helmut Marko gibi isimlerin geleceği de tartışma konusu haline geldi.
Sky News'ten Kay Burley'e konuşan Red Bull'un eski pilotu Sebastian Vettel'e bu konu soruldu.
Vettle, "Sezon başından beri bu konuda çok şey söylendi. Bu gibi durumlarda her şeyi bilmek çok zor ama biraz daha şeffaflık olursa mutlu olurum. O zaman ben de kendi fikrimi söyleyebilirim." dedi.
Vettel'e göre, kendi fikrini oluşturmak da durumun yorumlanma şekli nedeniyle zor.
Eski dünya şampiyonu, "Bir kişi bir taraftan bakıyor, diğeri diğer taraftan. Şu anda bu yaşanıyor ve bence sarmal haline geldik." dedi.
Sebastian Vettel, Porsche 963
Fotoğraf: Porsche Motorsport
İlginç şekilde, Red Bull'un pistteki sonuçları - Melbourne'deki zorlu hafta sonu hariç - kargaşadan zarar görmedi.
Vettel, "Tüm dikkatlerin kargaşaya çekilmesi üzücü, çünkü Max'in şu anda ne kadar iyi gittiğinin önemi kalmıyor."
"Çoğunu benim zamanımdan hatırladığım pek çok çalışan da harika bir iş çıkarıyor. Kargaşa dönemlerinde böyle şeyler genellikle unutuluyor." dedi.
Vettel'e F1'de yarıştığı dönemde kadınlara nasıl davranıldığı da soruldu.
"F1 çok hızlı değişiyor. Ben orada yarışırken çok fazla kadın çalışmıyordu, şimdi bu sayı artıyor. Geldiğim zaman ile ayrıldığım zaman arasında bile çok fazla fark var."
"Artık daha fazla kadın bu sporu takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sporda çalışıyor."
"Bunun olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum, ancak gelişime açık yerler var."
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