Aston Martin, tutarsız ceza kararları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso ve Lance Stroll'un Çin'de ceza almasının ardından Formula 1'in yeterince tutarlı olmadığını düşünüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alonso, cumartesi günkü sprint yarışının sonlarına doğru Ferrari'den Carlos Sainz ile çarpıştığı için 10 saniye ceza aldı.
Ertesi gün Stroll, güvenlik aracı altında RB'den Daniel Ricciardo 'nun arkasına çarptığı için aynı cezayı aldı.
Stroll için verilen hızlı ceza kararını "çok sert" olarak değerlendiren Krack, "hakemler son zamanlarda Fernando ve Lance'e karşı sert davrandılar."
"Bu hafta sonu sprint yarışında yaşadık, Melbourne'de yaşadık, Lance ile pazar günü yaşadık."
"Geçen sefer Melbourne'de ceza alan Alonso önde gidiyordu ve ona dokunmadan bile. Bu sefer ise arkadaki araç ceza aldı." dedi.
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Krack, Stroll'ün Bahreyn'de ilk turda spin atmasına neden olan olayda kimseye ceza çıkmamasına atıfta bulundu.
"Lance Bahreyn'de ilk turda spin attı ve geriye düştü fakat çarpışmaya neden olan kişi için ceza çıkmadı."
"Yani hiç de tutarlı değiliz. Bu sinir bozucu. Öte yandan herkesin insan olduğunu da biliyoruz ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının farkındayız."
"En iyi reçete, hızlı bir araca sahip olmak ve onu sürmektir. Mesela Max'in [Verstappen] böyle bir cezası yok. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek bize bağlı."
Alonso ve Stroll'ün kendi itibarları nedeniyle daha sert muamele görüp görmediği sorusuna Krack şöyle yanıt verdi: "Bunu sormanız ilginç çünkü bu sizin de böyle bir hissiyata sahip olduğunuzu gösteriyor."
"Bir sprint yarışında aksiyon istiyorsunuz ve gördüğünüz gibi aksiyon vardı! En kötü sonu biz yaşasak da harika bir yarış olduğunu düşündüm."
"Sonra yine hakemlerle saatler geçiriyorsunuz ve o noktada bunun adil olmadığını hissediyorsunuz."
"Belki iki gece uyuruz ve her şeyi daha farklı görürüz. Fakat insanların 6. virajda başka bir aracı ittiği bir olayda kimseye ceza çıkmadığı ortada."
"Ya da iki Ferrari'nin birbirini ittiği, boşluk bırakmadığı bir olay vardı ama ceza çıkmadı. Sonra Fernando bir şey yapıyor ve hemen 10 saniye geliyor..."
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