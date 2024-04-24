Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Aston Martin, tutarsız ceza kararları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso ve Lance Stroll'un Çin'de ceza almasının ardından Formula 1'in yeterince tutarlı olmadığını düşünüyor.

Ezel Tan
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, cumartesi günkü sprint yarışının sonlarına doğru Ferrari'den Carlos Sainz ile çarpıştığı için 10 saniye ceza aldı.

Ertesi gün Stroll, güvenlik aracı altında RB'den Daniel Ricciardo 'nun arkasına çarptığı için aynı cezayı aldı.

Stroll için verilen hızlı ceza kararını "çok sert" olarak değerlendiren Krack, "hakemler son zamanlarda Fernando ve Lance'e karşı sert davrandılar."

"Bu hafta sonu sprint yarışında yaşadık, Melbourne'de yaşadık, Lance ile pazar günü yaşadık."

"Geçen sefer Melbourne'de ceza alan Alonso önde gidiyordu ve ona dokunmadan bile. Bu sefer ise arkadaki araç ceza aldı." dedi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, Stroll'ün Bahreyn'de ilk turda spin atmasına neden olan olayda kimseye ceza çıkmamasına atıfta bulundu.

"Lance Bahreyn'de ilk turda spin attı ve geriye düştü fakat çarpışmaya neden olan kişi için ceza çıkmadı."

"Yani hiç de tutarlı değiliz. Bu sinir bozucu. Öte yandan herkesin insan olduğunu da biliyoruz ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının farkındayız."

"En iyi reçete, hızlı bir araca sahip olmak ve onu sürmektir. Mesela Max'in [Verstappen] böyle bir cezası yok. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek bize bağlı."

Alonso ve Stroll'ün kendi itibarları nedeniyle daha sert muamele görüp görmediği sorusuna Krack şöyle yanıt verdi: "Bunu sormanız ilginç çünkü bu sizin de böyle bir hissiyata sahip olduğunuzu gösteriyor."

"Bir sprint yarışında aksiyon istiyorsunuz ve gördüğünüz gibi aksiyon vardı! En kötü sonu biz yaşasak da harika bir yarış olduğunu düşündüm."

"Sonra yine hakemlerle saatler geçiriyorsunuz ve o noktada bunun adil olmadığını hissediyorsunuz."

"Belki iki gece uyuruz ve her şeyi daha farklı görürüz. Fakat insanların 6. virajda başka bir aracı ittiği bir olayda kimseye ceza çıkmadığı ortada."

"Ya da iki Ferrari'nin birbirini ittiği, boşluk bırakmadığı bir olay vardı ama ceza çıkmadı. Sonra Fernando bir şey yapıyor ve hemen 10 saniye geliyor..."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ben Sulayem: "Basın beni öldürmeye çalıştı"
Sonraki haber Rosberg: "Hulkenberg, Audi için güzel bir aday"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"

Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"

Formula 1
Çin GP
Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"
Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!

Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!

Formula 1
Çin GP
Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!
Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak

Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak

Formula 1
Çin GP
Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Formula 1
Çin GP
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"
Krack: "Kimse sıralama turlarında üçüncü olacağımızı beklemiyordu"

Krack: "Kimse sıralama turlarında üçüncü olacağımızı beklemiyordu"

Formula 1
Çin GP
Krack: "Kimse sıralama turlarında üçüncü olacağımızı beklemiyordu"
Resmi: FIA, Aston Martin'in itirazını reddetti!

Resmi: FIA, Aston Martin'in itirazını reddetti!

Formula 1
Çin GP
Resmi: FIA, Aston Martin'in itirazını reddetti!

Son Haberler

Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"

Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"

F1 Formula 1
Çin GP
Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"
Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!

Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!

F1 Formula 1
Çin GP
Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!
Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak

Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak

F1 Formula 1
Çin GP
Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak
Audi ve Verstappen Formula 1 sürücü pazarını neden karmaşık hale getiriyor?

Audi ve Verstappen Formula 1 sürücü pazarını neden karmaşık hale getiriyor?

F1 Formula 1
Çin GP
Audi ve Verstappen Formula 1 sürücü pazarını neden karmaşık hale getiriyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye