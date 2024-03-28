Vettel, Porsche ile Hypercar testinin ardından Le Mans'a katılma konusunda hâlâ kararsız

Vettel bu hafta başında Motorland Aragon'da Porsche Penske Motorsport'un WEC yarış aracının direksiyonunda 581 km yol kat etti. Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Vettel daha önce bir simülatör gününe ve Alman markanın Weissach pistinde bir deneme sürüşüne katılmıştı.

Testten önce "şu anda gelecek için başka bir plan yok" diyerek gelecekteki fırsatları önemsemeyen Vettel, testten sonra Fransız dayanıklılık klasiğinde ilk kez yer alma olasılığını kabul etti.

Perple spor içeceğinin elçisi olarak bir basın toplantısı sırasında konuşan Vettel, "Bu araçların nasıl davrandığını merak ediyordum ve testin nedeni de buydu. Çok güzel bir deneyimdi, çok keyif aldım, çok eğlendim."

"Şimdi düşünüp karar vermem ve gelecekte yarış anlamında ne yapmak istediğime karar vermem gerekiyor. Ama henüz bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Vettel 2022 sezonunun sonunda F1'den emekli oldu ve 53 yarış galibiyeti de dahil olmak üzere 57 pole pozisyonu ve 122 podyum derecesi elde ettiği 16 yıllık başarılı kariyerini noktaladı.

Alman pilot Temmuz 2022'de emekliliğini açıkladığında şu açıklamayı yapmıştı: "Hedeflerim yarış kazanmak ve şampiyonluklar için mücadele etmekten, çocuklarımın büyüdüğünü görmek, değerlerimi aktarmak, düştüklerinde onlara yardım etmek, bana ihtiyaçları olduğunda onları dinlemek, veda etmek zorunda kalmamak ve en önemlisi onlardan bir şeyler öğrenebilmek ve bana ilham vermelerine izin vermek olarak değişti." demişti.

Sebastian Vettel, Porsche 963 Fotoğraf tarafından: Porsche Motorsport

Bu nedenle, Vettel F1'den ayrıldığından beri herhangi bir rekabetçi yarışa katılmadı, ancak geçen yıl Porsche müşteri takımı Jota ile bir WEC programı için ön görüşmelerde bulunduğu anlaşılıyor.

Porsche, bu ayın başlarında Katar'da düzenlenen 2024 WEC sezonunun açılış yarışında pole pozisyonu, zafer ve çifte podyum elde ettikten sonra, şansını artırmak için Circuit de la Sarthe'de üçüncü bir fabrika aracıyla yarışacak.

Porsche daha önce üçüncü Le Mans girişinin kadrosunu tamamlamak için IMSA SportsCar Şampiyonası kadrosunu kullanacağını belirtmişti. Bu, giriş listesinde çoktan adı açıklanan Mathieu Jaminet'in yanında Nick Tandy, Felipe Nasr ve Dane Cameron'dan ikisinin yer alacağı manasına geliyordu.

Porsche tam kadroyu Mart sonu ya da Nisan başında açıklamayı planlıyordu ancak Vettel'in İspanya'daki başarılı testinin ardından Porsche'nin tutumunda değişiklik olabilir.

Olası bir Le Mans yarışı artık daha ciddi bir hale gelirken, Vettel'e 24 Saat boyunca aracında Perple içeceği bulundurup bulundurmayacağı soruldu. Vettel, "Eğer karar verirsem... Bakın ne diyeceğim, arabayı test ettiğimde içecek çantasındaydı! Yani evet, Le Mans'ta yarışırsam %100 orada olacak, çünkü arabada çok uzun süre oturduğunuz bir yarışta tam da ihtiyacım olan şey." şeklinde cevap verdi.