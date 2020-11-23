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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "2022 F1 kuralları, Mercedes'i durdurmak için getirilmiyor"

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Verstappen: "2022 F1 kuralları, Mercedes'i durdurmak için getirilmiyor"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 2022 Formula 1 yönetmeliklerinin Mercedes'in hakimiyetini engellemek için getirildiği yönündeki önerileri reddetti.

F1, 2022'de yere basma gücünü büyük oranda azaltacak ve tamamen yeni düzenlemelere geçiş yapmış olacak.

Yeni tasarımla birlikte araçların daha az kirli hava üretmesi ve bunun da sürücülerin geçiş yapmasına yardımcı olması hedefleniyor.

Teknik değişikliklerle, gridin birbirine yaklaşması da hedefleniyor. Ayrıca finansal tarafta bütçe sınırı geliyor ve para ödülü yapısı da daha adil hale getiriliyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bazı değişikliklerin, takımının V6 turbo hibrit motorlar dönemindeki  ezici hakimiyetini durdurmak için tasarlandığını söylemişti.

Hem 2019 hem de 2020'de Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'a en büyük rakibi olan Red Bull pilotu Verstappen, Wolff'un yeni düzenlemelerin Mercedes'in kazanmasını engellemek için tasarlandığı yönündeki iddialarını reddetti.

Verstappen, F1'deki gösteriyi geliştirmek için teknik değişikliklerin gerekli olduğunu savunuyor.

Verstappen, Türkiye'de Wolff'un yorumları sorulduğunda şöyle dedi, "Hayır, bu kuralların sadece yeni sahiplerin takımları ve sürücüleri dinlemesinin bir sonucu olarak geldiğini düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Geçiş yapmanın gerçekten zor olduğunu ve daha yakın yarışlar istediğimizi duyuyorlar."

"Örneğin Imola'daki yarışta bugünün sorunlarını görebiliyordunuz. Valtteri, hasar nedeniyle 0.3 ila 0.4 daha yavaş olan bir araçla sürüş yaptı, ancak onu geçemedim."

"Çok daha hızlı olmama rağmen bunu yapamadım ve aradaki farkı, onu geçtikten sonra görebiliyordunuz. Bunun için bir çözüm bulmamız gerekiyordu." dedi.

Verstappen, 2020 MotoGP sezonunun öngörülemezliğinden keyif aldığını ve F1'in yeni kurallarının, gelecekte sıralama turlarının "belirleyiciliğini" azaltmasını umduğunu söyledi.

Hollandalı pilot, "F1'deki yarışların daha heyecanlı olmasına ve sürücülerin diğer araçları daha yakından takip edebilmesine ihtiyacımız var. Şu anda olduğu gibi sıralama turlarının, bir yarış hafta sonunda belirleyici faktör olmaması gerekiyor."

"Örneğin MotoGP'ye bir göz atın. Sıralama turlarında onuncu olsanız bile yarışı kazanabilirsiniz. Bu Formula 1'de pek olmuyor, çünkü pistlerimizin çoğunda diğer araçları takip etmek çok zor."

"Sanırım tam da bu yüzden yeni düzenlemeler geliyor. Bu yeni kuralların Mercedes'i yavaşlayıp yavaşlatmayacağını şimdiden söyleyemezsiniz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Mercedes
Editör Filip Cleeren

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