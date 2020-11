Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki sezonun mutlak favorisi Hamilton’du. Sezon başı özelikle testlerde Mercedes’in en iyi takım olduğu tahminleri yapılıyordu ve araç tahminlerden daha iyi bile çıkmış olabilir.

Mercedes F1 tarihinin en iyi araçlarından birini ortaya koyduğunda tabii ki şampiyonluk için aslında iki aday vardı:

Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton

Valtteri Bottas’ın tek turdaki becerisi ve savunmadaki iyi performansı iyi olsa da genel olarak performansı şampiyonluk için yeterli mi ? Bence tartışılır. İyi bir pilot olsa dahi yarış temposu, stratejideki zayıflığı, karşısında tarihin en iyi pilotlarından birisinin olması işini çok zorlaştırıyor.

Ama Bottas’ın çabaladığını , günden güne kendisini geliştirdiğini, tarihin en iyi tek tur pilotlarından birisini özelikle sıralama turlarında zorladığını, sürekli dalga geçilmesine rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığını söylememiz lazım.

İzlenmesi bazen zor bir sezon oldu. Dominasyon olduğunda sıkıcı yarışlar artıyor. Açıkçası Lewis’in kazanmasından arada sıkıldığımız oldu. Hatta Lewis fanları bile arada başkaları kazansın moduna girmiş olabilir. Çünkü öyle bir sezon oldu ki, şu ana kadar Mercedes pilotları kazanmakla kalmadılar. Neredeyse her yarış Grand Slam'in ( Pole pozisyonu - zafer- her tur lider gitme – en hızlı tur) kıyısından döndüler.

Ancak Hamilton’un müthiş pilot olduğu kabul edilmeli. Yağmurda ne kadar güçlü olduğu, hem Türkiye’de hem de Steiermark Grand Prix’de attığı turları ve gösterdiği performansı sadece araca bağlarsam, hem kendisine ayıp ederim hem de F1’de sadece araçların iş yapmadığını , pilotların da ne kadar etkili olduğunu belirtmezsem bu spora, geçmişine ve sporun kültürüne uzak bir söylemde bulunmuş olurum.

Tabii ki kazanmasında araç büyük etken ancak şu unutulmamalı. Aracınız iyi değilse ortaya müthiş performans da koysanız ancak 2. oluyorsunuz. 1993 Senna gibi.

Peki Hamilton’u özel yapan şeyler neler ?

Uyumlu Yapısı ve İletişim Becerileri

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton uyumlu bir yapısı var tahminimce. Bottas da Rosberg de geribildirim yaparken "hayır şöyle olacak, olmalı" demiyor. Hamilton pist dışında ben lider pilotum araç bana göre olmalı demiyor. Tabi Mercedes de buna izin vermiyor olabilir ama bakın bu başarıda Hamilton’un rolünün büyük olduğuna inanıyorum.

"Lastiklerim bitti" demesi de, bence Bono ile kurduğu bir şifre. Tahminimce basmak için Bono’dan izin alıyor. Bono izin verince uçuyor. Ayrıca iletişim becerileri üst düzey. Rosberg döneminden sonra takımı daha çok sahiplenişi, liderliği devralışı ve takımı ileri götürmek için çabalaması takdire şayan. Tabii bu başarıda katkıda bulunan Rosberg’i , Schumacher’i , Lauda’yı ve büyük dahi Brawn’ı unutmak da olmaz.

Yağmur Becerisi

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton kariyerinin en başından beri yağmurda en iyilerden biri oldu. Mclaren’de de Mercedes’te de yağmurda iyi işler yaptı. Özelikle Silverstone 2008 bence kariyerinin en iyi yarışlarından biri. Hatta belki de en iyisi. Çünkü aracı da dominant değildi. En yakın rakibine 1 dakika 8 saniye fark attı. İnanılmazdı. 2007 Fuji, 2008 Monaco dışında tabii ki Mercedes döneminde de harika işler yaptı.

Japonya 2014

Britanya 2015

ABD 2015

Monaco 2016

İngiltere 2016

Brezilya 2016

Çin 2017

Singapur 2017

Almanya 20189 Yarışlık yağmur serisi gerçekten inanılmaz. Ve bu yıl da yağmurun etki ettiği yarışlarda bir şekilde dominasyon kurdu.

Tek Tur Becerisi

Tek turda da F1’e girdiğinden beri en iyilerden belki de en iyisi olan Hamilton’un inanılmaz istatistikleri yanında inanılmaz bir başarısı daha var.

Yıllara göre en çok pole alan pilotlar Fotoğraf: Wikipedia

Yukarıdaki tabloda yılın en çok pole alan pilotları var. Hamilton 2007-2008-2009-2012 ile 2015-2018 arası tüm yıllarda ve 2020’de en çok pole alan pilot olmuş. Ve 9 kere ile bu konuda lider. Bu önemli çünkü bir pilotun saf hızını gösteren en iyi şey tek turu hızıdır. Senna ve Schumacher’de de bu durumu görüyoruz. Onlar da Hamilton’u 6 kez ile takip ediyorlar. Ve 2007 2008 2009 arası üst üste 3 yıl bunu yapabilmek de ayrı başarı. Çünkü o dönemde altındaki araç iyi olsa da rekabetin yüksek olduğu ve altındaki aracın her zaman en iyi olmadığı bir dönem.

Singapur 2018’de kariyerinin en iyi tek turunu attığı savunulsa da ben 2019 Singapur’da attığı turu en iyisi olarak görüyorum. Düzlükte uçan bir Ferrari aracını ne yapıp edip geçti.

Kazanma ve Katil İçgüdüsü Özelikleri

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates in Parc Ferme after securing his seventh world championship Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu konu hakkında çeşitli görüşler olmakla birlikte bir sporcuda iş bitiricilik çok yüksekse ve bir şekilde ne olursa olsun kazanıyorsa ve baskıdan veya başka koşullardan etkilenmiyorsa o sporcunun katil içgüdüsü olduğundan bahsedilir.

Mesela Michael Jordan ve Kobe Bryant böyledir. Michael Schumacher ve Ayrton Senna’da da hatta Alain Prost’da da bu durumu görebiliriz.

Hamilton’da da bu durum net şekilde ortaya çıkıyor. Hamilton artık o kadar üst mantalitede ki sadece kazanırken değil de kaybederken de bu durum ortaya çıkıyor. 2019 Almanya mesela. Neredeyse tüm büyük isimlerin spin atıp aracın kontrolünü kaybettiği yerde bir şekilde aracını toparlayıp devam etmesini bildi. Diğerleri yarış dışı kalırken kendisi kalmadı.

Bunun dışında kazanırken de artık bu durum iyice ortaya çıkmaya başladı. Q3’e kadar pek sallamadan ayara odaklanıyor. Q3’te ise Hammer modunu açıyor. Bu durum Winner (kazanan) karakteri ve dediğim ihtiyaç olunca iş bitirme durumundan kaynaklanıyor. Tabii ki 2016’dan sonra başka bir boyuta ulaştığını söylemem lazım.

Özelikle antrenman seansında hıza değil de araç ayarlarına odaklanması ve sıralamaya kadar gösteriş peşinde değil de maksimumu bulmaya çalışması fark yaratıyor. Hamilton inanılmaz zeki bir pilot bana kalırsa.

Lastik Koruma Becerisi

F1’de aktif yarışan iki pilot (Perez’i de katabilirz) Vettel ve Hamilton lastik koruma becerileriyle fark yaratıyorlar.,

Hamilton bu yıl bu özelliğini bir üst seviyeye taşıdı. İstanbul’da aynı lastikle 50 tur gitti. Yine çok iyi start alamadığı Imola’da da lastik koruma becerisiyle kazanmayı bildi.

Tabii bu becerinin bu kadar iyi olmasında Allison’un da payı büyük. 2012 Lotus döneminde tasarladığı Lotus E20’den beri ve daha sonrasında tasarladığı neredeyse her araç Ferrari SF16-H, Ferrari SF70H, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+, Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+, Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance neredeyse hepsi lastik koruma konusunda rakiplerinden bir adım önde oldular. Ancak burada pilotun da becerisinin önemli olduğunu söylemek lazım.

Hamilton'ı mağlup eden ender takım arkadaşlarından olan Jenson Button, “Lewis’in her zaman yeteneği ve inanılmaz bir hızı vardı. Beraber yarıştığımız dönemde, hız olarak her zaman ondan gerideydim. Ancak yarışta, o zamanlar çok güçlü olmadığı stratejiler sayesinde onun önüne geçmeyi başardım. Lewis sürekli öğreniyor ve yıllar içinde çok şey öğrendi. Bu kadar çok şampiyonluk kazanmış olmasından çok etkilendim.” demişti.

Geribildirim

Hamilton’ın bu başarıdaki payının önemli olduğuna inanıyorum.

Hamilton uyumlu bir yapısı var bence. Geçmişte Rosberg şimdi Bottas geribildirim yaparken onlara saygı duydu ve duyuyor. Kendi düşüncelerini tasarım mühendislerine dayatmıyor. Kendi geribildirimini veriyor. Ama gerekirse ” tamam hadi Bottas’ın dediği gibi yapalım” dediğini de düşünüyorum.

Hamilton pist dışında ben lider pilotum araç bana göre olmalı demiyor. Tabii Mercedes de buna izin vermiyor olabilir ama kendisinin egosunu dizginlemesi takdire şayan.

Hamilton: "2 numaralı pilotum"

Formula 1’de 2008 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton, yeni takım arkadaşı Jenson Button ile liderlik mücadelesine girmeyeceğini söyledi. Hamilton, son dünya şampiyonu Button karşısında kendisini takımın 2 numaralı pilotu olarak gördüğünü belirtti.

Hamilton bu sözü 2010 başında söylemiş. Yani 2008 Dünya şampiyonuyken. Bu bir şampiyona göre komplekslerden uzak ve ne kadar uyumlu çalıştığını gösterir.

Baskıya Dayanıklılık

Hamilton’ı yenilmez yapan şeylerden biri İyi bir ekiple çalışmanın yanında yeteneğin sadece yeterli olmadığını anlamak, yarış içi stratejiyi ve başka konuları geliştirmek. Ama en büyük gelişimi baskı konusunda yapmış olabilir. Ben baskıyı iç baskı ve dış baskı olarak ikiye ayırıyorum.

İç baskı tamamen kendi kendine yarattığı, bunu kazanmalıyım düşüncesiyle oluşturduğu bir baskı.

Dış baskı ise dışardan yaratılan başkalarının beklentisiyle oluşturulmuş bir baskı.

Mesela Ron Dennis başındayken her yaptığına karışıyorken, rahatça hareket edemezken istikrarsız performansları vardı. Bu biraz dış baskının yarattığı bir etkiydi. Hamilton Ron’un idaresi altında kendini özgür hissedemiyordu. Tabii özel hayatının getirdiği negatif etkileri de eklemek isterim.

Ama kendi kendine yarattığı baskıyla mücadele konusunda inanılmaz bir seviyeye çıktı. Monza 2019 bence muazzam bir örnektir. 40 tur boyunca bir aracı yaklaşık 1 saniye içinde hiç kopmadan takip edebilmek muazzam bir yetenek yanında nasıl baskıya karşı koyabildiğinin göstergesi. Yani baskı içerden olunca güçleniyor. Mesela Hamilton’u yuhalarsanız ertesi hafta genelde kazanır. Çünkü kendini kazanma baskısı altına alıyor ve başarılı oluyor.

Burada Mercedes’in de ne kadar başarılı yönetildiğini vurgulamak isterim. Adamlar Hamilton’u tamamen serbest bırakıyorlar. Hamilton da bana göre kendisine sağlandığı bu özgür ortamı sonuna kadar değerlendiriyor.

Startlar

Hamilton’un geçmişte çok müthiş olmadığı ama özelikle 2017 ve sonrasında başka boyuta geçtiği konu.

2016’da biraz sallamaması ve bence antrenmanlarını aksatmasının da etkisiyle şampiyonluğu kendisine kaybettiren etmenlerden biri olan startlar aslında Hamilton’un güçlü tarafı değildi ta ki 2018’e kadar.

2018’de gözle görülen bir gelişim olsa da 2019’da Hamilton resmen Alonso startları almaya başladı. 2019 Belçika’da Ferrari’nin düzlüklerde uçmasına rağmen startta birini geçmesi bile gelişimin sadece mental olmadığını gösteriyor.

Zor Görünen İşleri Basitmiş Gibi Göstermesi

Hamilton’u özel yapan şey safkan hızının yanında genelde zor görünen işleri kolay gibi yapması.

Macaristan 2019’da 18 tur boyunca benzer tempoyu tutturabilmek, biraz önce bahsettiğim olağanüstü yağmur performansı ve sürekli bir şekilde yarışın içinde olması, kazanamasa bile kazananı tehdit etmesi, bu kadar başarıya rağmen hâlâ aç kalabilmesi bunlar mükemmel şeyler.

2019 Monza’da, 2019 Spa’da, 2019 Singapur’da, 2019 Rusya’da yani kazandığı her yarış veya kazanamadığı her yarışta sürekli yarışın içindeydi. Kendisinin yarıştan koptuğunu pek hatırlamıyorum. Yani Monza 2020 gibi ceza almadığı sürece her zaman bir şekilde işin içinde oluyor. Bu çok önemli. İstikrarının ve mental gücünün ne seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Yarış içi Strateji Becerisi

Bu konu çok önemli bana kalırsa. İyi bir ekiple çalışmak ve yeteneğin sadece yeterli olmadığını anlamak, yarış içi stratejiyi ve başka konuları geliştirmek en az pilotaj kadar önemli.

Bottas: “Hamilton’ın Imola’daki strateji özgürlüğü gayet adildi”

Bottas “Bence onlar iki farklı senaryoydu.” ”Yarış öncesinde planların üzerinden geçtik ve ikimizden birisinin baskı altında kaldığında neler olacağına baktık, bu durumda da Red Bull’un erken pit yapma şansı vardı.”

”Yarışta da bu isim ben oldum, bu yüzden tabii ki de bir reaksiyon vermem gerekiyordu ve Lewis’in durumunda da aynı şey olurdu, yapmak istediğim tek şey uzun bir ilk stint atmak ve fırsatları kollamak olurdu.”

“Bu, Lewis’in işine yaradı ve tam tersi bir durum ortaya çıksaydı benim için de aynısı olurdu.”

Imola 2020’de aslında kazanamayacağı zaferi lastik kullanımı ve yarış içi strateji becerisiyle kazandı. Tabii lastik kullanımının müthiş olması ona strateji seçme imkanı tanıyor ancak takımı yönlendirme ve hangi lastiğin daha pist şartlarına uygun olduğunu mükemmel ayarlıyor. Takımı müthiş yönlendiriyor. Takım da ona sonsuz güveniyor. Burada Toto Wolff’a bence ayrı parantez açmak lazım. Hamilton’a sonsuz bir güveni var. Hamilton da ona sonsuz güveniyor. Bu birliktelik başarının temel anahtarı bana kalırsa. Ve bu durum sadece Imola’da değil bir çok yarışta görüldü.

Goat Tartışmaları

Hamilton vs Schumacher Fotoğraf: F1

Öncelikle şunu söylemek lazım. Hamilton’ın kariyeri bitmeden Hamilton’ı herhangi bir yere koymak mümkün değil. Şahsi fikrim F1 tarihinin en iyi 5 pilotunu Hamilton, Senna, Schumacher, Prost ve Fangio oluşturuyor. Bu pilotlar arasında birine en iyi demek çok zor. Hepsine argüman üretilebilir hepsine en iyi denilebilir bana kalırsa.

Hamilton’ın kariyerinde eksikliklerin bulunduğu zamanlar oldu. 2009-2013 arası istikrarsızlıkları, özel hayatının da getirdiği etkiler yarışçılığını etkiledi. Ancak 2016 şampiyonluğunu kaybetmesi sonrası sadece yeteneğine güvenen biri olmaktan çıktı. Kendini her alanda yeniledi. Aracım iyi diye gelişimini durdurmadı. Her alanda daha iyiye gitti.

Artık özel hayatına daha çok dikkat ediyor. Uyguladığı diyetler ve kilosuna gösterdiği özen mükemmel. 2019’da biraz sıralama turlarında beklediği etkiyi yaratamadı diye hemen 78 kilodan 73 kiloya düşen bir adamdan bahsediyoruz. Bu yıl sıralama turlarında çok daha iyi. Yaşlandıkça performansı düşeceğine daha da artıyor.

Kuşkusuz tarihin en iyi pilotlarından birine tanıklık ediyoruz. Mercedes’in dominantlığının sıkıcı olduğunu kabul etmeyen yoktur ama bu eleştiriler zamanında domine eden tüm pilotlar için yapıldı.

Gelecekte Hamilton ve Mercedes de özlemle ve güzellikle yad edilecektir.

Lewis Hamilton’u, fanlarını ve sevenlerini tebrik ederim.

Uğur Aslan (Tomas Henry)

