Tsunoda: "AlphaTauri'de liderlik etmek için hatalarımı düzeltmem gerekiyor"

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Tsunoda, takım arkadaşı Pierre Gasly'nin Alpine'e geçeceğini açıklamasının ardından 2023'te, AlphaTauri'deki en deneyimli pilot konumunda olacak.

Gasly'nin yerini, Formula 2 ve Formula E'de şampiyonluklar kazanan ve bu sezonki Monza GP'de Alex Albon yerine Williams'ta yarışan Nyck de Vries alacak.

Tsunoda, AlphaTauri'de geçirdiği süre boyunca iyi performans gösterdi ve 2022'deki sezonunda ilerleme kaydetti. Ancak bazı noktalarda tutarlılık konusunda zorluk yaşadı.

Japon sürücü, Gasly'den bir şeyler öğrenme konusunda her zaman açık olduğunu ve hâlâ ondan öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tsunoda, "Singapur'da yaptığım tarzda hataları azaltmam gerekiyor."

"Kendimi bu konuda kesinlikle geliştirmem gerekiyor. Yine de özellikle tek turdaki tempomdan oldukça mutluyum ve iyi bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum."

"Gelecek yıla kadar bunu korumaya çalışacağım." dedi.

Tsunoda, mayıs ayındaki İspanya Grand Prix'sinden bu yana herhangi bir puan alamadı, AlphaTauri de diğer orta sıra takımlarına ayak uydurmakta zorlandı ve takımlar şampiyonasında dokuzuncu sıraya geriledi.

Tsunoda, kışa pozitif bir şekilde girmek için sezonun son yarışlarında 'sezonun ilk yarısındaki gibi iyi bir ritmi' yeniden yakalamaya hevesli olduğunu söyledi.

Japon pilot, "Bunu yeniden yakalamak için iyi bir fırsatımız olabilir."

"Hâlâ öğreniyorum ve öğrenecek çok şey var. Bunun için de kendime oldukça güveniyorum." dedi.