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Formula 1 Japonya GP

RB: "Tsunoda 2024'te 'zihinsel açıdan' farklı bir seviyede"

RB Formula 1 takımının CEO'su Peter Bayer, Yuki Tsunoda'nın 2024 sezonuna yaptığı güçlü başlangıcın ardından Japon pilotun "zihinsel olarak artık farklı bir seviyede" olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Adam Cooper
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, yarıştan sonra Parc Ferme'de

Mark Sutton / Motorsport Images

Japon pilot son üç yarışta ilk 10'a girerek kendisinden daha deneyimli olan takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu geride bıraktı.

Tsunoda, Avustralya'da Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın yarıştan çekilmeleri ve Fernando Alonso'nun cezası sayesinde yedinci sırada finiş gördü.

Tsunoda daha sonra kendi evi olan Suzuka'daki yarışta 10. sırayı elde ederek, kötü başlangıcını bazı muhteşem geçiş hareketleri yaparak telafi etti ve bir grup araç aynı anda pite girdiğinde hızlı bir pit stoptan faydalandı.

Bayer Motorsport.com'a yaptığı açıklamada "Samuray ruhuyla çıktığını söyledi. Bence ev sahibi kalabalığın ve Honda'nın önünde bu onun için inanılmaz bir başarıydı."

"Birisi bana bunun 2012'de [Kamui] Kobayashi'nin bir Japonya GP'sinde puan almasından bu yana [yerel bir sürücü için] ilk kez olduğunu söyledi, bu yüzden Yuki'den gerçekten büyük bir başarı."

"Kusursuz bir sürüş sergiledi ve gerektiğinde lastikleri yönetti, gerektiğinde zorladı. Pit stop sırasında takımdan büyük destek aldı. Genel olarak ondan çok ama çok memnunum." dedi.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Bayer, Tsunoda'nın kendi seyircisi önünde performans sergilemenin baskısını hissettiğini ve bunun da bu yılki yaklaşımındaki genel bir değişimi yansıttığını söyledi.

Bayer, "Son birkaç yarışta bunu gördük ve zihinsel olarak çok büyük bir ilerleme kaydetti."

"Kış boyunca fiziksel olarak inanılmaz bir ilerleme kaydetti ama zihinsel olarak şu anda farklı bir seviyede."

"Bunu benimsiyor ve dikkati dağılmak yerine bundan gerçekten enerji alıyor. Bence bu kesinlikle onun için büyük bir itici güç oldu." dedi.

Tsunoda bu yıl şimdiye kadar her etkinlikte Aston Martin'den Lance Stroll'u sıralamalarda geride bıraktı. Ancak Bayer, RB'nin Kanadalıyı geride bırakmaya devam edebileceğini ve ilk beş takım arasına girebileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

Bayer, "Bu konuda dikkatli olmalıyım. Muhtemelen bize yardımcı olan şey, Lance'in başlangıçta düşündüğümüz kadar güncelleme almamış gibi görünmesiydi."

"Biz de burada düşündüğümüzden biraz daha iyiydik çünkü aslında, buranın bize göre bir pist olmadığını düşünüyorduk. Ayrıca, yeni güncellememiz muhtemelen daha çok önümüzdeki yarışları hedefliyor."

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Ama şunu söylemeliyim ki takım gerçekten de burada 0.1 sn bulmaya odaklanmış durumda. Bu, herkesin bunun için mücadele ettiği büyük bir çaba."

"Bence bu homojen bir çaba ve muhtemelen ilk 10'a girmemizi sağlayan şey de bu."

"Hissettiğimiz ve bir dereceye kadar gurur duyduğumuz şey, ilk kez yarış tekniğine dayalı olarak ilk 10'da yer almamızdı, bir şey olduğu ya da birileri berbat ettiği için değil." şeklinde konuştu.

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