Mekies: "Ricciardo ve Tsunoda'yı yarış dışı bırakan kazalar gereksizdi"

Pazar günkü yarışta güvenlik aracı periyodu biterken Lance Stroll'un Ricciardo'ya arkadan çarpması ve yarış yeniden başladığında Yuki Tsunoda'nın Kevin Magnussen ile yaşadığı temas sonrası lastik patlatmasıyla, RB puan almak için geldiği Şangay'dan birkaç dakika içerisinde puansız ayrılırdı.

Her iki sürücü de yarışı tamamlayamadı. RB takım patronu Laurent Mekies, sürücülerinin karıştığı her iki olayın da rakipleri tarafından kolayca önlenebileceğini ve bu sebeple ceza aldıklarını düşünüyor.

Autosport'un kazaların beceriksizlik mi yoksa orta sıralardaki çılgın mücadelenin bir sonucu mu olduğu sorusuna Mekies, "Gerçekten bilmiyorum ama bence ikisi de gereksiz görünüyordu."

"Her zaman bir kazayla sonuçlanacağını gördüğünüz olaylar gibi değillerdi. İkisi de oldukça gereksiz görünüyordu. Bu yüzden yoğun bir mücadelede bunların tek seferlik olduğunu düşünmek istiyorum." dedi.

Mekies, özellikle Ricciardo'nun yarış dışı kalana kadar geçirdiği bölümün sezonun şu ana kadarki en iyi hafta sonu performansını sergilediği düşünüldüğünde, yaşanan olayların takımının bir puan daha kazanmasına engel olduğunu düşünüyor.

Mekies, "Bu kaybedilmiş büyük bir fırsat. Bir turda iki aracımız da rakipler tarafından yarış dışı bırakıldı. Bu yüzden açıkçası kaçırılmış büyük bir fırsat."

"Grupta her zamanki isimlerle bir puan için savaştığımızı hissediyoruz. Bu güzel ve sıkı bir mücadele olabilirdi."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Güvenlik aracından hemen önce Daniel etkili bir şekilde Lewis'e saldırıyordu. Yani güçlü bir tempodaydık ve doğru lastiklere sahiptik. Bu pozisyon için Nico ile adil bir mücadele olabileceğini düşünüyoruz."

"Ama olan oldu. Bu bir yarış. İşler bizim istediğimiz gibi gitmedi. Ancak güven verici olan şey, cuma günü biraz geriden başlamış olsak da, burada da bu puan için mücadele edebilecek tempoya sahip olmamızdı. Ama kesinlikle yarış temposuna sahiptik."

"Daniel'in bu seviyede performans gösterdiğini görmek güzel. Arka planda iyi adımlar atıyor." dedi.

Tsunoda, Magnussen'in kendisine çarpma şeklinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Japon pilot, "Sanırım yarışı bu şekilde bitirdiğim için oldukça sinirliyim. Özellikle de ona oldukça fazla yer verdiğim ve yarış dışı kaldığım için sinirliyim. Yani evet, oldukça sinir bozucu. Çok sinirliyim." dedi.