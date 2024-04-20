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Formula 1 Çin GP

Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Daniel Ricciardo yeni RB Formula 1 şasisinin farklı hissettirdiğini ancak formuna gerçekten yardımcı olup olmadığını anlamak için birkaç yarış daha beklemek istediğini söyledi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Avustralyalı pilot Çin Grand Prix'sine, geleceğiyle ilgili sorularla karşı karşıya kaldığı zor bir sezon başlangıcının ardından geldi.

Yaşadığı zorlukların kesin bir açıklaması olmadığı için takım, bu hafta sonu için iyi planlanmış bir şasi değişikliğinin en azından bu sorunu onun lehine değiştirebileceğine inanıyordu.

İyi bir ayar bulmakta zorlanan Tsunoda'ya karşı belki de yılın en güçlü hafta sonunu geçiren Ricciardo, bu hafta sonu bazı şeylerin farklı hissettirdiğini fark ettiğini söylüyor.

Bununla birlikte, hızlanmasının arkasında şasi değişikliğinin mi yoksa başka bir şeyin mi olduğu konusunda hemen bir yargıya varmak için çok erken olduğuna inanıyor.

Pazar günü Çin GP'sine 12. sırada başlayacak alan Ricciardo, "Daha normal bir hafta sonu gibi hissediyorum." 

"Dün sabahtan itibaren, daha iyi bir yerde olduğumuzu hissettiğimizi söyleyebilirim. Her şey daha kolay demek istemiyorum, çünkü bu kulağa çok kolay geliyor. Ama evet, bu hafta sonu şimdiye kadar biraz daha sorunsuz bir şekilde geçti. Açıkçası bu cesaret verici."

"Şasiyi değiştirdik ama henüz hızlanmamın nedenini buna bağlamak ve 'kesinlikle bu' demek istemiyorum. Açıkçası, bunu birkaç yarış boyunca hızımızı kanıtlamamız gerekiyor. Ama evet, bu hafta sonu yapılan değişiklikle ilgili bir şeyler olduğu açık."

"Şu ana kadar bu yılki en iyi hafta sonum oldu. Bu performansın şasi değişikliğinden mi yoksa burada her zaman iyi olduğum için mi olduğunu ileride göreceğiz. Miami'de, Imola'da ve belki birkaç yarışta daha devam ederse bunu anlayacağız." dedi.

Ricciardo sezona başladığı şaside bazı şeylerin doğru hissettirmediğini söyledi.

Ricciardo, "Eğer önümüzdeki beş yarışta da 180 derecelik bir değişim görürsek, o zaman belki de ne olduğunu asla bilemeyeceğiz diyebilirim."

"Açıkçası yarıştığım önceki şasi bana bir şeyleri doğru hissettirmiyordu."

"Beş yarış sonra burada olmayı ve bunu söylemeyi çok isterim. Çünkü o zaman sezonun kesinlikle tersine döndüğü anlamına gelir."

"Göreceğiz. Ama şu ana kadar burada geçirdiğimiz iki gün beni cesaretlendirdi." dedi.

Şanghay normal bir pist değil. Uzun ve yavaş virajları özellikle ön lastikleri zorluyor. Ancak Ricciardo, benzersiz yönlerine rağmen, aracıyla nasıl başa çıkacağı konusunda dramatik bir yaklaşım değişikliğine gerek olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Bu pist tipik olarak biraz daha aracı önden sınırlayan bir pist. Bu yüzden ayarlar ve bu açıdan muhtemelen çoğu pistten biraz farklı."

"Ama bu hafta sonu çok şey değiştirdiğimizi söylersem yalan söylemiş olurum. Orada burada birkaç küçük değişiklik oldu ama çılgınca bir şey değil."

"Şu ana kadar her şeyin daha normal gittiğini hissediyorum." dedi.

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