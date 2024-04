FIA, Paris'teki varlığını devam ettirmek istiyor

FIA'nın tarihsel olarak merkezi Paris'te, Place de la Concorde'da bulunan Fédération Internationale de l'Automobile'in merkezi halen başkentte olmakla birlikte İsviçre'nin Cenevre kentinde de önemli ofisleri bulunuyor.

FIA, Paris'te gelişmek ve hatta orada varlığını devam ettirebilmek için, uluslararası federasyonların kendilerine özgü herhangi bir yasal statülerinin bulunmaması gibi büyük bir engelin ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Bu yıl 120. yıldönümünü kutlayan FIA, spor ekonomisinin gelişimine adanmış bir kuruluş olan Sporsora tarafından düzenlenen bir dizi tartışmada yer aldı. F1 yönetim organı, Paris'te kalıcı bir varlık oluşturmanın zorluklarını vurguladı.

FIA Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Xavier Malenfer, "Her ne kadar Fransa motor sporlarının beşiği olsa da - ki bu FIA'nın 120 yıldır Paris'teki varlığını açıklıyor - işgücü maliyetleri açısından uluslararası rekabet ve sporun küreselleşmesi bu konumu zayıflatıyor."

"Uluslararası spor federasyonlarına özel bir statü tanınması yoluyla bu konuya açıklık getirilmediği takdirde, Paris'in tüm değerlerine rağmen FIA'nın faaliyetlerinin daha da gelişeceğini görmek için çok az umut var." dedi.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leads Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, and the rest of the field at the start of the Sprint

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images