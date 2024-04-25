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FIA, Paris'teki varlığını devam ettirmek istiyor

Yüzyılı aşkın bir süredir Paris'te yerleşik olmasına rağmen FIA, Fransa'daki geleceğinin sorgulanabileceği daha avantajlı bir vergi statüsü elde etmek istiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

FIA'nın tarihsel olarak merkezi Paris'te, Place de la Concorde'da bulunan Fédération Internationale de l'Automobile'in merkezi halen başkentte olmakla birlikte İsviçre'nin Cenevre kentinde de önemli ofisleri bulunuyor.

FIA, Paris'te gelişmek ve hatta orada varlığını devam ettirebilmek için, uluslararası federasyonların kendilerine özgü herhangi bir yasal statülerinin bulunmaması gibi büyük bir engelin ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Bu yıl 120. yıldönümünü kutlayan FIA, spor ekonomisinin gelişimine adanmış bir kuruluş olan Sporsora tarafından düzenlenen bir dizi tartışmada yer aldı. F1 yönetim organı, Paris'te kalıcı bir varlık oluşturmanın zorluklarını vurguladı. 

FIA Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Xavier Malenfer, "Her ne kadar Fransa motor sporlarının beşiği olsa da - ki bu FIA'nın 120 yıldır Paris'teki varlığını açıklıyor - işgücü maliyetleri açısından uluslararası rekabet ve sporun küreselleşmesi bu konumu zayıflatıyor."

"Uluslararası spor federasyonlarına özel bir statü tanınması yoluyla bu konuya açıklık getirilmediği takdirde, Paris'in tüm değerlerine rağmen FIA'nın faaliyetlerinin daha da gelişeceğini görmek için çok az umut var." dedi.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leads Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, and the rest of the field at the start of the Sprint

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leads Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, and the rest of the field at the start of the Sprint

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen yılın sonlarında, uluslararası federasyonlar için özel bir vergi rejimi oluşturulmasına yönelik bir değişiklik, 2024 Finansman Yasası'nın bir parçası olarak Anayasa Konseyi tarafından sansürlenmeden önce parlamentodan geçti.

FIA taleplerinde yalnız değil; kısa bir süre önce Paris'te, Place de la Concorde'da ofis açan ancak merkezi İsviçre'de olan FIFA da öyle. FIFA, yöneticilerinden Kenny Jean-Marie'nin ağzından, 'vergi konularındaki demagojiye bir son verilmesi' çağrısında bulunarak daha sert bir tutum sergiledi.

Sporsora şu anda kırk kadar federasyonun vergi nedenleriyle İsviçre'nin Lozan kentinde bulunduğunu belirtti ve başta uluslararası judo federasyonuna ev sahipliği yapan Macaristan olmak üzere bazı ülkelerin bu federasyonlar ile anlaşma çabalarının altını çizdi.

Sporsora Genel Müdürü Magali Tézenas, "Fransa'yı uluslararası federasyonlara ev sahipliği yapan bir ülke haline getirmek, spor ekonomisinin gelişmesine ve ülkemizin sporun çok ötesindeki çekiciliğine katkıda bulunmak açısından hayati önem taşıyor."

"Diğer Avrupa ülkelerinin rekabeti güçlü, bu nedenle bu fırsatı kaçırmamaya çalışmalıyız." dedi.

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