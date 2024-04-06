Tsunoda: "Aracı nasıl ayarlayacağımı daha iyi öğrenmeye başladım"

Japon pilot Yuki Tsunoda, Avustralya GP'den yedincilikle ayrılmıştı.

İki hafta sonra kendi evi olan Japonya'ya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Tsunoda, Japonya sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Bu başarısını bu yıl üçüncü kez tekrarlayan Japon pilot, "Çok mutluyum."

"Ama aynı zamanda beklediğimden daha kolay bir sıralama olmadı."

"Özellikle yavaş hızdaki virajlarda biraz denge sorunu yaşadım. Nedenini, orada ne olduğunu bilmiyordum ama gerçekten zorlandım."

"Son bölüme kalabildik. Bence takım olarak her iki araçla 10. ve 11. olarak harika bir iş çıkardık."

"Bu yüzden puan kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Ama aynı zamanda elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bir puan bile alsak, bu harika olur. Eğer her iki araçla da puan alırsak bu harika olur."

ilk beş takımın ardından üçüncü kez en hızlı isim olmanın kendisine cesaret verip vermediği sorulduğunda Tsunoda, "Evet, %100. Bu kötü bir şey değil."

"Biliyorsunuz, özellikle şu anda olmam gereken yer burası. Orta sıralar çok yakın ve biliyorsunuz."

"Her zaman ilk 10 civarında olmak puan kazanmak için her zaman çok önemli, özellikle de şu anda."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yani evet, son üç yarıştaki performansımızdan çok memnunuz. Başardıklarımız yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Kendisini araçta şu an ne kadar iyi hissettiği ve sezonun geride kalan bölümünde kariyerinin en iyi form düzeyinde hissedip hissetmediği sorusuna Tsunoda, "Evet, kesinlikle."

"Kendime güven seviyemin iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Sanırım daha çok sıralama turlarına hazırlanmak gibi aracı mümkün olan en iyi şekilde nasıl ayarlayacağımı öğrendiğimi düşünüyorum ve bence gittikçe daha da iyi oluyor."

"Aracı nasıl hızlandıracağımı daha iyi anlamaya başladım."

"Sıralamalarda her zaman en iyi araca nasıl sahip olunacağını daha iyi anladım."

"Kendime olan güvenim arttıkça araca daha iyi uyum sağlayabiliyorum."

"Yani evet, bence ana neden bu. Nasıl iyi bir denge oluşturabileceğimi anlamaya başladım." dedi.